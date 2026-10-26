Виталий Барвиненко пред ФАКТИ: Кой ще гарантира мира в Украйна, ако НАТО няма единна позиция?

Мирът в Украйна остава далечна перспектива, докато Русия и Украйна продължават да отстояват несъвместими позиции, а САЩ и европейските държави не успяват да постигнат единство по ключовите въпроси на сигурността. Какви са нарастващите рискове в Черно море, където войната все по-силно засяга търговското корабоплаване и сигурността на държавите от региона? Пред ФАКТИ говори Виталий Барвиненко – украински политик, бивш народен депутат от Върховната рада на Украйна с три парламентарни мандата (2007–2019 г.).
– Г-н Барвиненко, през ноември се очаква нов кръг от преговори в САЩ. Колко реалистични са надеждите за напредък? Възможно ли е този път да се постигне споразумение?
– Не вярвам в ефективността на тези преговори, защото участниците имат различни подходи и диаметрално противоположни позиции. Володимир Зеленски заяви, че не вижда възможност Украйна да се съгласи на териториални отстъпки или на съкращаване на армията си. От друга страна, Владимир Путин многократно е заявявал, че няма да приеме споразумение, което не отчита условията, които смята за съществени. За Москва е важно Крим и окупираните украински територии да бъдат признати за руски. Важни са и въпросите за бъдещите отношения на Украйна с НАТО, архитектурата на сигурността и гаранциите, които биха предотвратили нов конфликт.
Проблемът е, че в момента никой не може да предостави гаранции, които да удовлетворят всички страни. Една от причините е липсата на единна позиция сред самите членове на НАТО. Позициите на САЩ, Европа и Турция се различават съществено.
– Къде се намират Европа и НАТО в този преговорен процес? Може ли да се говори за единство в Алианса?
– Позициите на Европа и САЩ се различават диаметрално. При това положение за какво единство на НАТО можем да говорим? Такова единство по ключовите въпроси в момента няма. Трябва да отчетем и факта, че Доналд Тръмп е съсредоточен върху вътрешнополитическите си проблеми и кризата около Иран. Утре предстоят избори в Израел, които премиерът Нетаняху ще загуби. Ще има смяна на властта. За Тръмп е изключително важно да разбере каква ще бъде позицията на съюзниците на САЩ в Близкия изток, респективно и към Иран. Всички тези фактори влияят върху възможността за постигане на споразумение между Русия и Украйна. Затова смятам, че ако през ноември се състои среща, на да кажем работно равнище, тя няма да доведе до съществен пробив. Не виждам реални предпоставки за мирно споразумение в близко бъдеще.
Допълнителна несигурност създава и политическата ситуация в Европа. Предстоящите избори във Франция през април могат да променят сериозно европейската позиция. Докато не стане ясно каква ще бъде конфигурацията на властта там и какъв курс ще поеме Париж, е трудно да очакваме устойчиво споразумение между Русия, САЩ и Украйна. Кандидатът на Макрон се ползва с 5% подкрепа. Ако Льо Пен победи, Франция ще е друга и ще видим изобщо какво ще е отношението на страната към ЕС.
– Доналд Тръмп неведнъж е заявявал, че Владимир Путин е готов да сключи сделка. Как да разграничим действителната готовност за преговори от опитите да се печели време и военно или политическо предимство?
– Думите на президента Тръмп се променят и трябва да се отнасяме към изявленията му за Украйна с известна доза скептицизъм. Американски анализатори са направили статистическа извадка, според която през последните две години Тръмп многократно е заявявал, че мирното споразумение между Русия и Украйна е по-близо от всякога. По техни данни подобно твърдение е било направено 56 пъти. Въпреки това реален мир не беше постигнат. Това показва колко голяма е разликата между политическите послания и действителните резултати. Русия също си дава сметка за тази ситуация.
Ако Москва не види поне принципно сближаване между позициите на САЩ и Европа, трудно можем да очакваме, че ще се ангажира сериозно с преговори.
Неведнъж сме виждали как американската страна подкопава позиции на Европа, а европейските държави се противопоставят на различни инициативи на Тръмп. Към това трябва да добавим и интересите на Китай и Русия. В крайна сметка пред Путин стои един съществен въпрос: кой ще гарантира изпълнението на евентуалното мирно споразумение, след като в самото НАТО има толкова сериозни разногласия?
– Ако през ноември все пак бъде постигната договореност, какви механизми могат да гарантират нейното изпълнение и реалното прекратяване на огъня?
– Към момента няма изработен ефективен механизъм. Президентът Зеленски предложи създаването на международна група под егидата на ООН, която да разработи конкретни критерии и процедури. Но подобна инициатива трябва да бъде последвана от реална работа и ясни решения.
Трябва да се отговори на редица практически въпроси. Кой ще определи и физически ще маркира линията на разграничение между двете армии? Кой ще следи спазването на прекратяването на огъня? Как ще бъдат определени зоните за контрол и как ще се предотвратят нарушенията? Кой ще наблюдава изпълнението на договореностите и какви ще бъдат последиците при тяхното нарушаване?
Нито един от основните международни участници засега не дава конкретни и практически приложими отговори на тези въпроси.
Това е сериозен проблем за Украйна. Хиляди хора загиват, докато се обсъждат различни идеи, но големите международни играчи не представят конкретен план за действие. Занимавал съм се дълго време с дипломация и разбирам разликата между политическите послания в социалните мрежи и медиите и реалната работа на терен. Можем да имаме всякакви декларации и изявления, но без практически стъпки те нямат особена стойност. Именно липсата на такава работа ме кара да смятам, че перспективата за прекратяване на огъня не е близка.
– Означава ли това, че войната може да се превърне в продължителен конфликт?
– За съжаление, съществува такава опасност. Ако не бъде намерен работещ механизъм за прекратяване на огъня, конфликтът може да се проточи с години, подобно на продължителните войни в Афганистан – 10 години, и Виетнам – 7 години. Това би било тежък сценарий не само за Украйна, но и за всички участници в процеса, включително за Европа. Понякога може да изглежда, че войната е ограничена до територията на Украйна, но последиците вече се усещат далеч извън нейните граници. Особено показателна е ситуацията в Черно море.
– Черно море се превръща във все по-опасна зона за корабоплаването. Какво обуславя нарастващото му стратегическо значение?
– Черно море вече се превърна в пространство на стратегическо противопоставяне не само между Русия и НАТО, но и между държави с различни интереси в региона, сред които Турция и Румъния. Рисковете за търговското корабоплаване нарастват. По информацията, която обсъждаме, от началото на годината повече от 40 моряци от търговския флот са загинали, а удари са нанесени по 570 кораба. Военните рискове могат да доведат и до значително увеличение на разходите за застраховане на корабите. Това показва, че Черно море вече не е само регионален проблем, свързан с войната между Русия и Украйна. То се превръща в зона, в която се пресичат интересите на няколко държави и на НАТО като цяло. Затова не бива да подценяваме възможността конфликтът да се разшири и да засегне пряко други държави в региона.
– Румъния настоява за по-активна роля на НАТО в Черно море. Как оценявате идеята за създаване на специален център за сигурност в региона и каква трябва да бъде ролята на България?
– Външният министър на Румъния – Дан Некулаеску, който е бил дълги години представител на страната в НАТО, вече говори да бъде създаден отделен център на НАТО за сигурността в Черно море. Това ще изисква тясна координация между трите съюзнически държави в региона — България, Румъния и Турция. Румъния поставя този въпрос все по-настойчиво. Подобна инициатива може да има своите основания от гледна точка на сигурността, но трябва внимателно да се преценят и възможните последици. Русия няма да остане без реакция, ако възприеме подобен център като допълнително засилване на военното присъствие на НАТО в Черно море. Така една инициатива, представяна като мярка за сигурност, може да доведе до ново изостряне на напрежението.
Затова основната задача е да се прояви политическа мъдрост и да не се допусне Черно море окончателно да се превърне в зона на преки военни действия.
Това не е въпрос единствено на украинското корабоплаване или на търговията през морските проливи. Става дума за риск от по-широк конфликт, който може да засегне и държави — членки на НАТО.
– Какво трябва да направят България и останалите държави в региона, за да не бъдат въвлечени в още по-голяма конфронтация?
– Смятам, че това трябва да бъде една от основните стратегически теми в политическия и обществения дебат. В момента особено България и Румъния са изправени пред риска регионът да бъде въвлечен в още по-сериозно противопоставяне. Това не означава, че държавите трябва да пренебрегват собствената си сигурност или ангажиментите си към НАТО. Означава, че решенията трябва да се вземат с ясна представа за възможните последици и с усилия за предотвратяване на ескалацията. Важно е да има координация между България, Румъния и Турция, както и по-широк диалог за сигурността в Черно море. Необходимо е да се търси баланс между защитата на съюзниците и избягването на стъпки, които могат да превърнат региона в още по-опасна военна зона.
Надявам се, че отговорните политици в България разбират сериозността на ситуацията. След приключването на изборния цикъл страната трябва да има възможност да взема по-устойчиви и зрели политически решения. Защото залогът вече не е само бъдещето на войната в Украйна. Залогът е сигурността на целия Черноморски регион и рискът от разширяване на конфликта.
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Професор Виталий Барвиненко, доктор на юридическите науки, е украински политик, бивш народен депутат от Върховната рада на Украйна с три парламентарни мандата (2007–2019 г.). Роден е през 1981 г. в Белгород-Днестровски, Одеска област. Завършил е Одеския национален университет „И. И. Мечников“ със специалност „Международни икономически отношения“ и има образование в областта на държавното управление и правото. Преди политическата си кариера работи в местната администрация и аграрния сектор. Като депутат участва в комисии, свързани със строителството, регионалното развитие и правоприлагането. През годините е бил представител на различни политически формации и независим кандидат. След края на парламентарната си кариера продължава работа в областта на публичното управление и анализа на политическите процеси в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само с демилитаризация
Коментиран от #5, #6
13:38 26.10.2026
2 историк
13:40 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Робот
Коментиран от #8
13:41 26.10.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Само с демилитаризация":Коментарът ти е верен..... Но ще допълня, че Мира и сигурността на Украйна може да бъде гарантирана само от Русия, другото са празни приказки... Разбира се няма да си губя времето да чета статията и какво казал някакъв украинец...
Коментиран от #10
13:44 26.10.2026
6 Соломон
До коментар #1 от "Само с демилитаризация":Русия е достатъчно голяма за да задели територия колкото Украйна за буферна зона
Коментиран от #14, #61
13:44 26.10.2026
7 Чичо
13:45 26.10.2026
8 Соломон
До коментар #4 от "Робот":Русия допусна две големи грешки.Нападна Украйна вярвайки че тя ще се предаде.И втората е че пета година продължава да вярва в това
Коментиран от #15
13:46 26.10.2026
9 Дойде
13:46 26.10.2026
10 Соломон
До коментар #5 от "Европеец":Как точно Русия ще гарантира мира.Нали Русия беше гарант на Украйна преди да я нападне
Коментиран от #22, #53
13:48 26.10.2026
11 Гого
Коментиран от #13
13:48 26.10.2026
12 АБВ
Владимир В. Путин разбира се ! Кой друг, ако не той ?!
13:49 26.10.2026
13 Соломон
До коментар #11 от "Гого":Да Само капитулация на последната нацистка държава Русия може да гарантира мира
Коментиран от #20
13:49 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 жълтопаветен планктон
13:50 26.10.2026
17 Боруна Лом
13:50 26.10.2026
18 Минските споразумения
Коментиран от #21
13:50 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Боруна Лом
До коментар #13 от "Соломон":ОДИ ПЕША,БЕ!
Коментиран от #23
13:52 26.10.2026
21 Соломон
До коментар #18 от "Минските споразумения":Преди да се случат Минските споразумения нямаше ли един договор от Будапеща .Който единия гарант наруши а другия помага на първия
Коментиран от #29
13:53 26.10.2026
22 АБВ
До коментар #10 от "Соломон":Русия никога не е била гарант ! Недей да лъжеш ! Русия бе гарант заедно с Франция и Германия по Минск 1 и 2. Те не бяха спазени именно от Франция и Германия, което Меркел и Оланд публично признаха. Използвани са за да измамят Русия и да въоръжат Украйна.
Ясно ? Аре !
Коментиран от #28
13:53 26.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Макробиолог
13:55 26.10.2026
25 А гаранции на Куба, Венецуела, Иран
13:56 26.10.2026
26 ЕЛИ
13:57 26.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Соломон
До коментар #22 от "АБВ":Говоря за договора от 94г когато Русия и САЩ бяха гаранти за териториалната цялост на Украйна.Ако Русия не нарушила този договор нямаше да се стигне до Мински споразумения.Които си бяха пак извиване на ръце.Русия неможе да бъде гарант когато нейната армия се намира на територията на Украйна.За това и не се спазваха тия споразумения
Коментиран от #33, #35
13:57 26.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 АБВ
До коментар #29 от "АБВ":3. Руската федерация, Обединеното кралство и Съединените американски щати препотвърждават ангажимента си към Украйна, в съответствие с принципите на Заключителния акт на КССЕ, да се въздържат от икономическа принуда, целяща да подчини в наш собствен интерес упражняването от Украйна на правата, присъщи на нейния суверенитет, и по този начин да си осигурят предимства от всякакъв вид.
4. Руската федерация, Обединеното кралство и Съединените американски щати препотвърждават ангажимента си да търсят незабавни действия от страна на Съвета за сигурност на ООН за предоставяне на помощ на Украйна като държава, неразполагаща с ядрено оръжие, страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, ако Украйна стане жертва на акт на агресия или обект на заплаха от агресия с използване на ядрено оръжие.
5. Руската федерация, Обединеното кралство и Съединените американски щати препотвърждават, по отношение на Украйна, своя ангажимент да не използват ядрено оръжие срещу която и да е държава, неразполагаща с ядрено оръжие, страна по Договора за неразпространение на ядреното оръжие, освен в случай на нападение срещу тях самите, техните територии или зависими територии, техните въоръжени сили или техните съюзници от такава държава, свързана или съюзена с държава, разполагаща с ядрено оръжие.......
Коментиран от #32
14:00 26.10.2026
31 А социалният мир
14:00 26.10.2026
32 АБВ
До коментар #30 от "АБВ":6. Украйна, Руската федерация, Обединеното кралство и Съединените американски щати ще се консултират в случай на възникване на ситуация, която повдига въпрос относно тези ангажименти.
Този меморандум влиза в сила от момента на подписването му.
Подписано в Будапеща на 5 декември 1994 г. в четири екземпляра, имащи еднаква сила на украински, руски и английски език.
(Подписи: Л. Кучма, Б. Елцин, Дж. Мейджър, У. Клинтън
14:01 26.10.2026
33 Мойсей
До коментар #28 от "Соломон":Ако Украйна не беше нарушила условието за извънблоков и неутрален статус за да стане въобще държава,война нямаше да има.
Коментиран от #36
14:01 26.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 АБВ
До коментар #28 от "Соломон":Те прочете ли меморандума в частта, която докладва за да изтрият ? А ? Ама с разбиране ? По спициално т.2 ?
Коментиран от #38
14:06 26.10.2026
36 Соломон
До коментар #33 от "Мойсей":Как точно го е нарушила.Украйна прие през 2010г че няма да участва във никакви военни съюзи и блокове.Всичко това се промени слер 2014г когато Русия анексира първо Крим а след това пробва да отцепи Донбас и Луганск
Коментиран от #42, #49, #50
14:08 26.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Соломон
До коментар #35 от "АБВ":Не съм доклавал нищо.Особено когато съм съгласен с написаното
14:09 26.10.2026
39 Единственият начин да се сложи край
14:10 26.10.2026
40 АБВ
А т. 2 гласи:
2. Руската федерация, Обединеното кралство и Съединените американски щати препотвърждават задължението си да се въздържат от заплаха или употреба на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на Украйна, както и че нито едно от техните оръжия никога няма да бъде използвано срещу Украйна, освен при самоотбрана или по друг начин в съответствие с Устава на Организацията на обединените нации.
Първо САЩ нарушиха меморандума, като се намесиха открито и нарушиха политическата независимост на Украйна с поредния платен от тях Майдан. Това е втората намеса във вътрешните работи на Украйна. Първият е през 2010 г.
Коментиран от #43
14:13 26.10.2026
41 Кой ще гарантира мира в Украйна....
14:14 26.10.2026
42 АБВ
До коментар #36 от "Соломон":Това не е вярно ! Още в първата си конституция от 1991/92 г. и с договора за отделяне от ССР Украйна приема извънблоков статут. Тогава няма никакъв Путин ! Престани да манипулираш ! Тук има и четящи и знаещи хора !
Коментиран от #45
14:16 26.10.2026
43 Соломон
До коментар #40 от "АБВ":Остава да кажеш със какво Майдана нарушава нещо и касае или е заплаха за Русия.Майдана касае единствено и само народа на Украйна който искаше да бъде член на ЕС а действащия президент отказа и преустанови началото на преговори за членство.Майдана не касае нито САЩ нито Русия
Коментиран от #44
14:17 26.10.2026
44 АБВ
До коментар #43 от "Соломон":Казвам ти:
Майданът е пряка намеса във вътрешните работи на Украйна от страна на САЩ чрез инвестиране на милиарди долари с цел сваляне на законно избраната власт и промяна политическия курс на държавата по най-недемократичен начин.
По-ясно не мога да ти го обясна.
Коментиран от #46, #48
14:21 26.10.2026
45 Соломон
До коментар #42 от "АБВ":Не, в нито една действаща конституция на Украйна от периода 1991–1992 г. няма изискване или условие страната да бъде „извънблокова“. По това време Украйна все още използва силно изменената Конституция на Украинската ССР от 1978 г., в която такова условие не е вписвано. Декларацията за държавния суверенитет на Украйна (16 юли 1990 г.): Това е документът, в който Украйна декларира намерението си в бъдеще да стане постоянно неутрална държава, която не участва във военни блокове. Тази декларация обаче е политическа стъпка, а не Конституция.Актът за обявяване на независимост (24 август 1991 г.): Документът, с който страната реално се отделя от СССР, изобщо не споменава извънблоков статут или неутралитет.Законът от 2010 г.: Украйна официално приема „извънблоков статут“ на законово ниво чак през 2010 г. при управлението на Виктор Янукович. Този закон е отменен от парламента през декември 2014 г. след анексирането на Крим от Русия
Коментиран от #55
14:22 26.10.2026
46 Соломон
До коментар #44 от "АБВ":И как точно САЩ се намесиха .Със бисквитки ли.И ако САЩ са се намесили защо Русия трябва да се намесва и да отцепва територии от Украйна.Какво са виновни украинците че САЩ и Русия се месят във тяхните вътрешни работи
Коментиран от #62
14:25 26.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Соломон
До коментар #44 от "АБВ":Можеш ли да ми кажеш какво точно се е променило след Майдана.Освен че президента и убийците от Беркут избягаха в Русия.Какво точно се е променило политически.След като за временен президент бе назначен предедателя на НС.Правителството и парламента си останаха същите.А в парламента партията на избягалия президент имаше мнозинство
14:28 26.10.2026
49 Mакробиолог
До коментар #36 от "Соломон":Законите приети от Радата 2017 и 2019та са факт,Путин напада 22ра.Анексията на Крим е 14та но преди това има ВСУ стреля с каквото разполага срещу луганск и донецк ,като въпросните области многократно молят Путин да си ги прибере ,но той си прави оглушки.Извън цялата тая абракадабра ,представяме ли си град Нуево Ларедо населен с американци и мексиканската армия ги бомби с авиация, артилерия и т.н.Може ,но ден по късно Мексико сити се е изпарило.
Коментиран от #52
14:28 26.10.2026
50 Като пратиха Азов
До коментар #36 от "Соломон":И другите нацита да прочистват Донбас от руско население какво очаквате от Русия. Тя не стига , че се ослушва десет години. Американците за десетина заложници нападат чужди държави и окото им не мига.
Коментиран от #56
14:29 26.10.2026
51 Соломон
До коментар #47 от "Веско":За себе си ли говориш
14:29 26.10.2026
52 Соломон
До коментар #49 от "Mакробиолог":Много на пред скачаш.Законите от 2017 до 2019г са следствие на това което се случи през 2014г.А то е че Русия анексира Крим.А след това пробва да отцепи и Донбас и Луганск акто вкара армия,нацистите от РУСИЧ и ЧВК Вагнер.Представяйки ги за местно опълчение
Коментиран от #60
14:32 26.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 АБВ
До коментар #45 от "Соломон":Не е вярно ! Още преди официалния разпад на СССР, на 16 юли 1990 г., Върховната рада приема Декларацията за държавния суверенитет на Украйна. В нея изрично е записано намерението на страната да бъде постоянно неутрална държава, която не участва във военни блокове и спазва три неядрени принципа (да не приема, произвежда или придобива ядрено оръжие). Това заляга и в основата на Акта за независимост от 1991 г. при разпада на СССР.
През юли 2010 г. украинският парламент приема Закона за основите на вътрешната и външната политика. Този закон официално провъзгласява извънблоковия статут на страната като основен принцип на външната политика.
Грешката е моя, но актът за независимостта има не по-малка юридическа стойност от която и да е конституция.
Коментиран от #59
14:34 26.10.2026
56 Соломон
До коментар #50 от "Като пратиха Азов":Отново глупусти.АЗОВ е създаден през май 2014г.Месици след като Русия анексира Крим и вкара нацистите си в Донбас и Луганск.АЗОВ с доброволците които освободиха Мариупол през юни 2014г.АЗОВ нямаше да го има ако Русия не се бе намесила в Украйна
14:35 26.10.2026
57 Соломон
До коментар #53 от "Шломо Шломо,":Простъемакяти
14:36 26.10.2026
58 Софиянец
14:37 26.10.2026
59 Соломон
До коментар #55 от "АБВ":Пропускаш през това време и договора от 2004г за държавните граници.Подписан лично от Путин.Ако имаше някакво нарушение защо тогава го е подписал
14:38 26.10.2026
60 Макробиолог
До коментар #52 от "Соломон":Може некой ти поверва,що не.Над 3-4млна бивши укр граждани са вече такива на РФ,доброволно и с удоволствие,живеещи където пожелаят по територията и имащи право да я напуснат когато пожелаят.
14:38 26.10.2026
61 Но няма смисъл..
До коментар #6 от "Соломон":да го прави за сметка на своята територия! Много по-смислено е това да се случи с Украйна, и без това тя е бивша руска територия!
14:39 26.10.2026
62 Боруна Лом
До коментар #46 от "Соломон":ЯВНО СИ ОЛИ.....ИЛИ СЛУЖИТЕЛ НА ОБОРА?
14:42 26.10.2026
63 Някой
14:42 26.10.2026
64 Никой
14:43 26.10.2026
65 глупаци
14:43 26.10.2026
66 Иван
14:43 26.10.2026