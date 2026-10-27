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Доц. Огнян Минчев: Днес е значим политически ден на Балканите
  Тема: Украйна

Доц. Огнян Минчев: Днес е значим политически ден на Балканите

27 Октомври, 2026 10:00 991 22

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В Сърбия протестиращите студенти отстраниха един от най-отблъскващите авторитарни режими

Доц. Огнян Минчев: Днес е значим политически ден на Балканите - 1
Снимка: БГНЕС
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Огнян Минчев Огнян Минчев политолог
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Възможно е резултатите от днешните избори да бъдат използвани като типичен пример за бързо спадане на популистка вълна в бъдещите учебници по политически науки. Няколко фактора допринесоха за безпрецедентно краткото време - шест месеца - между вдигането на популистката вълна на мощно афективно очакване за "чудо" от "прогресивната" оферта на Румен Радев, и нейното пълно отминаване, "спихване" на днешния първи тур от президентските избори.

Първият фактор, продължилата около шест години политическа криза - задънена улица след юли 2020 г. Почти милион и половина български избиратели се довериха на Радев поради не толкова очакването, колкото надеждата, че България може да бъде управлявана едновременно стабилно, относително ефективно и донякъде почтено.

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Вторият фактор, разиграването на мрежов електронен алгоритъм за 19 април, който целенасочено максимизира посланията за очаквано "чудо" с идването на Румен Радев на власт. Потенциалът на този тип алгоритъм е впечатляващ, достатъчно е да припомним резултатите от референдума ЗА Брексит, които бяха моделирани от първия масов опит за подобна алгоритмична манипулация от страна на IT компанията Cambridge Analytica. Масираното информационно въздействие се мултиплицира многократно в последния етап на една предизборна кампания, но балонът се "спихва" бързо със спирането на манипулативния информационен натиск след изборите.

Третият фактор, очевидната безпомощност в държавното управление на ПБ и лично на Радев - както в стопанската и социалната, така и във външната политика. Ръстът на цените, орязването на бюджетите, ескалацията на публичния дефицит, арогантното заемане на нови и нови огромни суми национален дълг - нищо от това не дава надежда на средния "прогресистки" избирател, особено предвид на предварителните му очаквания за "чудо", които бяха напомпвани безмилостно преди 19 април. В позиционирането на България в тревожното международно обкръжение, Радев се позиционира като хитруващ индивид, говорещ едно в чужбина, а друго - в България. Неговите външни зависимости - спрямо Москва, спрямо Анкара - станаха очевидни. Но тези, които очакваха "разцъфване" на отношенията с Кремъл трябваше да се разочароват от суетенето на Радев, поставил се в ролята на слуга на много господари. А тези, за които Европа е естествения пристан на българския национален интерес са възмутени от бездарното изтегляне на Бългрия в позиция на международна изолация и снизхождение.

Четвъртият фактор, мнозина българи гласуваха за "генерала", уплашени от риска България да бъде въвлечена във война. Кампанията на ПБ обилно подхранваше този страх и свързваше - парадоксално и против всяка здрава логика - националната ни сигурност като функция на някакъв необясним "неутралитет" и "борба за мир". Принадлежността на България кътм ЕС и Атлантическия съюз и тяхната политика на сдържане на Москва бе интерпретирана като риск - вместо като щит - за България. Слугинското суетене около арогантните дронови атаки на Кремъл срещу търговски съдове в Черно море, уплашеният отказ да бъдат квалифицирани атаките и техния автор, замитането на това значимо предизвикателство пред сигурността ни пред общественото мнение - всичко това показа и на най-непретенциозните хора, че от това управление сигурност и стабилност не могат да очакват. Войната се оказа по-близо, вместо да бъде оттласната по-далеч от нас.

През 2001 г. в България бе реализиран първият масиран популистки проект на Симеон Сакскобургготски, който предложи мистичното сияние на короната като алтернатива на сложното, грубовато, но ефективно управление на СДС-ОДС начело с Иван Костов. Царската харизма увяхна бързо, но тихо - без сензации. Днес очакването за силно управление на "генерала" се срива бързо, демонстративно и с отчайваща за привържениците си скорост. Шест месеца след спечелването на свръхудобно мнозинство и впечатляваща концентрация на властта, "прогресистите" на Радев днес получиха малко повече от 1/3 от гласовете, които получиха напролет. Лавината открито тръгна надолу...

Тепърва ще обсъждаме шансовете на двамата кандидати за балотажа другата неделя. Но каквито и да са резултатите от балотажа - нищо от това, което бе изложено по-горе няма да се промени особено съществено. Предполагам, че Радев и неговото мнозинство ще имат още около шест месеца. За повече - след днешния ден - не съм сигурен...

P.S. Днес е значим политически ден на Балканите. В България несръчният опит за реплика на режима на Орбан от последните шест месеца в лицето на Радев претърпя справедливо и необратимо поражение. В Сърбия протестиращите студенти отстраниха един от най-отблъскващите авторитарни режими в страната и на Балканите след детронирането на Милошевич - режимът на Вучич. Честито на всички, които гледат в посоката на едни наистина отворени, европейски Балкани.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 историк

    11 5 Отговор
    Вучич и борисов трябва да са в една килия за вечни времена !!

    10:02 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    17 9 Отговор
    Минчев!!!
    Уморих се от такива като тебе!!!
    Едно и също, едно и също, едно и също...
    Това е или некадърност, или июнецилност!!!

    10:05 27.10.2026

  • 4 КОМУНИСТИТЕ В ШАШ

    9 6 Отговор
    И Сърбия им би шута.....

    10:05 27.10.2026

  • 5 Чичо дон

    12 8 Отговор
    И на този в главата тропат червените ескадрони и комунизЪмът му крив .

    10:06 27.10.2026

  • 6 Кина

    11 7 Отговор
    Какво е това на снимката ...? Преял вълк..

    Коментиран от #21

    10:07 27.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма ли кой да му каже на тоя...?!

    15 4 Отговор
    Да си купи нови ризки,след като тотално отслабна,че старите му хлопат около врата...!
    Пък може и да няма пари човека за нови и затова се пъне по разни студия,да изкара някой цент...

    10:08 27.10.2026

  • 10 Отвръщава с лицемерие

    19 4 Отговор
    Тоя преди години четеше лекции в услуга на авторитарните соц режими....а сега тръгал на атлантик да се прави....Такива експерти въобще не трябва да им се дава думата\\\\\

    10:08 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТОЗИ ГРАНД ЧОВЕК

    20 4 Отговор
    МНОГО ОБИЧА ГРАНТОВЕТЕ. ЛИЧИ МУ ,НАЛИ.

    10:10 27.10.2026

  • 13 Кучето на Мими 🐕

    17 4 Отговор
    Оги е голем комунист и атлантик.💋🌈👍

    10:10 27.10.2026

  • 14 А ве Оги,не четеш ли...?!

    17 4 Отговор
    ,,Сърбия планира да спре износа на оръжие за Украйна"
    Радостта ти е прибързана...!

    10:12 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АБВ

    15 3 Отговор
    Тоя бил жив ?! Специалист по всичко, а ?

    10:14 27.10.2026

  • 17 Шапкаря

    7 3 Отговор
    Боко производителя на професори/електорат/ отпадна и от тук на татък до доц.

    10:15 27.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Както винаги-

    4 4 Отговор
    безпощадно точен анализ на О. Минчев!
    Не прощава истината на никого- и на "прогресистите " , и на " десните".

    За това и едните, и другите го ненавиждат и хулят.

    Лошото е, че алтернативата на Радев в България е нищожна!
    Т.н. евроатлантически партии - ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ, се провалиха напълно и всеобхватно.

    Българските десни европейски избиратели нямат политическо представителство.
    Те се оказаха псевдо атлантици- видяхме ги как съгласувано и насочено предадоха властта на Радев.
    Конкретно на последните президентски избори ГЕРБ, СДС и ДПС буквално напуснаха тепиха.

    Що за нелепа логика е на първия тур Борисов да призове за бойкот н изборите, понеже мадуровките му пречели, да гласува сам с мадуровка, въпреки собствения си бойкот и на втория тур да обяви, че ако му поискат подкрепа, ще я даде???

    Ми що не я даде още на първия тур, че да имаме победител?!

    Сега ще го УНИЖАТ и никой няма да му поиска подкрепата! Никой!

    Никакъв оптимизъм не виждам- когото и да изберат- Йотова или Гюров, все са ортаци н Радев.
    Радев завзе и президентската власт , с помощта на т.н. атлантици в България.

    10:27 27.10.2026

  • 20 нефЕлен да се ожени ,а ...

    6 1 Отговор
    Нищо във външната антибългарска политика на Сърбия не се променя. Даскалът по научен комунизъм да не се изтЪрчва като пУле пред мАкя си. Гюров 15 години се е скатавал от задължителната наборна военна служба. Според народните традиции е нефЕлен дори да се ожени,а мърсОлькото върховен главнокомандващ ще ми става?

    10:36 27.10.2026

  • 21 Василев

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кина":

    Не, настъпана на жълтите павета, блатна жаба.

    10:36 27.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.