Диана Дамянова: Продължаващ ментален лапсус

Мислех си, че думите на Радев за туй, дето ще продължават убийствата в България… Та мислех си, че те са „ментален лапсус“. Терминът е мой, създаден е от мен вчера в стремежа ми (много искрен) да обясня, че няма как министър-председателят да го е казал в пълно съзнание, че нещо се е объркало в изреченията или че има всякакви други възможни извинения и обяснения.
Щото, ако неговият министър, който, впрочем, по моя преценка е истински проблем за имиджа на това правителство, описва убийствата като битови, а самият министър-председател казва, че те няма да спрат, то в тази нова ментална конструкция накратко се съдържа информацията, че това правителство не може да спре битовата престъпност!
И понеже то и без туй не може да я спре, а и не прави опит, но като признае, че не може да спре и самоизбиването на бизнесмени със собствените им оръжия, то тук не се очертава усещането, че живеем в много, много успешно управлявана държава.
И си викам на себе си: Абе, много им се събра на тези хора наведнъж — хем да спечелят властта, хем да се оправят с управлението, хем да се научат как работи държавата, хем да играят па де дьо между Европа и Русия, хем да „замълчат“ някак си лица като Слави Василев, хем да спрат цените, хем да оправят тока и въобще… Абе, много им се насъбра.
И си викам още: Абе, трябва да проявяваме разбиране. Може пък да са изпълнени с истински добри намерения, може зад тези ментални отклонения да се крие напрежение, може ние да сме твърде придирчиви и въобще — нека се правим, че някои неща не са такива, каквито изглеждат.
И се успокоих и загледах (на запис, че вчера, нали, избори) мача на двете момчета на Владо Николов, които са истински спортни гении, направо изумителни, направо вдъхновяващи, направо деца от най-висока класа. И някак покрай това простих някои ментални отклонения или направо лапсуси на властта.
И се отдадох на гордостта, че българската земя, българското семейство и българската държавица са родили тези прекрасни деца.
Ама като изгледах мача и ей така, без никакви задни намерения, взех, че отворих нета.
Ох! И там срещнах онзи документ, написан на бланка на Министерския съвет, дето в него се казва:
Да гласуваме за Йотова.
Да отразяваме буквално и без интерпретации, камо ли съкращения, думите на министър-председателя.
И си викам: Боже, тези освен ментален имат и технически ментален лапсус. Щото погрешка са пратили инструкцията за отразяване на Радев на бланка на Министерския съвет.
Ох!
Не било!
Били са си я пратили съвсем нарочно, защото са си смятали, че им се пада и им се полага, и защото е тяхно право да си я пратят, а наше задължение — да я изчетем в пълния ѝ вид (без съкращения и обобщения) и да ѝ се насладим.
Насладих ѝ се.
Не че Мерц в Германия не се опитва да наложи нещо доста подобно и дори по-гадно, ама си мислех, че Радев не е от тях.
И не, не е проблемът бланката на Министерския съвет, какъвто всъщност е.
Проблемът е, че това е неблагоприлично, неприемливо и дори недопустимо.
Ще оставя настрана цитираните в съобщението професионални стандарти, щото малко там ми идва да си спомня за Сталин, ама пък той, като не спазваш „професионалните стандарти“, направо ги е стрелял.
„Политиката може да се превърне в болест на егото. Колко силно един политик е заболял от властта, не се разбира, когато е във възход. Тогава всички изглеждат щедри и широко скроени. Истинският тест идва, когато започне да губи властта.“!!!
Сега, това по-горе не съм го писала аз. Постнал го е Кирил Петков.
Ще го оставя тук без коментар, може някому пък да е полезно.
P. S. Терминът в заглавието е откраднат от правото, където съществува като „продължавано престъпление“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Дава се пример с 9 областни града и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушев мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.
Коментиран от #12
13:01 27.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пожелание
13:03 27.10.2026
4 Прогресивни съветски шарлатани !
Коментиран от #13
13:04 27.10.2026
5 Гост
МНОГО ОТ РАНО ДНЕС...
13:04 27.10.2026
6 Реалност
13:05 27.10.2026
7 Хмм
13:20 27.10.2026
8 Олди
13:21 27.10.2026
9 Бъзиктар
13:22 27.10.2026
10 Ачу Генофф
13:24 27.10.2026
11 Просто човек
Коментиран от #17
13:25 27.10.2026
12 Аман от бабуИна ...
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Ами разбира се. Читавите кметове на ГЕРБ много ясно, че им е писнало от маймунджилъците на БОко ,а работната пчеличка ТеквУн я изгони.
13:29 27.10.2026
13 123
До коментар #4 от "Прогресивни съветски шарлатани !":Не е точно така, съд, прокуратура и общинската власт не може да ги уволни и назначи, а те според мен са основния проблем. Иначе и на мен не ми харесва, че не се виждат достатъчно действия в посока подобрение на положението в България, също и голяма част от министрите не ми допадат, но за сега това е положението, все пак да не забравяме, че точно най-големите му политически критици ПП-ДБ, имаха много повече време, но и те не направиха нищо положително освен големи приказки и след това големи харчове с почти никаква ефективност.
13:29 27.10.2026
14 Дзак
13:35 27.10.2026
15 Дзак
Коментиран от #16
13:36 27.10.2026
16 Абе не позна
До коментар #15 от "Дзак":кой го е хванал да ти кажа
13:41 27.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Лошо много лошо
Коментиран от #23
13:44 27.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 !!!?
НАРОДЕ, идва убийствен постсъветски режим...!!!?
13:50 27.10.2026
22 Държачката
13:54 27.10.2026
23 Жоржета стресираща
До коментар #19 от "Лошо много лошо":Ооо майооо
На нас ли го казваш
Където две години и три месеца
Сме биле под тяхния ментален лапсус
13:55 27.10.2026
24 пресолена
14:02 27.10.2026