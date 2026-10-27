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Диана Дамянова: Продължаващ ментален лапсус

Диана Дамянова: Продължаващ ментален лапсус

27 Октомври, 2026 13:00 1 304 24

  • диана дамянова-
  • румен радев-
  • убийства-
  • мафия

И си викам още: Абе, трябва да проявяваме разбиране. Може пък да са изпълнени с истински добри намерения

Диана Дамянова: Продължаващ ментален лапсус - 1
Снимка: бТВ
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Диана Дамянова Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Мислех си, че думите на Радев за туй, дето ще продължават убийствата в България… Та мислех си, че те са „ментален лапсус“. Терминът е мой, създаден е от мен вчера в стремежа ми (много искрен) да обясня, че няма как министър-председателят да го е казал в пълно съзнание, че нещо се е объркало в изреченията или че има всякакви други възможни извинения и обяснения.

Щото, ако неговият министър, който, впрочем, по моя преценка е истински проблем за имиджа на това правителство, описва убийствата като битови, а самият министър-председател казва, че те няма да спрат, то в тази нова ментална конструкция накратко се съдържа информацията, че това правителство не може да спре битовата престъпност!

И понеже то и без туй не може да я спре, а и не прави опит, но като признае, че не може да спре и самоизбиването на бизнесмени със собствените им оръжия, то тук не се очертава усещането, че живеем в много, много успешно управлявана държава.

И си викам на себе си: Абе, много им се събра на тези хора наведнъж — хем да спечелят властта, хем да се оправят с управлението, хем да се научат как работи държавата, хем да играят па де дьо между Европа и Русия, хем да „замълчат“ някак си лица като Слави Василев, хем да спрат цените, хем да оправят тока и въобще… Абе, много им се насъбра.

И си викам още: Абе, трябва да проявяваме разбиране. Може пък да са изпълнени с истински добри намерения, може зад тези ментални отклонения да се крие напрежение, може ние да сме твърде придирчиви и въобще — нека се правим, че някои неща не са такива, каквито изглеждат.

И се успокоих и загледах (на запис, че вчера, нали, избори) мача на двете момчета на Владо Николов, които са истински спортни гении, направо изумителни, направо вдъхновяващи, направо деца от най-висока класа. И някак покрай това простих някои ментални отклонения или направо лапсуси на властта.

И се отдадох на гордостта, че българската земя, българското семейство и българската държавица са родили тези прекрасни деца.

Ама като изгледах мача и ей така, без никакви задни намерения, взех, че отворих нета.

Ох! И там срещнах онзи документ, написан на бланка на Министерския съвет, дето в него се казва:

Да гласуваме за Йотова.

Да отразяваме буквално и без интерпретации, камо ли съкращения, думите на министър-председателя.

И си викам: Боже, тези освен ментален имат и технически ментален лапсус. Щото погрешка са пратили инструкцията за отразяване на Радев на бланка на Министерския съвет.

Ох!

Не било!

Били са си я пратили съвсем нарочно, защото са си смятали, че им се пада и им се полага, и защото е тяхно право да си я пратят, а наше задължение — да я изчетем в пълния ѝ вид (без съкращения и обобщения) и да ѝ се насладим.

Насладих ѝ се.

Не че Мерц в Германия не се опитва да наложи нещо доста подобно и дори по-гадно, ама си мислех, че Радев не е от тях.

И не, не е проблемът бланката на Министерския съвет, какъвто всъщност е.

Проблемът е, че това е неблагоприлично, неприемливо и дори недопустимо.

Ще оставя настрана цитираните в съобщението професионални стандарти, щото малко там ми идва да си спомня за Сталин, ама пък той, като не спазваш „професионалните стандарти“, направо ги е стрелял.

„Политиката може да се превърне в болест на егото. Колко силно един политик е заболял от властта, не се разбира, когато е във възход. Тогава всички изглеждат щедри и широко скроени. Истинският тест идва, когато започне да губи властта.“!!!

Сега, това по-горе не съм го писала аз. Постнал го е Кирил Петков.

Ще го оставя тук без коментар, може някому пък да е полезно.

P. S. Терминът в заглавието е откраднат от правото, където съществува като „продължавано престъпление“.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор
    Четете статията в ПИК - КМЕТОВЕТЕ НА ГЕРБ ОСИГУРИХА ПОБЕДАТА НА ЙОТОВА НА 1-ВИ ТУР
    Дава се пример с 9 областни града и предимно на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов.
    В Стара Загора Йотова има 45% и кмета Тодоров е първия кмет на ГЕРБ заявил публично че подкрепя Йотова.
    Кмета на Велико Търново Даниел Панов е близък със Сотир Ушев мъжа на Весела Лечева която му е братовчедка. Във Велико Търново Йотова има 40%
    За кметовете на Стара Загора Живко Тодоров и на Велико Търново Даниел Панов Бойко Борисов още в началото информира че са "хванати" от Цветан Цветанов който е сивия кардинал на ПБ заедно с Копринков да работят за Йотова.
    Дават се примери и с Хасково ,Бургас и Враца чийто кмет Калин Каменов има проблеми с правосъдието и е "натиснат" да работи за Йотова.

    Коментиран от #12

    13:01 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пожелание

    16 8 Отговор
    А тази Баба Яга да се качва на метлата и никога да не се връща от гората , защото няма вече пари от мафията !! !!

    13:03 27.10.2026

  • 4 Прогресивни съветски шарлатани !

    16 7 Отговор
    Имаш 🤡131 депутата и вече 6 месеца притежаваш безусловно законодателна и изпълнителна власт - можеш да гласуваш и да назначаваш всякак... Но за пълния провал е виновна опозицията. ... и хумористичните странички.

    Коментиран от #13

    13:04 27.10.2026

  • 5 Гост

    14 5 Отговор
    ДИДИ,НАЗДРАВЕ...
    МНОГО ОТ РАНО ДНЕС...

    13:04 27.10.2026

  • 6 Реалност

    14 7 Отговор
    Радев, в неделя избираме между мира и вУйната, между демокрацията и корупционния модел на Копринката, между спокойната истина и истерията на ивохристовските орди от тролове.

    13:05 27.10.2026

  • 7 Хмм

    7 4 Отговор
    прав е Радев, самоизтребват се, парите свършиха, на госпожата много ѝ е мъчно?

    13:20 27.10.2026

  • 8 Олди

    5 3 Отговор
    Специалистката по всичко. Нали разликата между Гюров и Йотова щеше да бъде по-голяма? Нали така казваше?! И какво стана. Време е да ходиш да си гледаш внуците. Вече много досаждаш.

    13:21 27.10.2026

  • 9 Бъзиктар

    4 2 Отговор
    Даскалица обеснява какво е искал да каже автора.

    13:22 27.10.2026

  • 10 Ачу Генофф

    4 4 Отговор
    Оф, какво разбира тая бабишкера?!

    13:24 27.10.2026

  • 11 Просто човек

    5 4 Отговор
    Словесни дирии на изкукала бабка..

    Коментиран от #17

    13:25 27.10.2026

  • 12 Аман от бабуИна ...

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Ами разбира се. Читавите кметове на ГЕРБ много ясно, че им е писнало от маймунджилъците на БОко ,а работната пчеличка ТеквУн я изгони.

    13:29 27.10.2026

  • 13 123

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Прогресивни съветски шарлатани !":

    Не е точно така, съд, прокуратура и общинската власт не може да ги уволни и назначи, а те според мен са основния проблем. Иначе и на мен не ми харесва, че не се виждат достатъчно действия в посока подобрение на положението в България, също и голяма част от министрите не ми допадат, но за сега това е положението, все пак да не забравяме, че точно най-големите му политически критици ПП-ДБ, имаха много повече време, но и те не направиха нищо положително освен големи приказки и след това големи харчове с почти никаква ефективност.

    13:29 27.10.2026

  • 14 Дзак

    0 0 Отговор
    Явно металният лапсус е заразен. Хващат го и доволни и улегнали, обогатени от прехода коментатори!

    13:35 27.10.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Явно менталният лапсус е заразен. Хващат го и доволни и улегнали, обогатени от прехода коментатори!

    Коментиран от #16

    13:36 27.10.2026

  • 16 Абе не позна

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дзак":

    кой го е хванал да ти кажа

    13:41 27.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Лошо много лошо

    4 0 Отговор
    Военни да те управляват,вярна е приказката ,че са били под моста.Анадъмо Радевисти

    Коментиран от #23

    13:44 27.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 !!!?

    4 0 Отговор
    Мистър Кеш:...ще има още убийства...!!!
    НАРОДЕ, идва убийствен постсъветски режим...!!!?

    13:50 27.10.2026

  • 22 Държачката

    0 0 Отговор
    на Вальо Златев.Толкова много писане само и само да изкаже накрая злобата си спрямо Кирил Петков който и би шута като некадърен пиар. И прогресистите от БКП-ДС не я искат, добре, че от време на време я пускат по някои медии да не остане гладна.

    13:54 27.10.2026

  • 23 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Лошо много лошо":

    Ооо майооо
    На нас ли го казваш
    Където две години и три месеца
    Сме биле под тяхния ментален лапсус

    13:55 27.10.2026

  • 24 пресолена

    0 0 Отговор
    радев тръгна надолу....

    14:02 27.10.2026