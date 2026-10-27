Time: Сделката на Тръмп за руски дизел едва ли ще свали цените

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Първият танкер с руски дизел за САЩ от 2023 г. насам се очаква да пристигне в Ню Йорк на 7 ноември, но доставката едва ли ще промени съществено цените на горивата. Корабът превозва около 40 000 тона дизел – приблизително 300 000 барела, или около 7% от потреблението на гориво в американската икономика за един ден.

Доставката е част от договореност между президента Доналд Тръмп и Москва, обявена на 9 октомври. Впоследствие Министерството на финансите на САЩ издаде временен лиценз, който допуска сделки с руски дизел до 7 април 2027 г. Досега американските санкции забраняваха вноса на руски петролни продукти.

Какво показват данните за цените

Американската Агенция за енергийна информация отчете цена на дизела от около 6,53 долара за галон през септември. Бюрото за трудова статистика съобщи, че цените на мазута са се увеличили със 74,2% за година, а бензинът е поскъпнал с 34,2%.

Коментар на петима автори, публикуван в TIME, поставя под съмнение тезата, че украинските удари по руските рафинерии са основната причина за поскъпването на американския дизел. Според авторите по-големият ценови шок е дошъл от войната с Иран и нарушенията по ключови петролни маршрути в Близкия изток.

В материала се посочва, че между май и юли, когато украински дронове нанесоха сериозни щети на руски рафинерии, американската цена на дизела е спаднала с 1,06 долара за галон. Това е представено като аргумент срещу пряката връзка между атаките и движението на цените в САЩ.

Тръмп обвинява Украйна

Тръмп защити сделката с Москва и свърза цените на дизела с войната в Украйна. „Това, което се случи в Русия с Украйна, е най-големият проблем за дизела“, заяви той в Овалния кабинет на 30 септември. Впоследствие президентът обвини Володимир Зеленски, че „иска да създава проблеми на нашите фермери и животновъди с дизеловото гориво“.

Енергийният стратег Клейтън Сийгъл от Центъра за стратегически и международни изследвания заяви, че сделката вероятно няма да доведе до значителна промяна в цените. Според него тя е по-скоро голяма полза за Русия, отколкото решение за американските потребители.

Енергийният анализатор Майкъл Линч определи мярката като „разместване на столовете на „Титаник“. По думите му руският дизел може да измести други доставки, без да увеличи съществено общото количество гориво на пазара.

Натискът върху Вашингтон расте

Украинският президент Володимир Зеленски нарече решението „слабо решение на силни партньори“ и предупреди, че то ще помогне на Русия да продължи войната. Демократи в Конгреса поискаха банки, пристанища и компании да запазят документите, свързани с евентуалния внос.

Спорът има и правно измерение. Законът за санкциите срещу Русия, приет през 2022 г., забранява вноса на руски петрол, газ и петролни продукти. Администрацията на Тръмп твърди, че временният лиценз на Министерството на финансите е законен, докато законодатели настояват, че сделката заобикаля волята на Конгреса.

Засега остава неясно колко руски дизел реално ще достигне американските пристанища. Първата пратка е ограничена спрямо мащаба на американското потребление, а окончателният ефект върху цените ще зависи от общото предлагане, международните маршрути и развитието на конфликтите в Близкия изток и Украйна.

Източници: time.com, apnews.com, axios.com