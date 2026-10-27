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Мария Казакова пред ФАКТИ: Ниският резултат на Йотова е вот на недоверие за правителството на Румен Радев

Мария Казакова пред ФАКТИ: Ниският резултат на Йотова е вот на недоверие за правителството на Румен Радев

27 Октомври, 2026 09:25 1 893 134

  • йотова-
  • гюров-
  • избори-
  • президент-
  • радев-
  • партия-
  • русия-
  • украйна

Започнаха знакови арести, при това в навечерието на вота, но въпросът е защо са избирателни, казва политологът

Мария Казакова пред ФАКТИ: Ниският резултат на Йотова е вот на недоверие за правителството на Румен Радев - 1
Снимка: Личен архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първият тур на президентските избори постави под въпрос очакванията за убедителна преднина на Илияна Йотова и показа сериозен отлив на избиратели. Какво стои зад ниската избирателна активност, защо традиционни електорати останаха встрани от вота и каква ще бъде ролята им на балотажа? Пред ФАКТИ говори политологът д-р Мария Казакова.

— Г-жо Казакова, резултатите от първия тур на президентските избори показват много по-малка разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров, отколкото прогнозите преди вота предполагаха. На какво отдавате това разминаване между очакванията и реалния резултат?
— От значение за разликата между прогнозни и реални резултати са паралелният срив на подкрепата за Йотова и прогнозираната и реалната избирателна активност. Това доведе до позитивен ефект за двойката Гюров-Кандев.
Сред ключовите събития за спада в подкрепата ѝ са атаките в Черно море и позиционирането ѝ по оста Европа - Русия, разкритията за помилването на наркобос в добро здраве, което се оказва едно от малките нейни лични управленски решения, станали известни на обществото след изключително дългата ѝ по продължителност политическа кариера спрямо средното за България. През по-голямата част от времето обаче тя е била на политическата сцена в партийни или колективни органи като Народното събрание или Европарламента без видими лични управленски решения, водещи след себе си поемането на конкретна отговорност.

По отношение на втория фактор – спад в активността, отливът на избиратели от „Прогресивна България“ като цяло заради галопа на цените и все по-обкръжаващата ни война, както и знаковото убийство в навечерието на вота също са повлияли на спада в желанието да се гласува изобщо.

Тук не бива да пропускаме и тихото тропане по масата на Пеевски и Борисов, които с отсъствието си също значително намаляват активността, увеличават относителната тежест на Гюров, но и маркират магнитута на влиянието си.

— Признак ли е това за промяна в политическите нагласи, или за недооценена мобилизация на опозиционния вот?
— Ниският резултат на Йотова е в най-голяма степен вот на недоверие за правителството на Румен Радев.

Шест месеца след изборите резултатът наподобява по-скоро бързото топене на подкрепата за анекдотични партии като ИТН на Слави Трифонов.

900 000 гласа по-малко означава отлив на повярвалите, че влизането в еврозоната е обратимо, че овладяването на цените е възможно, срив на илюзията за открита борба с олигархията въпреки медийните акции, които частично започнаха някакви действия с подобен привкус. Започнаха знакови арести, при това в навечерието на вота, но въпросът е защо са избирателни.

Това дава възможност да бъдат етикетирани като политически репресии.

Тук не става въпрос те да бъдат спрени, а да бъдат разширени и с представители на други политически сили както и все пак да се стига до присъди. Ключови за имплантирането на партията ще са и местните избори догодина. Тя тепърва ще трябва да се справи и с нововъзникващи проблеми като провал в туристическия сезон на морето заради атаките, както и „Евровизия“ под звуците на дронове и постоянен военен риск.

Трябва да се има предвид, че тези партии са по-скоро електорални вълни, временни мрежи в едно деструктурираното информационно общество, които обаче се разпадат също толкова бързо, колкото се създават.

Това е особено вярно, когато партийното строителство напредва бавно, базирано е на клиентелистки принципи и функционира в условия на изчерпване на лидерския потенциал по места заради дългогодишната нестабилност и върволицата от кратковременни партийни формирования.

— Избирателната активност е около 22% — едно от най-ниските нива в президентски вот в България. Защо имаме този резултат?
— Много фактори повлияха в тази посока. От една страна като цяло тази кампания не предложи ярки политически фигури. От страна на „Прогресивна България“ имаше полу-подкрепа чрез инициативен комитет, за кандидат, който по-скоро представлява форма на политическо наследство за Румен Радев, нещо като „данък БСП“, с който е трябвало да се съгласи, за да бъде избран за първия и втория си мандат.

След това, техният кандидат г-жа Йотова остана да „пази“ президентството и въпреки срива на партията си - БСП, се оказа и полу-кандидат на прогресистите.

От друга страна двойката Гюров - Кандев, макар по произход да не е дълбоко вкоренена в София и нейните социално-политически кръгове, символно олицетворява именно тях, което трудно намира подкрепа извън столицата. Именно за това и дори води по резултат на места като София, Пловдив и вота от чужбина.

Слабата избирателна активност е и резултат на поредния срив на илюзията за промяна, която създаде Румен Радев, а не можа да предложи нито подготвени кадри, нито свободата и решителността да действа.

Това е едва вторият вот след появата на „Прогресивна България“ изобщо на политическата сцена, а за нейно лице бива предлагана знакова фигура на БСП, за която постоянно изплуват информации за дълбока обвързаност именно с клиентелистки и корупционни практики, срещу които част от обществото се бори. От значение за ниската избирателна активност е и структурното отсъствие на подкрепящите ГЕРБ и ДПС. С тях резултатът би бил значително по-сходен на този от предходните години. Забелязват се обаче няколко вида абстенционизъм на този вот. За част от обществото причината е липса на качествено политическо предлагане и той се явява метод за бойкот. За други социални групи показва, че за съжаление са под политически контрол.

— Става ли дума за умора от поредицата избори, за недоверие към политическата система или за усещането, че гласът на гражданите не променя нищо?
— Що се отнася до умората, предвид темпа на електорална активност в последните години, може да се каже, че от април до сега избирателите имаха възможност да съберат сили за още един избор.

Има обаче съществени и относително стройни електорати като тези на ГЕРБ и ДПС, чието отсъствие е симптоматично.

Чрез него лидерите им изнудват управляващите да не се поддават на исканията на обществото да предприемат действия срещу тях и да преустановят вербалните и потенциално и евентуално реални действия за разследването на природата и механизмите за тяхното влияние.

Българското общество е разделено на разнородни групи.

Събудилата се гражданственост основно в София има интелектуалната и икономическа свобода да повдигне темата за промяна на принципите на управление или поне въвеждането на някои елементарни такива. Паралелно с това, в малките населени места феодализацията е в сила и бойкотът особено от страна на избирателите на ДПС в най-голяма степен маркира географски територията, където обществото живее по същество в политическа система от по-примитивен тип.

Там практически хората доброволно са предали политическата си свобода заради икономически зависимости. Населението защитава корумпираните си лидери, защото въпреки отчисленията за охолния им живот, оставят нещо и за тях.

При ГЕРБ ситуацията е по-нюансирана, дори да не става въпрос за ексклузивни феодали, подкрепата е от клиентелистки тип и очакванията за директна материална престация и облагодетелстване например чрез статути и назначения са водещи при солидаризацията и следването на водачеството на политическото лидерство.
При всички положения особените размествания в рамките на тези избори като резултат от по-дългия цикъл след свалянето на Бойко Борисов, политическата нестабилност и избори с нетипична честота повдигнаха завесата по отношение на методите на политическата връзка изобщо и дълбочината на пипалата на корупцията. Противно на политическите митове за „онези горе“, оказва се, че и широките социални кръгове са приобщени към мрежите за пленяване на публични средства. Поради тази причина не е сигурно дали цялото общество иска корупцията да бъде преборена.

— В някои секции почти не е имало избиратели, а в област Кърджали активността е особено ниска. Какво показва това за отношенията между политическите партии и техните традиционни избиратели? Възможно ли е апатията в Кърджали да е свързана с арестите и полицейските действия срещу кметове, свързани с ДПС?
— В тези райони видимо става дума по-скоро за бойкот, отколкото за апатия. При така създалата се ситуация това очертава за пореден път добре известния периметър на влияние на ДПС и вдига цената на една евентуална подкрепа за един от кандидатите на втория тур следващата седмица. Ако обаче опустелите секции подкрепят, който и да е от кандидатите като един, това ще е ясна и неоспорима снимка на покупката на политическо влияние у нас.

— Какво трябва да променят двамата кандидати в оставащата една седмица до балотажа?
— Гюров би следвало да опита да спечели повече чуваемост и да се представи, ако не друго, като по-малкото зло в сравнение с Йотова, защото вече ситуацията го позволява. Йотова е заклещена в конюнктурата на биографичната си обремененост и пасивната си позиция основно по отношение на събитията в Черно море и позиционирането спрямо Русия. Вероятно трябва да опита за седмица да се впише в образа на върховен главнокомандващ на нацията.

Това е голямо предизвикателство за тих партиен играч.

Освен това в подобни моменти е от значение, че макар и силно феминизирана, българската политика не допуска жени на върха на пирамидата. Освен Ренета Инджова, да кажем, но в качеството ѝ само на служебен премиер преди години, президентското и премиерското място остават резервирани за мъже. И в момента Йотова е нещо като служебен президент. Жени биват допускани само до церемониалната роля на председател на НС.

— Кои групи избиратели ще се окажат решаващи?
— Това са, разбира се, бойкотиралите вота, защото дори само едната от двете партии, или ДПС или ГЕРБ, могат да наклонят везните в едната или другата посока. Що се касае до преразпределението на разпръснатия вот на първи тур за Костадин Костадинов, Радостин Василев, Ивелин Михайлов, той е по-скоро националистически, има някакво идеологическо родство с профила на Йотова, но едва ли пренасочването ще стане автоматично и под строй.
Важно е как ще бъде насочен „контролираният“ вот, защото за съжаление явно е значителен. Парадоксално в някои малки населени места, освен добре известната употреба на назначения на служители на общини и горски стопанства като политически ресурс, вече дори учителите са станали „политически назначения“… Освен погазените изисквания за политическа независимост на администрацията в мрежите на обмен на заплати за подкрепа са обхванати дори училищата…

— Андрей Гюров отправи публична покана към Илияна Йотова за телевизионен дебат. Ще бъде ли политическа грешка, ако тя откаже?
— Би следвало да се включи в дебат, но е интересно да наблюдаваме с какъв политически капитал би могла да борави в рамките на един подобен разговор. Тя и в момента е действащ президент, а Черно море бе обявено от „Файненшъл Таймс“ за най-опасното за търговско корабоплаване в света, по-опасно е от Ормузкия проход. От друга страна мълчанието би било още по-голяма грешка, защото единствено ще бъде замеряна с компромати. Интересно е дали има подготвено голямо разкритие, което ще бъде направено например между двата тура. В момента в България политическите противоборства са се превърнали в единствен механизъм за разкриване на действията на елитите, защото институциите, които би трябвало да ги правят по принцип, са пленени и удобно мълчаливи.

Изглежда от щаба ѝ са се предоверили на инерцията от избора на Румен Радев.

Всъщност се оказва, че нито той се радва на висока подкрепа само шест месеца след избора си, нито я раздава самоотвержено за Йотова.

— Президентската институция често е възприемана като представителна, но в условията на политическа нестабилност ролята ѝ става много по-значима. Какви конкретни ангажименти трябва да поемат Йотова и Гюров, за да покажат как ще упражняват президентските си правомощия?
— В ръцете на президента остават важните периоди на криза, като този на военна опасност, или излъчването на временни правителства. Парадоксално е, но именно г-жа Йотова даде шанс на Гюров да стане служебен премиер, с което той набра височина и в настоящата ситуация на срив и постоянни турбуленции се оказа кандидат-президент. Темата за войната също стана решаваща в рамките на кампанията, а България до момента не е била предвождана от жена във време на военна опасност….

— Доколко различията им във външната политика и отношението към войната в Украйна ще определят избора на гражданите?
— Оказват се значителни различията им и резултатите от изборите го показват. Макар и благодарността към Русия у нас да е силна в исторически план, някои конкретни прояви на отделяне от европейското русло, като че ли струват електорално скъпо на прогресистите до момента.

— Какъв е най-важният политически сигнал от тези избори за България и Европа? Ако на балотажа отново гласуват малко избиратели, ще има ли победителят достатъчна обществена легитимност?
— Погледнато отвън, избраният президент ще бъде считан за легитимен независимо от нивата на активност. В крайна сметка, независимо от подкрепата си по време на избори, той ще бъде приет и у нас. Кой точно ще застане на поста обаче има значение, защото един президент с колебливо отношение към Москва на източната граница на ЕС със сигурност ще засили усещането за България като „Троянски кон“, който може да остане от два стола на земята...
------------------------------------------
Д-р Мария Матеева-Казакова защитава докторската си дисертация в Сорбоната в Париж (Paris II) с титла "почетна и адмирации от журито" под ръководството на проф. Жак Шевалие на тема популизмите в България. Дългогодишен наблюдател на процесите в България за списанието Est-Europa, което се издава във Франция. Бивш политически съветник в Европейския парламент и консултант по европейски политики в Центъра за стратегии и оценки в Лондон. Директор на Института за изследвания, анализи и стратегии (RAS institute), работещ в областта на стратегическото планиране на политиките на ЕС. Член на борда на Green European Journal, издаван в Брюксел.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    41 16 Отговор
    Много умна жена.....!!!???
    Истински Колумб...!!!

    Коментиран от #20, #26, #51

    09:27 27.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    35 61 Отговор
    Радев излъга хората

    Коментиран от #11, #19, #22, #65

    09:27 27.10.2026

  • 3 Някой

    63 17 Отговор
    Ще ти се, ама не е. Просто показа, че хората смятата президентската институция за не особено важна.

    Коментиран от #10

    09:28 27.10.2026

  • 4 Със сигурност

    78 23 Отговор
    Йотова ще е президент, а герберските крадци заедно с коалиционните им партньори от промянкаджии пишман демократи и угоени пеевчета ще поскимтят няколко дена и ще свикнат. Българският народ е умен.

    Коментиран от #60, #123

    09:29 27.10.2026

  • 5 сигурно е

    58 16 Отговор
    Абсолютни глупости .В неделя петроханци ще получат четен брой цветя!!

    09:30 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчар

    40 12 Отговор
    Тази е много хитра и хлъзгава..! Върти и сучи да обяснява че човек може да влезе там от където е излязъл ноооооо кой ще повярва..?

    Коментиран от #43

    09:31 27.10.2026

  • 8 За пет месеца

    27 48 Отговор
    Радев направи живота на българина ад.От Нова година ще вдигне и тока с12%.Но изпра Борисов и Пеевски и направи сглобката симпатична.

    09:31 27.10.2026

  • 9 Чорбара

    39 9 Отговор
    Простотия граничеща с Идиотизэм.

    09:31 27.10.2026

  • 10 Като не е важна.

    26 5 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Що се натискат толкоз , ми да няма президент тогава.

    09:31 27.10.2026

  • 11 Радеффф излъга

    27 29 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Балъците не хората,много балъци малко хора.........Анадъмо.Едно е да лаеш от Президентството друго да управляваш реално.Но като му видиш екипа от бивши военни и други неможачи става ясно.Нищо по нищо ,прави нищо.

    09:31 27.10.2026

  • 12 Тая разбира от политика колкото

    44 17 Отговор
    Кандев от балет

    Аман от куца петроханска пропаганда

    09:31 27.10.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    39 15 Отговор
    ТАЯ УЧЕНА МИСИРКА
    .. ДА БЕШЕ СИ НАПРАВИЛА ТРУДА
    ДА ПРОЧЕТЕ
    " СЕПТЕМВРИ" НА ГЕО МИЛЕВ
    ......
    СЪВСЕМ ДРУГИ НЕЩА ДВИЖАТ СВЕТА - НЕ СА РОЗОВИТЕ ПОНИТА :)

    09:31 27.10.2026

  • 14 Машинките,машинките, без тях...

    10 32 Отговор
    Без машинките друг щеше да е резултата. Даже и червените бабички вече не искаме тия малоуни лъжци и простаци. И мъжко и женско ,що е прогресист все злобно и жестоко. А този, сето им предника направо зла ,дърта селска клюкарка.

    09:32 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ако парл. избори бяха днес,

    19 34 Отговор
    Дон Чорап щеше да е аут.

    Коментиран от #24

    09:33 27.10.2026

  • 17 Мутата

    30 10 Отговор
    Поредната коза

    09:33 27.10.2026

  • 18 Глупости

    31 14 Отговор
    Йотова беше в края на списъка, а Гюров в началото. Ако някой скаран малко с четенето и незнаещ бюлетината на Йотова гласува, ще има да я търси дълго по име в сравнение с Гюров. сега при балотажа Йотова ще го отнесе с 200.

    09:33 27.10.2026

  • 19 Голям смях

    28 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    С какво, че Вие грабителите ще намалите цените ли....абсурд. Че ще се върне ЛЕВ, още по голям абсурд. Че заплатите ще скочат ДВА пъти. Друг път. Основно правило при капитализма.... ДЪЛГОВЕТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩАТ.

    09:33 27.10.2026

  • 20 Малеееее

    29 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Няколко дена Тиквата Борисов и приятелчето му Пеевски ще ни надуят главите с обяснения, че откраднатото от тях е много повече от това за което ние знаем. Но затворническият час наближава.

    Коментиран от #39

    09:34 27.10.2026

  • 21 Безсилните путинци може да издигнат Йоца

    15 19 Отговор
    Но ще свалят себе си след това.

    09:34 27.10.2026

  • 22 Първият Перничанин

    14 13 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Що ,ве...?!
    Мен пък не ме е излъгал,а и аз съм от...,,хората"...!

    Коментиран от #34

    09:35 27.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ЛОШО е

    7 7 Отговор

    До коментар #16 от "Ако парл. избори бяха днес,":

    СЛЕД 4 години.

    Коментиран от #31

    09:36 27.10.2026

  • 25 Пламен

    18 18 Отговор
    Само скъпотия, външни заеми, празни приказки и назначени фатмаци и техните внуци

    09:38 27.10.2026

  • 26 Логично

    21 11 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    А ниския резултат на петроханците на какво се дължи?

    Коментиран от #45, #53

    09:39 27.10.2026

  • 27 Смешник

    20 14 Отговор
    Тая изплиска легена Йотова в момента води а и какво общо има с Радев Съвсем различни личности

    09:40 27.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Изборът е между локоси

    8 9 Отговор
    Сегашното ни местонахождение или азиатските коневръзи.

    09:40 27.10.2026

  • 31 Не се знае

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "ЛОШО е":

    Знае ли се

    09:41 27.10.2026

  • 32 АБВ

    20 10 Отговор
    Коя е тая ? Ааа, да. Видях отдолу. Нищо не значещи институти, папащи пари. Наблюдател, политически съветник, консултант, експерт и т.н.
    С една дума - поредния празнодумец, необходим да докаже тази или онази теза, в подкрепа на политическата сила, която я финансира в момента. Като се смени вятъра, пак същото.

    Коментиран от #46, #83, #94

    09:41 27.10.2026

  • 33 Никой

    11 6 Отговор
    Много дълго обяснява.

    Но нали е доктор.

    09:41 27.10.2026

  • 34 И мен не ме излъга

    14 9 Отговор

    До коментар #22 от "Първият Перничанин":

    Аз знаех, че е прокремълски празнодумец и той го доказа.

    09:42 27.10.2026

  • 35 Факт

    8 8 Отговор
    САЩ ще решат кой ще е победител!

    09:42 27.10.2026

  • 36 и защо

    10 12 Отговор
    се е ухилила като булка в нови гащи!?

    Коментиран от #42

    09:43 27.10.2026

  • 37 Време е за смени

    8 6 Отговор
    На разни натресли се кариеристи и нищоправещи некадрници в правителството. Радев трябва да подреди къщата. Инак ще го издърпат назад.

    Коментиран от #50, #56

    09:44 27.10.2026

  • 38 Г-жа Демагогия

    13 7 Отговор
    Да, но на гюрата е още по-нисък. Той да не излиза с по-голямо доверие?

    09:45 27.10.2026

  • 39 Муци, те се появиха еднократно

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "Малеееее":

    За по две минути.
    Друг един (фатмак) от няколко дни е в обяснителен режим.
    Ако си гледал руски клипчета с ИИ, там и извънземни се появяват, и Земята е плоска..

    09:45 27.10.2026

  • 40 Витя

    12 9 Отговор
    Казакова, много ги разбирате нещата.То пък Гюро втаса.То това е.Всичкия умнокрасивитет и част от умногрозните.Тя и Йотова не е цвете за мирисане ,но петроханци не трябва да помирисват власт.

    Коментиран от #44, #49

    09:46 27.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ехо

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "и защо":

    Подиграва ни се!

    09:48 27.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пич

    11 10 Отговор

    До коментар #26 от "Логично":

    Мисля, че знаеш!!!
    И Петроханци, и Йотова предизвикват еднакво силно отвращение у народа, само мотивите са различни!!!

    09:50 27.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Иво

    1 3 Отговор
    Какво намират общо, наи вероятно теб не те свързват с тоите колеги.

    09:51 27.10.2026

  • 48 Пуснаха нов прах за пране

    10 6 Отговор
    Румен аутомат.Румен пере най-добре.

    09:53 27.10.2026

  • 49 Радев е в обяснителен режим

    8 8 Отговор

    До коментар #40 от "Витя":

    От началото на кампанията не е спирал да се обяснява. Като видя, че думите му не хващат дикиш, ни заплаши да очакваме бум на убийства.

    Един уверен човек така ли си изтърва нервите. Има корички по устните от прехапване..

    09:53 27.10.2026

  • 50 Той мислите си не може да подреди,

    8 4 Отговор

    До коментар #37 от "Време е за смени":

    ти искаш къщата.
    Коя къща? България не му е бащиния, не е негова собственост.

    09:55 27.10.2026

  • 51 Сега очаквайте!

    9 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Изказвания, в същият стил и от Ленче-Попкремовото и ат Хубаното Наде и хептен ще се заформи стандартната и шаблонна картинка...

    09:55 27.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Питай

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Логично":

    дружеската им организация: кремълските педофили.
    Нас пристрастията ти не ни касаят.

    09:57 27.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Лустрация

    9 8 Отговор
    Всеки знае че ако Йютовва загуби пада и Радев

    Коментиран от #71

    09:59 27.10.2026

  • 56 Хихи!

    4 6 Отговор

    До коментар #37 от "Време е за смени":

    То беше време и за Възраждане (ежедневният ти лозунг), ама любимото ти време така и не дойде..
    И няма такава надежда.
    Време е Коцето да си смени партията за шести път. За лидер не става.

    10:00 27.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ерик Шмит

    7 7 Отговор
    Не е точно така. При такива прогнози всички отписаха изборите. Освен това кой би заменил Радев? Боко ли или Асен, може би Мирчев?

    Коментиран от #98

    10:02 27.10.2026

  • 59 АБВ

    6 9 Отговор
    Радев сам си го вкара с машините за гласуване, което отказа много хора. Нагласите преди изборите може да са били 45+ срещу 25+ в полза на Йотова, но машинното гласуване прецака всичко.
    Отделно тези прогнози накараха много хора да не си губят времето да ходят да гласуват.

    Демократични избори може да има когато:
    Гласуването трябва да е на хартия, а броенето да е машинно !
    Изборите да са в петък, като този ден да се обяви за неработен за отишлите да гласуват. Това ще вдигне избирателната активност сред икономически активните хора и ще елиминира част от маргиналния глас.

    Коментиран от #88, #92

    10:03 27.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 ХУБАВА ФАМИЛИЯ

    4 5 Отговор
    НО МИСЛИ РАЗСЪЖДЕНИЯ НА КОТА ЗЕРО. КО ОБЩО ИМА РАДЕВ КЪМ ТЕЗИ ИЗБОРИ. НИЩО ЗАПЛАХИ И НАЙ ВЕЧЕ МАШИНИТЕ СА ПОНЕ НА 20% НАДОЛУ. А МОМЕ НА БАЛОТАЖА ЩЕ СЕ ВИДИ КОЙ КОЙ Е. КАКТО ВИНАГИ И СЕГА САМО НАСТРОЙВАТЕ ХОРАТА ДА ГЛАСУВАТ ЗА ЙОТОВА. ДЕМЕК ПРОТИВ ГЮРУКА.

    10:04 27.10.2026

  • 62 Тая ,,Казакова"...

    5 7 Отговор
    ...да не пие,като...Руски Казак,че така е кръстена...?!
    А и и личи от изказванията...

    10:04 27.10.2026

  • 63 Това е

    9 2 Отговор
    Напълно излишна институция, с раздут щат от хрантутници. За годините на съществуването още от Зелю Зелев, освен междуинституционални скандали, друго не е произвела. Любопитен факт е, че нито един демократичен президент не е повторил мандат, за разлика от комунистите.

    10:05 27.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 АзСъм

    3 2 Отговор
    Кукумявка, затова ли събра най-много вот? Тъпа ли си каква си...!?

    Коментиран от #87

    10:06 27.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 По закон ПБ трябва да внесат

    6 2 Отговор
    Проектобюджета 2027г.до края на октомври.Но не го правят ,за да не разберем какви секири са ни подготвили.

    Коментиран от #101

    10:07 27.10.2026

  • 69 9689

    6 3 Отговор
    Те патките нямат край.

    Коментиран от #81

    10:07 27.10.2026

  • 70 Прав си!

    6 2 Отговор

    До коментар #60 от "Точно така трябва да стане":

    Глас народен и правдив, който се отврати от любовта на демократи с пеевско-борисови крадци и бандити.

    10:07 27.10.2026

  • 71 Обратното

    3 7 Отговор

    До коментар #55 от "Лустрация":

    Ако Гюров спечели, няма да закача Радев, защото не му е на дневен ред. Пък и не е реваншист.

    Ако обаче Йотова спечели, Радев пада, защото ни е на дневен ред да не го оставяме да дерибейства и през президентския си слугинаж. Нищо лично. Обществено е. Той го знае, затова я подкрепи с неохота преди първи тур.
    .

    Коментиран от #117, #119

    10:10 27.10.2026

  • 72 КО НЕ

    4 4 Отговор
    Напротив МОМЕ. Казва се НАКАЗАТЕЛЕН ВОТ. Ако бяхме недоволни щяхме да излезем и да гласуваме 2 милиона за другите а те не могат общо 600 000 да съберат.

    10:10 27.10.2026

  • 73 Все тая. Няма мозък, няма и морал

    5 5 Отговор
    Йотова и Гюров не са подходящите хора защото
    нашите кандидати за президенти би трябвало да притежават вродени политически качества (далновидност, самопожертвувател- ност, човечност) и да са натрупали обширни знания за  държавата и интернационализацията на стопанския, политическия и културния живот на народите. Те следва по научен път да са стигнали до извода, че без помощта на братска Русия и необятните руски пазари,  българската нация ще изчезне....

    Коментиран от #78

    10:10 27.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Още една патка се изказва

    9 2 Отговор
    От толкова дърдорене ще загубим България.

    10:13 27.10.2026

  • 78 Извинете,

    3 6 Отговор

    До коментар #73 от "Все тая. Няма мозък, няма и морал":

    може ли да не ни цитирате Путин.
    Не се интересуваме.

    10:13 27.10.2026

  • 79 Факт

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Пази Боже,":

    По-точни оценки от форумните няма.Глас народен, глас...

    10:15 27.10.2026

  • 80 Переплетев

    2 2 Отговор
    Решението е взето отдавна където трябва. Йотова неслучайно избра Гюров за служебен премиер, за да му се вдигне нивото. Сега си "съперничат". Ще доживеем до понеделник.

    10:17 27.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Не стават

    2 2 Отговор
    Президент трябва да е някое кухо студентче ...

    10:20 27.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Мдаа

    5 2 Отговор
    Борисов беше шопски тарикат и ви лъга над 10 години, а Радев е селско дърво, дървар отвсякъде.Избора му е плод на опустошителния вакум след бойковото управление.Просто нямаше кой друг.

    10:21 27.10.2026

  • 85 маларт

    3 2 Отговор
    Етническите не са били стимулирани с кеш. Електората на Корпулентния не е поведен под строй. Това обяснява ниската активност

    Коментиран от #120

    10:21 27.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Прочети биографията и под статията

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "АзСъм":

    Със сигурност е мнооооопого по-умна от теб.
    Обидите не са аргумент. Те само показват безсилието на изричащия ги.

    10:23 27.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 456

    5 2 Отговор
    Няма такова нещо. Прави се разграничение между Йотова и Радев. Още в САЩ на ООН стана ясно ,че Йотова с подписването на декларацията гласовете тя ги загуби.
    Колкото до Радев ,ако не си изпълни предизборните обещания го чака същото- загуба на гласове.

    10:26 27.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Когато се обърне колата

    5 3 Отговор

    До коментар #59 от "АБВ":

    на управляващия некадърник, путински оправдателни пътища много...

    10:26 27.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 така е

    6 2 Отговор
    около 16 % гласували е пълен срам за всички политици, но на Мунчо пак друг му е виновен, той е много доволен

    10:28 27.10.2026

  • 96 Не е ли така

    7 2 Отговор
    Просто народа ги видя , че не стават. Нито доходите дигнати , нито по добро здравеопазване , едно Нищо. Сега на балотажа ще видите още по ниска избирателна активност.

    10:29 27.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Всеки средностатистически българин

    4 2 Отговор

    До коментар #58 от "Ерик Шмит":

    с висше образование, с диплома, която не е купена, може да замени Радев.
    Няма нищо сложно в това да си нищоправец, да си наизустиш речите, които да ти написали и да цитираш опорките, които са ти спуснали.

    Една лесна безотговорна (защото Радев я направи такава) длъжност

    Коментиран от #113

    10:32 27.10.2026

  • 99 Истината е че атлантиците

    3 1 Отговор
    Направиха тих преврат и ни подготвят военна хунта. Радев и Гюров са двете лица на една и съща монета. Все по ясно става и все по гнусно. Истината е че атлантиците методично ни вкарват във войната и проксито Радев е тяхна марионетка а Йотова е циркаджийска мечка караща колело. Нищо добро не ни чака за съжеление но от две злини по добре да изберем по малката а тя е жената. Особено в периоди на криза и трудни ситуации, жените разчитат на чисто женската си интуиция и това обикновено е от решаващо значение за бързо и ефикасно решение на проблемите. 

    Коментиран от #114

    10:32 27.10.2026

  • 100 Един

    4 4 Отговор
    Всички знаем че скъпия живот ни го направиха други с вкарването на еврото.Какво е виновно това правителство?Години наред анархия,а сега искаме всичко да е хубаво само за няколко месеца.Защо не скачахме срещу еврото,защо никой не ни пита искаме ли го?Просто ни го наложиха,а ние мълчахме.Сега Радев ни е виновен!

    Коментиран от #112, #133

    10:32 27.10.2026

  • 101 Ами ,да

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "По закон ПБ трябва да внесат":

    Клането ще е следизборно.

    10:33 27.10.2026

  • 102 защо

    2 2 Отговор
    Мария Казакова, консултант по стратегическо планиране на политиките на Европейския съюз.
    Кой разбрал - разбрал.

    Коментиран от #107

    10:33 27.10.2026

  • 103 Уточнение

    5 1 Отговор
    Ниският резултат е изцяло заради самата йотова, не заради Радев

    10:34 27.10.2026

  • 104 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 3 Отговор
    ДА, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА "ХВЪРЧИЛКОТО" Е ПЪЛНА СКРЪБ ...................... ТОЙ ТРЯБВА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ..................... ИЛИ СЪС СТАРИТЕ БАБИ И РЕГРЕСА, ИЛИ С МЛАДИТЕ И ПРОГРЕСА ....................... НЕ МОЖЕ И ТАКО И ВАКО ..................... ФАКТ ! ..................... С НЕГОВИТЕ "АЛА БАЛИЗМИ" ДО ТУК, СВЪРШИ СЕ ! ................,..... ФАКТ !

    Коментиран от #121

    10:35 27.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Изцяло заради

    2 2 Отговор
    неадекватника Радев е. Когото и да беше издигнал той.

    10:36 27.10.2026

  • 107 Ами няма да е по кремълските

    1 3 Отговор

    До коментар #102 от "защо":

    политики я.Тук не е РФ.

    10:37 27.10.2026

  • 108 Истината

    1 0 Отговор
    Народа видя по трудния начин, когато ножа опря до кокала, че във времената, в които живее, всеки се спасява както може и политическото поприще се оказа спасителен пояс за всякакви нечистоплътни и най-вече некомпетентни, напълно случайни недоразумения. И спря да ходи като последните балади да ги избира.

    10:37 27.10.2026

  • 109 Аз пък съм съгласен с едно

    0 1 Отговор
    Ниският резултат на Йотова и ниският процент гласували като цяло е вот на недоверие за правителството на Румен Радев. Всеки който както иска да го приема. Изчаках бюджета на Желязков, който беше уж заварен и не го промени и като дойде време да видя неговия бюджет с новите политики видях, че в него има Конкретни Указания от Ръководителя съкратено /К..Р/. Поради това ако не се вземат спешни мерки още от догодина да се извърши това което очаквам от правителството на Радев, да знае, че и аз ще го пратя да седне на диванчето при Слави ама не като гост този път, а като пенсионирани сърдити старчета странични наблюдатели с малко истински приятели. От г-н Румен Радев зависи какво ще следва, а ако не зависи от него, то вече ясно се вижда какво следва.

    10:37 27.10.2026

  • 110 Нямат шанс

    2 0 Отговор
    Гюролайки и Урсулайки. Но дори и грешка да стане и калушковците да окупират президентството пак ще бъдат в тотална унизителна изолация. Само излишно вряцане ще има

    10:38 27.10.2026

  • 111 Анонимен

    3 0 Отговор
    Не пишете глупости! Между впрочем за предвижданията за тези избори всички социолози, политолози, социални антрополози, експерти и др. могат да си изядат дипломите!

    10:39 27.10.2026

  • 112 А какво ти е виновно еврото,

    2 4 Отговор

    До коментар #100 от "Един":

    че Путин и Тръмп водят войни и прецакват цялата световна икономика..
    Путин като е на рубла, много е прокопсал. Под китайско робство.
    Аре у лево и не ни цитирай трудовете на Коци Волгиното.

    Коментиран от #132

    10:39 27.10.2026

  • 113 А с висше образование и с диплома

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Всеки средностатистически българин":

    На вувузела можеш ли да свириш?

    10:41 27.10.2026

  • 114 Муци, цитати от Костя Копейкин

    1 3 Отговор

    До коментар #99 от "Истината е че атлантиците":

    пробутвай другаде.

    10:41 27.10.2026

  • 115 Европеец

    1 0 Отговор
    "Ниският резултат на Йотова е в най-голяма степен вот на недоверие за правителството на Румен Радев"

    А още по-ниския резултат на Гюров сигурно е "вот на доверие" - абе от къде ги намират такива "анализатори"

    "консултант по европейски политики в Центъра за стратегии и оценки в Лондон" - стана ми ясно щом в Лондон се занимават с "европейски политики". Сигурно там са решили Лондон да излезе от ЕС преди да е станало късно.

    10:43 27.10.2026

  • 116 Даааааааа

    2 1 Отговор
    Боже колко глупости надърдори тази семпла, здраво натитулована с либерални простотии женица. Празни словоблудстия с брюкселски акцент.

    10:43 27.10.2026

  • 117 Лустрация

    3 3 Отговор

    До коментар #71 от "Обратното":

    Не съм съгласен !Радев изгуби 900 000 глава ,сега на балотажа още 200 000 к ,надолу това е погром .Ама като лъже хората така е .

    Коментиран от #126

    10:43 27.10.2026

  • 118 Все тая. Няма мозък, няма и морал

    3 0 Отговор
    Ще гласувам за по малкото зло Йотова НО ! отвратиха хората. 3 милиарда за оръжие за 3 месеца. Безумна милитаризация. Рундювците говорят за "агресията на Русия" но иначе другото било само "ситуацията в Близкият изток". А това че още терористичната организация "Федерацията на ционистите в България" не е закрита ? А това, че ционизма още не е осъден от рундювците ? Събориха Баба Алино нали? Вкараха олигарсите в затвора нали ? Всич не ни ограбиха с еврото нали? Всич не провеждат десни политики нали? ...Отвратиха хората я, и загубиха логично един милион гласа. Реално точно те промотираха Гюров за да имат основание още по на дясно да отидат в подлостта си. Слушах вчера и охлюва от БСП и погнусен останах за пореден път. Така и не осъзнаха тези кухи индивиди причината за зануляването си и какво се случва във Европа.. Къде са левите в момента и къде са те

    10:43 27.10.2026

  • 119 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #71 от "Обратното":

    Гюров е тъпо парче! Сигурно първата му работа пак ще е да изприпка до Зеленски , да се просне на килимчето и да се обясни в любов на Украйна!

    10:45 27.10.2026

  • 120 Не обиждай хората

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "маларт":

    Те са точно толкова българи, колкото и ти.
    Но не те обиждат на "българско малцинство с руско самосъзнание". В този смисъл те са По българи от теб.

    10:45 27.10.2026

  • 121 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    "ИЛИ СЪС СТАРИТЕ БАБИ И РЕГРЕСА, ИЛИ С МЛАДИТЕ И ПРОГРЕСА"

    Младите такъв "прогрес" ни докараха че вече сме по-бедни и от половината африкански държави и "прогресивно" се затриваме като нация. Някой от "прогресивните" ще ми каже ли какво се произвежда в България.

    Коментиран от #134

    10:46 27.10.2026

  • 122 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Радев стана президент и премиер, защото е генерал и пилот на изтребител. Йотова не е нито едното, нито другото. Това е причината. А иначе всички са един дол дренки, иначе нямаше българинът да се разочарова постоянно.

    10:47 27.10.2026

  • 123 Драги ми Смехурко

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Със сигурност":

    Доколкото чух,за ГЕРБ било по-изгодно,Йоца да стане президент,но защо,не знам.

    10:47 27.10.2026

  • 124 Гюров

    2 0 Отговор
    Самият му фенотип е неподходящ. Това че е неграмотен го оставам на заден план. Фейса му е много натаняхувски и е противен като аналогия и излъчване.

    10:47 27.10.2026

  • 125 Хаха

    2 0 Отговор
    От кое нпо я изровихте тая говоряща глава!?
    В неделя вечерта същата ще обяснява как всъщност загубата на Лами Гюров и Кандев били "победа", а също така и "вот на недоверие" към Радев и прочие глупости!

    10:48 27.10.2026

  • 126 Избирател

    2 0 Отговор

    До коментар #117 от "Лустрация":

    "Радев изгуби 900 000 глава"

    Радев и Йотова не са едно и също за разлика от ПП$ДБ и ГЕРБ - защо не кажеш те колко гласа са загубили.

    10:49 27.10.2026

  • 127 КАЗВАМ

    2 1 Отговор
    ЕТО Я ПОРЕДНАТА МАНИПУЛАТОРКА, КОЯТО ЛЪЖЕ!
    ХОРА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ВЯРВАТЕ НА ТАКИВА!
    В ПОНЕДЕЛНИК ТАКИВА КАТО ТАЗИ СА ХОДИЛИ ПО ЮЖНИТЕ НИ ГРАДОВЕ И СА МАНИПУЛИРАЛИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ДА НЕ ХОДЯТ ДО УРНИТЕ И ДА НЕ ГЛАСУВАТ. ВЧЕРА ИМАШЕ ЗА ТОВА СТАТИИ В НЯКОИ МЕДИИ, А И ИНТЕРВЮТА ИМАШЕ С ХОРАТА ОТ ТЕЗИ РЕГИОНИ ПО БТВ. НАРЕЖДАЛИ СА ИМ ДА НЕ ГЛАСУВАТ НА ПЪРВИ ТУР, А НА ВТОРИ ТУР ДА ГЛАСУВАТ ЗА ДВОЙКАТА ГЮРОВ КАНДЕВ, ЗАРАДИТОВА ИМАШЕ СЕКЦИИ САМО С ПО 1 ГЛАСОПОДАВАТЕЛ. ЗА ТОВА ДОРИ И ПЕЕВСКИ ПРИЗОВАВАШЕ, А ТОВА Е ПО-НАКАЗУЕМО И ОТ КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ. НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ, КМЕТОВЕ КОИТО СА ПРИЗОВАВАЛИ И СА ПЛАЩАЛИ ЗА ГЛАСОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПАРТИЯ ГИ АРЕСТУВАХА И ГИ ОТСТРАНИХА, ПРОВЕДОХА СЕ ОТНОВО ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ. ПИТАМ ПРОКУРАТУРАТА ЗАЩО МЪЛЧИ ЗА ПЕЕВСКИ, ЗА ПОЛИТОЛОЗИТЕ И СОЦИОЛОЗИТЕ, КОИТО СА ХОДИЛИ ПО ГРАДОВЕТЕ ДА МАНИПУЛИРАТ ХОРАТА, ЗА ТЯХ ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НЕ ВАЖАТ ЛИ? ТАЗИ ПОЛИТОЛОЖКА В МОМЕНТА КАКВО ПРАВИ - НЕ МАНИПУЛИРА ЛИ ПАК ХОРАТА СРЕЩУ РАДЕВ, ПИТАМ? ТОВА ЛИ Е РАБОТАТА НА ПОЛИТОЛОГА, ПОЛИТОЛОГА, ЖУРНАЛИСТА ДА СЕ ПРОДАВАТ НА ПОЛИТИЦИ ЗА ПАРИ И ДА ПОЛЗВАТ ПРАВОМОЩИЯТА НА ДЛОЖНОСТИТЕ, КОИТО ЗАЕМАТ ДА ПЛЮЯТ ПО СТОЙНОСТНИТЕ ПОЛИТИЦИ ЗА ДА ПЕЧЕЛЯТ ТЕЗИ, КОИТО СА ИМ ПЛАТИЛИ?
    БЪЛГАРИ, ДА СЕ МОБИЛИЗИРАМЕ И НА 01.11.2026 Г. ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ПАРТИИТЕ НА ВОЙНАТ, ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА БЪЛГАРОФИЛИТЕ, А НЕ ЗА УКРОФИЛИТЕ! ЗАЛОГА ТУК Е БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА! НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЛЪЖИ, ЧЕ ПРЕМИЕРА Е РУСОФИЛ! НЕ, НЕ Е РУСОФИЛ, А Е БЪЛГАРОФИЛ! ТОЙ Е НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ И ВО

    10:50 27.10.2026

  • 128 Хмм

    4 0 Отговор
    Радев беше президент повече от 9 години и запази рейтинга си, дори обществен натиск го накара да не излиза от политиката ида се яви на парламентарни избори, които спечели с пропорционален вот като никой преди него, сега е премиер, Йотова се кандидатира сама, Радев не можеше да застане срещу нея, беше му вицепрезидентка, също натресена, не я е избирал, смята че ако е тя, ще му е леко, но за половин година тя така се компрометира, че даже ще му създава проблеми, като Нинова

    10:51 27.10.2026

  • 129 И двамата са Соросоиди!

    2 0 Отговор
    И двамата мразят България. Гюров повече

    10:52 27.10.2026

  • 130 КАЗВАМ

    1 0 Отговор
    ПРОДЪЛЖЕНИЕ!

    ТОЙ Е НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ И ВОЕННИТЕ СИ ОБРАЗОВАНИЯ Е ПОЛУЧИЛ В САЩ, ТАМ МУ ВИСЯТ СНИМКИТЕ В АЛЕЯТА НА СЛАВАТА, ДОКАТО ДРУГИТЕ МИЛЕЯТ ЗА УКРАЙНА И ТАМ ИЗПРАЩАТ ВОЕННАТА НИ ТЕХНИКА И СРЕДСТВА. ЗА ТЯХ УКРАЙНА Е МИЛА, А НЕ БЪЛГАРИЯ! БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ЖИВЕЯТ В КЪЩИ НА УЖАСИТЕ, НАРЕЧЕНИ СТАРЧЕСКИ ДОМ, А УКРАИНЦИТЕ ЖИВЕЯТ В МОРСКИТЕ НИ КУРОРТИ В ХОТЕЛИТЕ БЕЗПЛАТНО И КАРАТ ДЖИПОВЕ ПОСЛЕДНА КЛАСА НА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ, ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА СЪБИРАМЕ ПОМОЩИ ЗА ЛЕЧЕНИЯ, А УКРАИНЦИТЕ И ДЕЦАТА ИМ ПОЛЗВАТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИ БЕЗПЛАТНО! БЕЗОБРАЗИЕ! МОЛЯ ВИ, ЗА ГЛАСУВАНЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА!

    10:55 27.10.2026

  • 131 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Да не забравяме също така, че при всичкото равенство на мъже и жени, като дойде ред за избори и равенството отива на кино. Я как Тръмп победи на президентските избори Камала, та да му гледат резила сега. Все едно не го познаваха.

    10:56 27.10.2026

  • 132 Възмутен

    1 0 Отговор

    До коментар #112 от "А какво ти е виновно еврото,":

    "Путин и Тръмп водят войни и прецакват цялата световна икономика"

    Хайде бе, ще ми кажеш ли как "прецакаха" китайската икономика например или пък индийската. Когато няма никой в главите на "европейските лидери" все някой друг им е виновен - защо трябваше да играят по свирката на американците. Какво им беше на Европа преди американците да направят преврат в Украйна и да назначат неонацистка хунта на власт.

    10:56 27.10.2026

  • 133 Какво можеше да направи Радев?

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Един":

    Ами на първо време да повиши доходите на хората.А не 2,7 км.от Струма да струват 121 млн евро .Това е чудовищен пладнешки обир.

    10:58 27.10.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.