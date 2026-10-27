Мария Казакова пред ФАКТИ: Ниският резултат на Йотова е вот на недоверие за правителството на Румен Радев

Първият тур на президентските избори постави под въпрос очакванията за убедителна преднина на Илияна Йотова и показа сериозен отлив на избиратели. Какво стои зад ниската избирателна активност, защо традиционни електорати останаха встрани от вота и каква ще бъде ролята им на балотажа? Пред ФАКТИ говори политологът д-р Мария Казакова.
— Г-жо Казакова, резултатите от първия тур на президентските избори показват много по-малка разлика между Илияна Йотова и Андрей Гюров, отколкото прогнозите преди вота предполагаха. На какво отдавате това разминаване между очакванията и реалния резултат?
— От значение за разликата между прогнозни и реални резултати са паралелният срив на подкрепата за Йотова и прогнозираната и реалната избирателна активност. Това доведе до позитивен ефект за двойката Гюров-Кандев.
Сред ключовите събития за спада в подкрепата ѝ са атаките в Черно море и позиционирането ѝ по оста Европа - Русия, разкритията за помилването на наркобос в добро здраве, което се оказва едно от малките нейни лични управленски решения, станали известни на обществото след изключително дългата ѝ по продължителност политическа кариера спрямо средното за България. През по-голямата част от времето обаче тя е била на политическата сцена в партийни или колективни органи като Народното събрание или Европарламента без видими лични управленски решения, водещи след себе си поемането на конкретна отговорност.
По отношение на втория фактор – спад в активността, отливът на избиратели от „Прогресивна България“ като цяло заради галопа на цените и все по-обкръжаващата ни война, както и знаковото убийство в навечерието на вота също са повлияли на спада в желанието да се гласува изобщо.
Тук не бива да пропускаме и тихото тропане по масата на Пеевски и Борисов, които с отсъствието си също значително намаляват активността, увеличават относителната тежест на Гюров, но и маркират магнитута на влиянието си.
— Признак ли е това за промяна в политическите нагласи, или за недооценена мобилизация на опозиционния вот?
— Ниският резултат на Йотова е в най-голяма степен вот на недоверие за правителството на Румен Радев.
Шест месеца след изборите резултатът наподобява по-скоро бързото топене на подкрепата за анекдотични партии като ИТН на Слави Трифонов.
900 000 гласа по-малко означава отлив на повярвалите, че влизането в еврозоната е обратимо, че овладяването на цените е възможно, срив на илюзията за открита борба с олигархията въпреки медийните акции, които частично започнаха някакви действия с подобен привкус. Започнаха знакови арести, при това в навечерието на вота, но въпросът е защо са избирателни.
Това дава възможност да бъдат етикетирани като политически репресии.
Тук не става въпрос те да бъдат спрени, а да бъдат разширени и с представители на други политически сили както и все пак да се стига до присъди. Ключови за имплантирането на партията ще са и местните избори догодина. Тя тепърва ще трябва да се справи и с нововъзникващи проблеми като провал в туристическия сезон на морето заради атаките, както и „Евровизия“ под звуците на дронове и постоянен военен риск.
Трябва да се има предвид, че тези партии са по-скоро електорални вълни, временни мрежи в едно деструктурираното информационно общество, които обаче се разпадат също толкова бързо, колкото се създават.
Това е особено вярно, когато партийното строителство напредва бавно, базирано е на клиентелистки принципи и функционира в условия на изчерпване на лидерския потенциал по места заради дългогодишната нестабилност и върволицата от кратковременни партийни формирования.
— Избирателната активност е около 22% — едно от най-ниските нива в президентски вот в България. Защо имаме този резултат?
— Много фактори повлияха в тази посока. От една страна като цяло тази кампания не предложи ярки политически фигури. От страна на „Прогресивна България“ имаше полу-подкрепа чрез инициативен комитет, за кандидат, който по-скоро представлява форма на политическо наследство за Румен Радев, нещо като „данък БСП“, с който е трябвало да се съгласи, за да бъде избран за първия и втория си мандат.
След това, техният кандидат г-жа Йотова остана да „пази“ президентството и въпреки срива на партията си - БСП, се оказа и полу-кандидат на прогресистите.
От друга страна двойката Гюров - Кандев, макар по произход да не е дълбоко вкоренена в София и нейните социално-политически кръгове, символно олицетворява именно тях, което трудно намира подкрепа извън столицата. Именно за това и дори води по резултат на места като София, Пловдив и вота от чужбина.
Слабата избирателна активност е и резултат на поредния срив на илюзията за промяна, която създаде Румен Радев, а не можа да предложи нито подготвени кадри, нито свободата и решителността да действа.
Това е едва вторият вот след появата на „Прогресивна България“ изобщо на политическата сцена, а за нейно лице бива предлагана знакова фигура на БСП, за която постоянно изплуват информации за дълбока обвързаност именно с клиентелистки и корупционни практики, срещу които част от обществото се бори. От значение за ниската избирателна активност е и структурното отсъствие на подкрепящите ГЕРБ и ДПС. С тях резултатът би бил значително по-сходен на този от предходните години. Забелязват се обаче няколко вида абстенционизъм на този вот. За част от обществото причината е липса на качествено политическо предлагане и той се явява метод за бойкот. За други социални групи показва, че за съжаление са под политически контрол.
— Става ли дума за умора от поредицата избори, за недоверие към политическата система или за усещането, че гласът на гражданите не променя нищо?
— Що се отнася до умората, предвид темпа на електорална активност в последните години, може да се каже, че от април до сега избирателите имаха възможност да съберат сили за още един избор.
Има обаче съществени и относително стройни електорати като тези на ГЕРБ и ДПС, чието отсъствие е симптоматично.
Чрез него лидерите им изнудват управляващите да не се поддават на исканията на обществото да предприемат действия срещу тях и да преустановят вербалните и потенциално и евентуално реални действия за разследването на природата и механизмите за тяхното влияние.
Българското общество е разделено на разнородни групи.
Събудилата се гражданственост основно в София има интелектуалната и икономическа свобода да повдигне темата за промяна на принципите на управление или поне въвеждането на някои елементарни такива. Паралелно с това, в малките населени места феодализацията е в сила и бойкотът особено от страна на избирателите на ДПС в най-голяма степен маркира географски територията, където обществото живее по същество в политическа система от по-примитивен тип.
Там практически хората доброволно са предали политическата си свобода заради икономически зависимости. Населението защитава корумпираните си лидери, защото въпреки отчисленията за охолния им живот, оставят нещо и за тях.
При ГЕРБ ситуацията е по-нюансирана, дори да не става въпрос за ексклузивни феодали, подкрепата е от клиентелистки тип и очакванията за директна материална престация и облагодетелстване например чрез статути и назначения са водещи при солидаризацията и следването на водачеството на политическото лидерство.
При всички положения особените размествания в рамките на тези избори като резултат от по-дългия цикъл след свалянето на Бойко Борисов, политическата нестабилност и избори с нетипична честота повдигнаха завесата по отношение на методите на политическата връзка изобщо и дълбочината на пипалата на корупцията. Противно на политическите митове за „онези горе“, оказва се, че и широките социални кръгове са приобщени към мрежите за пленяване на публични средства. Поради тази причина не е сигурно дали цялото общество иска корупцията да бъде преборена.
— В някои секции почти не е имало избиратели, а в област Кърджали активността е особено ниска. Какво показва това за отношенията между политическите партии и техните традиционни избиратели? Възможно ли е апатията в Кърджали да е свързана с арестите и полицейските действия срещу кметове, свързани с ДПС?
— В тези райони видимо става дума по-скоро за бойкот, отколкото за апатия. При така създалата се ситуация това очертава за пореден път добре известния периметър на влияние на ДПС и вдига цената на една евентуална подкрепа за един от кандидатите на втория тур следващата седмица. Ако обаче опустелите секции подкрепят, който и да е от кандидатите като един, това ще е ясна и неоспорима снимка на покупката на политическо влияние у нас.
— Какво трябва да променят двамата кандидати в оставащата една седмица до балотажа?
— Гюров би следвало да опита да спечели повече чуваемост и да се представи, ако не друго, като по-малкото зло в сравнение с Йотова, защото вече ситуацията го позволява. Йотова е заклещена в конюнктурата на биографичната си обремененост и пасивната си позиция основно по отношение на събитията в Черно море и позиционирането спрямо Русия. Вероятно трябва да опита за седмица да се впише в образа на върховен главнокомандващ на нацията.
Това е голямо предизвикателство за тих партиен играч.
Освен това в подобни моменти е от значение, че макар и силно феминизирана, българската политика не допуска жени на върха на пирамидата. Освен Ренета Инджова, да кажем, но в качеството ѝ само на служебен премиер преди години, президентското и премиерското място остават резервирани за мъже. И в момента Йотова е нещо като служебен президент. Жени биват допускани само до церемониалната роля на председател на НС.
— Кои групи избиратели ще се окажат решаващи?
— Това са, разбира се, бойкотиралите вота, защото дори само едната от двете партии, или ДПС или ГЕРБ, могат да наклонят везните в едната или другата посока. Що се касае до преразпределението на разпръснатия вот на първи тур за Костадин Костадинов, Радостин Василев, Ивелин Михайлов, той е по-скоро националистически, има някакво идеологическо родство с профила на Йотова, но едва ли пренасочването ще стане автоматично и под строй.
Важно е как ще бъде насочен „контролираният“ вот, защото за съжаление явно е значителен. Парадоксално в някои малки населени места, освен добре известната употреба на назначения на служители на общини и горски стопанства като политически ресурс, вече дори учителите са станали „политически назначения“… Освен погазените изисквания за политическа независимост на администрацията в мрежите на обмен на заплати за подкрепа са обхванати дори училищата…
— Андрей Гюров отправи публична покана към Илияна Йотова за телевизионен дебат. Ще бъде ли политическа грешка, ако тя откаже?
— Би следвало да се включи в дебат, но е интересно да наблюдаваме с какъв политически капитал би могла да борави в рамките на един подобен разговор. Тя и в момента е действащ президент, а Черно море бе обявено от „Файненшъл Таймс“ за най-опасното за търговско корабоплаване в света, по-опасно е от Ормузкия проход. От друга страна мълчанието би било още по-голяма грешка, защото единствено ще бъде замеряна с компромати. Интересно е дали има подготвено голямо разкритие, което ще бъде направено например между двата тура. В момента в България политическите противоборства са се превърнали в единствен механизъм за разкриване на действията на елитите, защото институциите, които би трябвало да ги правят по принцип, са пленени и удобно мълчаливи.
Изглежда от щаба ѝ са се предоверили на инерцията от избора на Румен Радев.
Всъщност се оказва, че нито той се радва на висока подкрепа само шест месеца след избора си, нито я раздава самоотвержено за Йотова.
— Президентската институция често е възприемана като представителна, но в условията на политическа нестабилност ролята ѝ става много по-значима. Какви конкретни ангажименти трябва да поемат Йотова и Гюров, за да покажат как ще упражняват президентските си правомощия?
— В ръцете на президента остават важните периоди на криза, като този на военна опасност, или излъчването на временни правителства. Парадоксално е, но именно г-жа Йотова даде шанс на Гюров да стане служебен премиер, с което той набра височина и в настоящата ситуация на срив и постоянни турбуленции се оказа кандидат-президент. Темата за войната също стана решаваща в рамките на кампанията, а България до момента не е била предвождана от жена във време на военна опасност….
— Доколко различията им във външната политика и отношението към войната в Украйна ще определят избора на гражданите?
— Оказват се значителни различията им и резултатите от изборите го показват. Макар и благодарността към Русия у нас да е силна в исторически план, някои конкретни прояви на отделяне от европейското русло, като че ли струват електорално скъпо на прогресистите до момента.
— Какъв е най-важният политически сигнал от тези избори за България и Европа? Ако на балотажа отново гласуват малко избиратели, ще има ли победителят достатъчна обществена легитимност?
— Погледнато отвън, избраният президент ще бъде считан за легитимен независимо от нивата на активност. В крайна сметка, независимо от подкрепата си по време на избори, той ще бъде приет и у нас. Кой точно ще застане на поста обаче има значение, защото един президент с колебливо отношение към Москва на източната граница на ЕС със сигурност ще засили усещането за България като „Троянски кон“, който може да остане от два стола на земята...
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Д-р Мария Матеева-Казакова защитава докторската си дисертация в Сорбоната в Париж (Paris II) с титла "почетна и адмирации от журито" под ръководството на проф. Жак Шевалие на тема популизмите в България. Дългогодишен наблюдател на процесите в България за списанието Est-Europa, което се издава във Франция. Бивш политически съветник в Европейския парламент и консултант по европейски политики в Центъра за стратегии и оценки в Лондон. Директор на Института за изследвания, анализи и стратегии (RAS institute), работещ в областта на стратегическото планиране на политиките на ЕС. Член на борда на Green European Journal, издаван в Брюксел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Истински Колумб...!!!
Коментиран от #20, #26, #51
09:27 27.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #19, #22, #65
09:27 27.10.2026
3 Някой
Коментиран от #10
09:28 27.10.2026
4 Със сигурност
Коментиран от #60, #123
09:29 27.10.2026
5 сигурно е
09:30 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Овчар
Коментиран от #43
09:31 27.10.2026
8 За пет месеца
09:31 27.10.2026
9 Чорбара
09:31 27.10.2026
10 Като не е важна.
До коментар #3 от "Някой":Що се натискат толкоз , ми да няма президент тогава.
09:31 27.10.2026
11 Радеффф излъга
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Балъците не хората,много балъци малко хора.........Анадъмо.Едно е да лаеш от Президентството друго да управляваш реално.Но като му видиш екипа от бивши военни и други неможачи става ясно.Нищо по нищо ,прави нищо.
09:31 27.10.2026
12 Тая разбира от политика колкото
Аман от куца петроханска пропаганда
09:31 27.10.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ДА БЕШЕ СИ НАПРАВИЛА ТРУДА
ДА ПРОЧЕТЕ
" СЕПТЕМВРИ" НА ГЕО МИЛЕВ
......
СЪВСЕМ ДРУГИ НЕЩА ДВИЖАТ СВЕТА - НЕ СА РОЗОВИТЕ ПОНИТА :)
09:31 27.10.2026
14 Машинките,машинките, без тях...
09:32 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ако парл. избори бяха днес,
Коментиран от #24
09:33 27.10.2026
17 Мутата
09:33 27.10.2026
18 Глупости
09:33 27.10.2026
19 Голям смях
До коментар #2 от "Последния Софиянец":С какво, че Вие грабителите ще намалите цените ли....абсурд. Че ще се върне ЛЕВ, още по голям абсурд. Че заплатите ще скочат ДВА пъти. Друг път. Основно правило при капитализма.... ДЪЛГОВЕТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩАТ.
09:33 27.10.2026
20 Малеееее
До коментар #1 от "Пич":Няколко дена Тиквата Борисов и приятелчето му Пеевски ще ни надуят главите с обяснения, че откраднатото от тях е много повече от това за което ние знаем. Но затворническият час наближава.
Коментиран от #39
09:34 27.10.2026
21 Безсилните путинци може да издигнат Йоца
09:34 27.10.2026
22 Първият Перничанин
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Що ,ве...?!
Мен пък не ме е излъгал,а и аз съм от...,,хората"...!
Коментиран от #34
09:35 27.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ЛОШО е
До коментар #16 от "Ако парл. избори бяха днес,":СЛЕД 4 години.
Коментиран от #31
09:36 27.10.2026
25 Пламен
09:38 27.10.2026
26 Логично
До коментар #1 от "Пич":А ниския резултат на петроханците на какво се дължи?
Коментиран от #45, #53
09:39 27.10.2026
27 Смешник
09:40 27.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Изборът е между локоси
09:40 27.10.2026
31 Не се знае
До коментар #24 от "ЛОШО е":Знае ли се
09:41 27.10.2026
32 АБВ
С една дума - поредния празнодумец, необходим да докаже тази или онази теза, в подкрепа на политическата сила, която я финансира в момента. Като се смени вятъра, пак същото.
Коментиран от #46, #83, #94
09:41 27.10.2026
33 Никой
Но нали е доктор.
09:41 27.10.2026
34 И мен не ме излъга
До коментар #22 от "Първият Перничанин":Аз знаех, че е прокремълски празнодумец и той го доказа.
09:42 27.10.2026
35 Факт
09:42 27.10.2026
36 и защо
Коментиран от #42
09:43 27.10.2026
37 Време е за смени
Коментиран от #50, #56
09:44 27.10.2026
38 Г-жа Демагогия
09:45 27.10.2026
39 Муци, те се появиха еднократно
До коментар #20 от "Малеееее":За по две минути.
Друг един (фатмак) от няколко дни е в обяснителен режим.
Ако си гледал руски клипчета с ИИ, там и извънземни се появяват, и Земята е плоска..
09:45 27.10.2026
40 Витя
Коментиран от #44, #49
09:46 27.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ехо
До коментар #36 от "и защо":Подиграва ни се!
09:48 27.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пич
До коментар #26 от "Логично":Мисля, че знаеш!!!
И Петроханци, и Йотова предизвикват еднакво силно отвращение у народа, само мотивите са различни!!!
09:50 27.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Иво
09:51 27.10.2026
48 Пуснаха нов прах за пране
09:53 27.10.2026
49 Радев е в обяснителен режим
До коментар #40 от "Витя":От началото на кампанията не е спирал да се обяснява. Като видя, че думите му не хващат дикиш, ни заплаши да очакваме бум на убийства.
Един уверен човек така ли си изтърва нервите. Има корички по устните от прехапване..
09:53 27.10.2026
50 Той мислите си не може да подреди,
До коментар #37 от "Време е за смени":ти искаш къщата.
Коя къща? България не му е бащиния, не е негова собственост.
09:55 27.10.2026
51 Сега очаквайте!
До коментар #1 от "Пич":Изказвания, в същият стил и от Ленче-Попкремовото и ат Хубаното Наде и хептен ще се заформи стандартната и шаблонна картинка...
09:55 27.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Питай
До коментар #26 от "Логично":дружеската им организация: кремълските педофили.
Нас пристрастията ти не ни касаят.
09:57 27.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Лустрация
Коментиран от #71
09:59 27.10.2026
56 Хихи!
До коментар #37 от "Време е за смени":То беше време и за Възраждане (ежедневният ти лозунг), ама любимото ти време така и не дойде..
И няма такава надежда.
Време е Коцето да си смени партията за шести път. За лидер не става.
10:00 27.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ерик Шмит
Коментиран от #98
10:02 27.10.2026
59 АБВ
Отделно тези прогнози накараха много хора да не си губят времето да ходят да гласуват.
Демократични избори може да има когато:
Гласуването трябва да е на хартия, а броенето да е машинно !
Изборите да са в петък, като този ден да се обяви за неработен за отишлите да гласуват. Това ще вдигне избирателната активност сред икономически активните хора и ще елиминира част от маргиналния глас.
Коментиран от #88, #92
10:03 27.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 ХУБАВА ФАМИЛИЯ
10:04 27.10.2026
62 Тая ,,Казакова"...
А и и личи от изказванията...
10:04 27.10.2026
63 Това е
10:05 27.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 АзСъм
Коментиран от #87
10:06 27.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 По закон ПБ трябва да внесат
Коментиран от #101
10:07 27.10.2026
69 9689
Коментиран от #81
10:07 27.10.2026
70 Прав си!
До коментар #60 от "Точно така трябва да стане":Глас народен и правдив, който се отврати от любовта на демократи с пеевско-борисови крадци и бандити.
10:07 27.10.2026
71 Обратното
До коментар #55 от "Лустрация":Ако Гюров спечели, няма да закача Радев, защото не му е на дневен ред. Пък и не е реваншист.
Ако обаче Йотова спечели, Радев пада, защото ни е на дневен ред да не го оставяме да дерибейства и през президентския си слугинаж. Нищо лично. Обществено е. Той го знае, затова я подкрепи с неохота преди първи тур.
.
Коментиран от #117, #119
10:10 27.10.2026
72 КО НЕ
10:10 27.10.2026
73 Все тая. Няма мозък, няма и морал
нашите кандидати за президенти би трябвало да притежават вродени политически качества (далновидност, самопожертвувател- ност, човечност) и да са натрупали обширни знания за държавата и интернационализацията на стопанския, политическия и културния живот на народите. Те следва по научен път да са стигнали до извода, че без помощта на братска Русия и необятните руски пазари, българската нация ще изчезне....
Коментиран от #78
10:10 27.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Още една патка се изказва
10:13 27.10.2026
78 Извинете,
До коментар #73 от "Все тая. Няма мозък, няма и морал":може ли да не ни цитирате Путин.
Не се интересуваме.
10:13 27.10.2026
79 Факт
До коментар #76 от "Пази Боже,":По-точни оценки от форумните няма.Глас народен, глас...
10:15 27.10.2026
80 Переплетев
10:17 27.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Не стават
10:20 27.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Мдаа
10:21 27.10.2026
85 маларт
Коментиран от #120
10:21 27.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Прочети биографията и под статията
До коментар #66 от "АзСъм":Със сигурност е мнооооопого по-умна от теб.
Обидите не са аргумент. Те само показват безсилието на изричащия ги.
10:23 27.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 456
Колкото до Радев ,ако не си изпълни предизборните обещания го чака същото- загуба на гласове.
10:26 27.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Когато се обърне колата
До коментар #59 от "АБВ":на управляващия некадърник, путински оправдателни пътища много...
10:26 27.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 така е
10:28 27.10.2026
96 Не е ли така
10:29 27.10.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Всеки средностатистически българин
До коментар #58 от "Ерик Шмит":с висше образование, с диплома, която не е купена, може да замени Радев.
Няма нищо сложно в това да си нищоправец, да си наизустиш речите, които да ти написали и да цитираш опорките, които са ти спуснали.
Една лесна безотговорна (защото Радев я направи такава) длъжност
Коментиран от #113
10:32 27.10.2026
99 Истината е че атлантиците
Коментиран от #114
10:32 27.10.2026
100 Един
Коментиран от #112, #133
10:32 27.10.2026
101 Ами ,да
До коментар #68 от "По закон ПБ трябва да внесат":Клането ще е следизборно.
10:33 27.10.2026
102 защо
Кой разбрал - разбрал.
Коментиран от #107
10:33 27.10.2026
103 Уточнение
10:34 27.10.2026
104 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #121
10:35 27.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Изцяло заради
10:36 27.10.2026
107 Ами няма да е по кремълските
До коментар #102 от "защо":политики я.Тук не е РФ.
10:37 27.10.2026
108 Истината
10:37 27.10.2026
109 Аз пък съм съгласен с едно
10:37 27.10.2026
110 Нямат шанс
10:38 27.10.2026
111 Анонимен
10:39 27.10.2026
112 А какво ти е виновно еврото,
До коментар #100 от "Един":че Путин и Тръмп водят войни и прецакват цялата световна икономика..
Путин като е на рубла, много е прокопсал. Под китайско робство.
Аре у лево и не ни цитирай трудовете на Коци Волгиното.
Коментиран от #132
10:39 27.10.2026
113 А с висше образование и с диплома
До коментар #98 от "Всеки средностатистически българин":На вувузела можеш ли да свириш?
10:41 27.10.2026
114 Муци, цитати от Костя Копейкин
До коментар #99 от "Истината е че атлантиците":пробутвай другаде.
10:41 27.10.2026
115 Европеец
А още по-ниския резултат на Гюров сигурно е "вот на доверие" - абе от къде ги намират такива "анализатори"
"консултант по европейски политики в Центъра за стратегии и оценки в Лондон" - стана ми ясно щом в Лондон се занимават с "европейски политики". Сигурно там са решили Лондон да излезе от ЕС преди да е станало късно.
10:43 27.10.2026
116 Даааааааа
10:43 27.10.2026
117 Лустрация
До коментар #71 от "Обратното":Не съм съгласен !Радев изгуби 900 000 глава ,сега на балотажа още 200 000 к ,надолу това е погром .Ама като лъже хората така е .
Коментиран от #126
10:43 27.10.2026
118 Все тая. Няма мозък, няма и морал
10:43 27.10.2026
119 Анонимен
До коментар #71 от "Обратното":Гюров е тъпо парче! Сигурно първата му работа пак ще е да изприпка до Зеленски , да се просне на килимчето и да се обясни в любов на Украйна!
10:45 27.10.2026
120 Не обиждай хората
До коментар #85 от "маларт":Те са точно толкова българи, колкото и ти.
Но не те обиждат на "българско малцинство с руско самосъзнание". В този смисъл те са По българи от теб.
10:45 27.10.2026
121 Българин
До коментар #104 от "ЕДГАР КЕЙСИ":"ИЛИ СЪС СТАРИТЕ БАБИ И РЕГРЕСА, ИЛИ С МЛАДИТЕ И ПРОГРЕСА"
Младите такъв "прогрес" ни докараха че вече сме по-бедни и от половината африкански държави и "прогресивно" се затриваме като нация. Някой от "прогресивните" ще ми каже ли какво се произвежда в България.
Коментиран от #134
10:46 27.10.2026
122 Наблюдател
10:47 27.10.2026
123 Драги ми Смехурко
До коментар #4 от "Със сигурност":Доколкото чух,за ГЕРБ било по-изгодно,Йоца да стане президент,но защо,не знам.
10:47 27.10.2026
124 Гюров
10:47 27.10.2026
125 Хаха
В неделя вечерта същата ще обяснява как всъщност загубата на Лами Гюров и Кандев били "победа", а също така и "вот на недоверие" към Радев и прочие глупости!
10:48 27.10.2026
126 Избирател
До коментар #117 от "Лустрация":"Радев изгуби 900 000 глава"
Радев и Йотова не са едно и също за разлика от ПП$ДБ и ГЕРБ - защо не кажеш те колко гласа са загубили.
10:49 27.10.2026
127 КАЗВАМ
ХОРА ПРЕСТАНЕТЕ ДА ВЯРВАТЕ НА ТАКИВА!
В ПОНЕДЕЛНИК ТАКИВА КАТО ТАЗИ СА ХОДИЛИ ПО ЮЖНИТЕ НИ ГРАДОВЕ И СА МАНИПУЛИРАЛИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ДА НЕ ХОДЯТ ДО УРНИТЕ И ДА НЕ ГЛАСУВАТ. ВЧЕРА ИМАШЕ ЗА ТОВА СТАТИИ В НЯКОИ МЕДИИ, А И ИНТЕРВЮТА ИМАШЕ С ХОРАТА ОТ ТЕЗИ РЕГИОНИ ПО БТВ. НАРЕЖДАЛИ СА ИМ ДА НЕ ГЛАСУВАТ НА ПЪРВИ ТУР, А НА ВТОРИ ТУР ДА ГЛАСУВАТ ЗА ДВОЙКАТА ГЮРОВ КАНДЕВ, ЗАРАДИТОВА ИМАШЕ СЕКЦИИ САМО С ПО 1 ГЛАСОПОДАВАТЕЛ. ЗА ТОВА ДОРИ И ПЕЕВСКИ ПРИЗОВАВАШЕ, А ТОВА Е ПО-НАКАЗУЕМО И ОТ КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ. НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ИЗБОРИ, КМЕТОВЕ КОИТО СА ПРИЗОВАВАЛИ И СА ПЛАЩАЛИ ЗА ГЛАСОВЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПАРТИЯ ГИ АРЕСТУВАХА И ГИ ОТСТРАНИХА, ПРОВЕДОХА СЕ ОТНОВО ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ. ПИТАМ ПРОКУРАТУРАТА ЗАЩО МЪЛЧИ ЗА ПЕЕВСКИ, ЗА ПОЛИТОЛОЗИТЕ И СОЦИОЛОЗИТЕ, КОИТО СА ХОДИЛИ ПО ГРАДОВЕТЕ ДА МАНИПУЛИРАТ ХОРАТА, ЗА ТЯХ ЗАКОНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НЕ ВАЖАТ ЛИ? ТАЗИ ПОЛИТОЛОЖКА В МОМЕНТА КАКВО ПРАВИ - НЕ МАНИПУЛИРА ЛИ ПАК ХОРАТА СРЕЩУ РАДЕВ, ПИТАМ? ТОВА ЛИ Е РАБОТАТА НА ПОЛИТОЛОГА, ПОЛИТОЛОГА, ЖУРНАЛИСТА ДА СЕ ПРОДАВАТ НА ПОЛИТИЦИ ЗА ПАРИ И ДА ПОЛЗВАТ ПРАВОМОЩИЯТА НА ДЛОЖНОСТИТЕ, КОИТО ЗАЕМАТ ДА ПЛЮЯТ ПО СТОЙНОСТНИТЕ ПОЛИТИЦИ ЗА ДА ПЕЧЕЛЯТ ТЕЗИ, КОИТО СА ИМ ПЛАТИЛИ?
БЪЛГАРИ, ДА СЕ МОБИЛИЗИРАМЕ И НА 01.11.2026 Г. ДА ГЛАСУВАМЕ СРЕЩУ ПАРТИИТЕ НА ВОЙНАТ, ДА ГЛАСУВАМЕ ЗА БЪЛГАРОФИЛИТЕ, А НЕ ЗА УКРОФИЛИТЕ! ЗАЛОГА ТУК Е БЪЛГАРИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА! НЕ ВЯРВАЙТЕ НА ЛЪЖИ, ЧЕ ПРЕМИЕРА Е РУСОФИЛ! НЕ, НЕ Е РУСОФИЛ, А Е БЪЛГАРОФИЛ! ТОЙ Е НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ И ВО
10:50 27.10.2026
128 Хмм
10:51 27.10.2026
129 И двамата са Соросоиди!
10:52 27.10.2026
130 КАЗВАМ
ТОЙ Е НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ И ВОЕННИТЕ СИ ОБРАЗОВАНИЯ Е ПОЛУЧИЛ В САЩ, ТАМ МУ ВИСЯТ СНИМКИТЕ В АЛЕЯТА НА СЛАВАТА, ДОКАТО ДРУГИТЕ МИЛЕЯТ ЗА УКРАЙНА И ТАМ ИЗПРАЩАТ ВОЕННАТА НИ ТЕХНИКА И СРЕДСТВА. ЗА ТЯХ УКРАЙНА Е МИЛА, А НЕ БЪЛГАРИЯ! БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ЖИВЕЯТ В КЪЩИ НА УЖАСИТЕ, НАРЕЧЕНИ СТАРЧЕСКИ ДОМ, А УКРАИНЦИТЕ ЖИВЕЯТ В МОРСКИТЕ НИ КУРОРТИ В ХОТЕЛИТЕ БЕЗПЛАТНО И КАРАТ ДЖИПОВЕ ПОСЛЕДНА КЛАСА НА АВТОМОБИЛНАТА ИНДУСТРИЯ, ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА СЪБИРАМЕ ПОМОЩИ ЗА ЛЕЧЕНИЯ, А УКРАИНЦИТЕ И ДЕЦАТА ИМ ПОЛЗВАТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИ БЕЗПЛАТНО! БЕЗОБРАЗИЕ! МОЛЯ ВИ, ЗА ГЛАСУВАНЕ СРЕЩУ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА!
10:55 27.10.2026
131 Наблюдател
10:56 27.10.2026
132 Възмутен
До коментар #112 от "А какво ти е виновно еврото,":"Путин и Тръмп водят войни и прецакват цялата световна икономика"
Хайде бе, ще ми кажеш ли как "прецакаха" китайската икономика например или пък индийската. Когато няма никой в главите на "европейските лидери" все някой друг им е виновен - защо трябваше да играят по свирката на американците. Какво им беше на Европа преди американците да направят преврат в Украйна и да назначат неонацистка хунта на власт.
10:56 27.10.2026
133 Какво можеше да направи Радев?
До коментар #100 от "Един":Ами на първо време да повиши доходите на хората.А не 2,7 км.от Струма да струват 121 млн евро .Това е чудовищен пладнешки обир.
10:58 27.10.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.