Асен Василев: Бюджетът залага обедняване на българите

В бюджета за 2027 г. за първи път официално е заложено българските граждани да обеднеят, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев по NOVA. По думите му доходите ще нарастват по-бавно от инфлацията, което ще намали покупателната способност на домакинствата.
„За първи път официално сте заложили в бюджет, че българските граждани ще обеднеят. Доходите им ще нараснат по-малко, отколкото се увеличава инфлацията“, каза Василев. Той постави под въпрос и какви други разходи са предвидени, след като дори при такъв сценарий страната може да не изпълни целта за дефицит от 3%.
Какви параметри посочи Василев
Лидерът на „Продължаваме промяната“ твърди, че в план-сметката са заложени над 2 млрд. евро нови данъци срещу около 50 млн. евро съкращаване на разходите. Сред посочените от него мерки са ново увеличение на максималния осигурителен доход, данък върху ваучерите за храна и по-високи данъчни оценки.
Василев заяви още, че минималната работна заплата ще бъде с около 30 евро по-ниска спрямо стойността, която би се получила по старата формула. Тези твърдения не могат да бъдат проверени чрез пълния проектобюджет, тъй като документът все още не е представен публично.
Публикуваната от Министерството на финансите есенна макроикономическа прогноза предвижда инфлацията през 2027 г. да достигне 4%, а икономическият растеж да се забави до 2,5%. В документа се посочва, че по-умереното потребление на домакинствата ще бъде свързано с динамиката на доходите.
Правителството: Социалната програма ще бъде запазена
Премиерът Румен Радев отхвърли обвинението, че кабинетът крие бюджета. Той заяви, че проектът ще бъде внесен до края на октомври, но посочи, че разговорите с Европейската комисия по финансовите параметри продължават.
„Нашите червени линии са пенсии, майчински, данъчни облекчения за деца, повишения на заплати и гарантиране на доходи“, каза Радев. По думите му правителството се стреми да запази социалната програма, като едновременно с това намали дефицита и осигури финансирането по европейските програми.
Премиерът посочи, че реалният дефицит е 5,7%, а целта на кабинета е той да бъде намален под 4%, с перспектива да достигне 3,5%. Той определи това като трудна задача, свързана и с необходимостта от съгласуване на бюджета с Европейската комисия.
Окончателният ефект върху доходите, данъците и социалните плащания ще стане ясен след публикуването на пълния проектобюджет и внасянето му в Народното събрание.
Източници: bntnews.bg, bgonair.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоз пък
Коментиран от #7, #19, #42
09:48 28.10.2026
2 ма то
09:50 28.10.2026
3 Последния Софиянец
09:51 28.10.2026
4 ЧеБурашка
09:51 28.10.2026
5 Пак гледа в нашия джоб
Коментиран от #13
09:52 28.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 да питам
До коментар #1 от "Тоз пък":Знаем ли , че МРЗ на румбата в нашата територия , е по- низка от сръбската и македонската ?
Коментиран от #30
09:52 28.10.2026
8 Мегаум
09:53 28.10.2026
9 ставка
Този същия начело.
Ето това е истинското обедняване.
Пфу!
Коментиран от #22
09:54 28.10.2026
10 Червени прогресисти
09:54 28.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Радев отново излъга
09:55 28.10.2026
13 Точно така
До коментар #5 от "Пак гледа в нашия джоб":Защо не обедняват министрите и чиновниците, кметовете, общинарите, прокурорите и съдиите? Защото всички са на масата в кръчмата. Където си правят сводки.
Коментиран от #29
09:55 28.10.2026
14 Айде скъпа не се блещи така
Коментиран от #26
09:55 28.10.2026
15 Анонимен
Коментиран от #21
09:55 28.10.2026
16 Хохо Бохо
09:56 28.10.2026
17 стоян георгиев
09:57 28.10.2026
18 Един
Кокорчо , ти нали беше в сглобките! Какви ни ги надроби? А че сега имаш дебелоочието да лаеш !
09:57 28.10.2026
19 Асен единствен увеличи
До коментар #1 от "Тоз пък":Пенсии и заплати.А Гълъб ги намали Обедняването за последните пет месеца при ПБ го усещаме по джоба си.
Коментиран от #31
09:58 28.10.2026
20 Абе
10:00 28.10.2026
21 Важното е
До коментар #15 от "Анонимен":Че Радев ти обеща прогресивно обедняване
10:00 28.10.2026
22 Уааау
До коментар #9 от "ставка":Приехме еврото при Правителството на Желязков-ГЕРБ,БСП и ИТН.Еасилев няма нищо общо с това.А БСП е партията на Йотова и я подкрепя.
Коментиран от #37
10:00 28.10.2026
23 хаха
Вдигането на МРЗ не значи, че ще вдигнат другите заплати и се получава този парадокс. А за високоплатени длъжности- мениджъри в големи фирми, лекари, адвокати, инженери е огромен глад- всеки ги отказва, защото на около 100 000 годишно отиваш в дупка с огромен данък към 60% плюс загуба на помощи за детска градина и подобни и взимаш чисто като на 90000. Ирландия и те докарали така- МРЗ 30000, средна 40000 на година. Франция- МРЗ е към 2000 нето, шеф на клон на банка 3400 нето(води се 6000, но разликата отива в данък).
Та и у нас някак си не знам защо вдигаме МРЗ така. Да, доходите са ниски, трябва да растат. Не става с МРЗ просто, а трябва да се улесни да се работи и произвежда и това да вдигне заплатите. Иначе вдигаш МРЗ, фирмите вдигат цените, става даже по-лошо, а и има
10:00 28.10.2026
24 ДрайвингПлежър
Той наду раздаването и от него започнаха тегленията и големите дефицити! Айде да не се обажда и да не дава акъли!
10:01 28.10.2026
25 На червените
10:01 28.10.2026
26 Конпаньонке
До коментар #14 от "Айде скъпа не се блещи така":Каква Русия, какво евро? В България има потресаваща корупция и масови кражби!!! Всички хотелиери и имотни измамници да връщат парите.
10:01 28.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ПБ гласуваха в НС
До коментар #13 от "Точно така":Работещите на мин.заплата да плащат кафето,ядките и шоколадите на депутатите.Сега ще им плащаме и езиковите курсове,защото са им малки заплатите
10:02 28.10.2026
30 Ами
До коментар #7 от "да питам":Заради еврото и такива като изцъкления с пеньоара така става:)
10:03 28.10.2026
31 ДрайвингПлежър
До коментар #19 от "Асен единствен увеличи":Асен какво увеличи ще обясниш ли?
Раздаде ти пари, които ги няма! Пари от кредит - кредит, който плащаш! Та какво ти е раздал точно - лихвите за милиардите?! Айде стига с това "дал"! Не е дал! ВЗЕЛ Е!
Коментиран от #38
10:03 28.10.2026
32 истината
Коментиран от #34, #40
10:03 28.10.2026
33 Ами
10:04 28.10.2026
34 Недей да лъжеш Пинокио
До коментар #32 от "истината":Прасе да обеднее? Корумпирано прасе да обеднее, бизнес олигарх да обеднее? Знаеш ли що сланина носи?
10:05 28.10.2026
35 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
10:05 28.10.2026
36 Шапкаря
10:08 28.10.2026
37 Зеления
До коментар #22 от "Уааау":"Приехме еврото при Правителството на Желязков-ГЕРБ,БСП и ИТН.Еасилев няма нищо общо с това.А БСП е партията на Йотова и я подкрепя."
Не лъжи !
ППДБ имаха основна роля да гласуват в парламента за еврото и да отхвърлят провеждането на референдум за запазване на лева !
10:13 28.10.2026
38 Радев за пет месеца взе
До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":Много повече кредити от Василев.Но БИЩ о Но НИЩО не даде на хората.При 100% инфлация.
10:16 28.10.2026
39 Тоя Пухчо
10:20 28.10.2026
40 Да,бе.Бюджетът на Василев беше прегодини
До коментар #32 от "истината":Преди пет години.Оттогава имаше два бюджета на Гълъб,два на Главчев и един на Желязков.Но на некадърните Асен им е виновен.Не Асен ,а Теменужка Петкова беше финансов министър,когато ни приеха в ЕЗ.И БСП,които са поддръжници на Йотова.
Коментиран от #45, #46
10:20 28.10.2026
41 батСали
10:20 28.10.2026
42 Този
До коментар #1 от "Тоз пък":трябва в затвора да отиде за лъжите, дето ги изцвъка сутринта!
например лъжите, че Москва щяла да стои без парно,
и че Украйна побеждавала и затова трябва да и даваме още пари...
10:26 28.10.2026
43 Жорко
10:26 28.10.2026
44 az СВО Победа 81
Вече сме в "клубът на богатите"! 😂
Всичко е "цветя и рози", както ни го обещахте! 😂
10:27 28.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 не чети уикипедия
До коментар #40 от "Да,бе.Бюджетът на Василев беше прегодини":Уикипедия не е обновена, затова се подлъгваш ...
Погледни на сайта на МФ: 06.06.2023 - 08.04.2024 г.
10:31 28.10.2026