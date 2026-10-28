Асен Василев: Бюджетът залага обедняване на българите

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В бюджета за 2027 г. за първи път официално е заложено българските граждани да обеднеят, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев по NOVA. По думите му доходите ще нарастват по-бавно от инфлацията, което ще намали покупателната способност на домакинствата.

„За първи път официално сте заложили в бюджет, че българските граждани ще обеднеят. Доходите им ще нараснат по-малко, отколкото се увеличава инфлацията“, каза Василев. Той постави под въпрос и какви други разходи са предвидени, след като дори при такъв сценарий страната може да не изпълни целта за дефицит от 3%.

Какви параметри посочи Василев

Лидерът на „Продължаваме промяната“ твърди, че в план-сметката са заложени над 2 млрд. евро нови данъци срещу около 50 млн. евро съкращаване на разходите. Сред посочените от него мерки са ново увеличение на максималния осигурителен доход, данък върху ваучерите за храна и по-високи данъчни оценки.

Василев заяви още, че минималната работна заплата ще бъде с около 30 евро по-ниска спрямо стойността, която би се получила по старата формула. Тези твърдения не могат да бъдат проверени чрез пълния проектобюджет, тъй като документът все още не е представен публично.

Публикуваната от Министерството на финансите есенна макроикономическа прогноза предвижда инфлацията през 2027 г. да достигне 4%, а икономическият растеж да се забави до 2,5%. В документа се посочва, че по-умереното потребление на домакинствата ще бъде свързано с динамиката на доходите.

Правителството: Социалната програма ще бъде запазена

Премиерът Румен Радев отхвърли обвинението, че кабинетът крие бюджета. Той заяви, че проектът ще бъде внесен до края на октомври, но посочи, че разговорите с Европейската комисия по финансовите параметри продължават.

„Нашите червени линии са пенсии, майчински, данъчни облекчения за деца, повишения на заплати и гарантиране на доходи“, каза Радев. По думите му правителството се стреми да запази социалната програма, като едновременно с това намали дефицита и осигури финансирането по европейските програми.

Премиерът посочи, че реалният дефицит е 5,7%, а целта на кабинета е той да бъде намален под 4%, с перспектива да достигне 3,5%. Той определи това като трудна задача, свързана и с необходимостта от съгласуване на бюджета с Европейската комисия.

Окончателният ефект върху доходите, данъците и социалните плащания ще стане ясен след публикуването на пълния проектобюджет и внасянето му в Народното събрание.

Източници: bntnews.bg, bgonair.bg