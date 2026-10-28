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Асен Василев: Бюджетът залага обедняване на българите
  Тема: Икономика

Асен Василев: Бюджетът залага обедняване на българите

28 Октомври, 2026 09:47 730 46

  • асен василев-
  • бюджет 2027-
  • инфлация-
  • доходи-
  • румен радев

Лидерът на „Продължаваме промяната“ твърди, че доходите ще растат по-бавно от инфлацията. Правителството отрича да крие бюджета и обещава да запази социалните плащания

Асен Василев: Бюджетът залага обедняване на българите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В бюджета за 2027 г. за първи път официално е заложено българските граждани да обеднеят, заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев по NOVA. По думите му доходите ще нарастват по-бавно от инфлацията, което ще намали покупателната способност на домакинствата.

„За първи път официално сте заложили в бюджет, че българските граждани ще обеднеят. Доходите им ще нараснат по-малко, отколкото се увеличава инфлацията“, каза Василев. Той постави под въпрос и какви други разходи са предвидени, след като дори при такъв сценарий страната може да не изпълни целта за дефицит от 3%.

Какви параметри посочи Василев

Лидерът на „Продължаваме промяната“ твърди, че в план-сметката са заложени над 2 млрд. евро нови данъци срещу около 50 млн. евро съкращаване на разходите. Сред посочените от него мерки са ново увеличение на максималния осигурителен доход, данък върху ваучерите за храна и по-високи данъчни оценки.

Василев заяви още, че минималната работна заплата ще бъде с около 30 евро по-ниска спрямо стойността, която би се получила по старата формула. Тези твърдения не могат да бъдат проверени чрез пълния проектобюджет, тъй като документът все още не е представен публично.

Публикуваната от Министерството на финансите есенна макроикономическа прогноза предвижда инфлацията през 2027 г. да достигне 4%, а икономическият растеж да се забави до 2,5%. В документа се посочва, че по-умереното потребление на домакинствата ще бъде свързано с динамиката на доходите.

Правителството: Социалната програма ще бъде запазена

Премиерът Румен Радев отхвърли обвинението, че кабинетът крие бюджета. Той заяви, че проектът ще бъде внесен до края на октомври, но посочи, че разговорите с Европейската комисия по финансовите параметри продължават.

„Нашите червени линии са пенсии, майчински, данъчни облекчения за деца, повишения на заплати и гарантиране на доходи“, каза Радев. По думите му правителството се стреми да запази социалната програма, като едновременно с това намали дефицита и осигури финансирането по европейските програми.

Премиерът посочи, че реалният дефицит е 5,7%, а целта на кабинета е той да бъде намален под 4%, с перспектива да достигне 3,5%. Той определи това като трудна задача, свързана и с необходимостта от съгласуване на бюджета с Европейската комисия.

Окончателният ефект върху доходите, данъците и социалните плащания ще стане ясен след публикуването на пълния проектобюджет и внасянето му в Народното събрание.

Източници: bntnews.bg, bgonair.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоз пък

    34 12 Отговор
    Видяхме ги резултатите от неговите бюджети, по-добре да стои тих в ъгъла.

    Коментиран от #7, #19, #42

    09:48 28.10.2026

  • 2 ма то

    18 6 Отговор
    Така трябва ,стригане за да има мафията.Ходете за риба и за гъби.

    09:50 28.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    32 7 Отговор
    Бюджета се пише в ЕЦБ.От евреите милост не чакайте.Вие ни вкарахте там.Нагле ци

    09:51 28.10.2026

  • 4 ЧеБурашка

    30 4 Отговор
    Обедняването на българите го заложихте вие с Боци и Шиши миналата година с еврото, разбойници такива...

    09:51 28.10.2026

  • 5 Пак гледа в нашия джоб

    19 2 Отговор
    А защо не обедняват парламентаристите и чиновниците? Защото сами си вдигат заплатите с нашите пари и заеми за наша сметка.

    Коментиран от #13

    09:52 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да питам

    5 12 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз пък":

    Знаем ли , че МРЗ на румбата в нашата територия , е по- низка от сръбската и македонската ?

    Коментиран от #30

    09:52 28.10.2026

  • 8 Мегаум

    16 3 Отговор
    Ляв , розов популист

    09:53 28.10.2026

  • 9 ставка

    19 1 Отговор
    А кой ни натресе насила еврото?
    Този същия начело.
    Ето това е истинското обедняване.
    Пфу!

    Коментиран от #22

    09:54 28.10.2026

  • 10 Червени прогресисти

    12 1 Отговор
    Вземете веднъж от хотелиерите и олигарсите! От бащиците на такива като Слави, започнете от тях да взимате. Присвоени са милиарди, върнете ги!

    09:54 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Радев отново излъга

    4 7 Отговор
    Вчера каза, че ще внесат Проектобюджет 2027г.ореди балотажа.Днес обаче отлагат редовните заседания на парламента до 30 октомври.Явно клането ще е следизборно.

    09:55 28.10.2026

  • 13 Точно така

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пак гледа в нашия джоб":

    Защо не обедняват министрите и чиновниците, кметовете, общинарите, прокурорите и съдиите? Защото всички са на масата в кръчмата. Където си правят сводки.

    Коментиран от #29

    09:55 28.10.2026

  • 14 Айде скъпа не се блещи така

    16 2 Отговор
    Българите обедняха скорострелно с помоща на тази с приемането на еврото и санкциите срещу Русия.

    Коментиран от #26

    09:55 28.10.2026

  • 15 Анонимен

    11 1 Отговор
    Да ама Киро обеща 5 моста на Дунав и цените да паднат като приемем еврото

    Коментиран от #21

    09:55 28.10.2026

  • 16 Хохо Бохо

    14 1 Отговор
    Нека да е ясно. Ей тоя плъх, гюро, тиквата и свинята са виновни за обедняването на България. Тези сглобкаджии, чрез измама ни вкараха в еврозоната и затриха лева. Цените скочиха брутално с 1.955 на горе и в евро. Тези са за затвор

    09:56 28.10.2026

  • 17 стоян георгиев

    10 2 Отговор
    Този беше финансовия министър на сглобката

    09:57 28.10.2026

  • 18 Един

    11 1 Отговор
    Как да се махнат тези тапи , дето плават в морето на политиката, само защото се правят на политически тапи!
    Кокорчо , ти нали беше в сглобките! Какви ни ги надроби? А че сега имаш дебелоочието да лаеш !

    09:57 28.10.2026

  • 19 Асен единствен увеличи

    8 10 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз пък":

    Пенсии и заплати.А Гълъб ги намали Обедняването за последните пет месеца при ПБ го усещаме по джоба си.

    Коментиран от #31

    09:58 28.10.2026

  • 20 Абе

    10 0 Отговор
    Изпълненията да си гледа пеньоарите,щото той ни набута с фалшиви сметки в еврозоната.

    10:00 28.10.2026

  • 21 Важното е

    1 7 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Че Радев ти обеща прогресивно обедняване

    10:00 28.10.2026

  • 22 Уааау

    2 8 Отговор

    До коментар #9 от "ставка":

    Приехме еврото при Правителството на Желязков-ГЕРБ,БСП и ИТН.Еасилев няма нищо общо с това.А БСП е партията на Йотова и я подкрепя.

    Коментиран от #37

    10:00 28.10.2026

  • 23 хаха

    1 0 Отговор
    Не знам. Вчера обявиха вдигане на МРЗ във Великобритания за втори път тази година след април. Реакцията и на хората на МРЗ е срещу решението- вече го приемат като пореден опит да се дере с данъци и осигуровки. Не са им вдигали облагаемия минимум от години и се получава МРЗ да е 1.6 пъти медианната заплата, 1.8 пъти под прага за по-висок данък. Хората открито се бунтуват, че с тези вдигания се закриват все повече бизнеси и работни места, почти няма свободни позиции, шеф на магазин работи за 13.5 лири на час срещу 12.7 лири на чистачката.... И искат да се сменят праговете на прогресивния данък вместо увеличение на МРЗ. Шегуват се, че още малко и МРЗ ще се облага на топ ставката за богати.
    Вдигането на МРЗ не значи, че ще вдигнат другите заплати и се получава този парадокс. А за високоплатени длъжности- мениджъри в големи фирми, лекари, адвокати, инженери е огромен глад- всеки ги отказва, защото на около 100 000 годишно отиваш в дупка с огромен данък към 60% плюс загуба на помощи за детска градина и подобни и взимаш чисто като на 90000. Ирландия и те докарали така- МРЗ 30000, средна 40000 на година. Франция- МРЗ е към 2000 нето, шеф на клон на банка 3400 нето(води се 6000, но разликата отива в данък).
    Та и у нас някак си не знам защо вдигаме МРЗ така. Да, доходите са ниски, трябва да растат. Не става с МРЗ просто, а трябва да се улесни да се работи и произвежда и това да вдигне заплатите. Иначе вдигаш МРЗ, фирмите вдигат цените, става даже по-лошо, а и има

    10:00 28.10.2026

  • 24 ДрайвингПлежър

    8 2 Отговор
    Никога не забравяйте, че бомбата беше заложена от ей тоя изцъклен мишок!
    Той наду раздаването и от него започнаха тегленията и големите дефицити! Айде да не се обажда и да не дава акъли!

    10:01 28.10.2026

  • 25 На червените

    1 3 Отговор
    мошеници и лъжци това не им дреме ни най - малко ! Престъпно отношение към България и към българския народ , изстискаха ги като лимон , че и борчове от милиарди им трупат ! Оставка е най - малкото .

    10:01 28.10.2026

  • 26 Конпаньонке

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Айде скъпа не се блещи така":

    Каква Русия, какво евро? В България има потресаваща корупция и масови кражби!!! Всички хотелиери и имотни измамници да връщат парите.

    10:01 28.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ПБ гласуваха в НС

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Точно така":

    Работещите на мин.заплата да плащат кафето,ядките и шоколадите на депутатите.Сега ще им плащаме и езиковите курсове,защото са им малки заплатите

    10:02 28.10.2026

  • 30 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "да питам":

    Заради еврото и такива като изцъкления с пеньоара така става:)

    10:03 28.10.2026

  • 31 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор

    До коментар #19 от "Асен единствен увеличи":

    Асен какво увеличи ще обясниш ли?
    Раздаде ти пари, които ги няма! Пари от кредит - кредит, който плащаш! Та какво ти е раздал точно - лихвите за милиардите?! Айде стига с това "дал"! Не е дал! ВЗЕЛ Е!

    Коментиран от #38

    10:03 28.10.2026

  • 32 истината

    9 1 Отговор
    Крадецът вика дръжте крадеца. Това е ППДБ. След като фалшифицираха данните за инфлацията и прибраха печалбите на предприятията година напред, с което фалираха държавата, сега говорят за доходи. С тези измами ни натресоха еврото, за да докажат на Урсула колко са верни слуги. ЕС ни прибра златните резерви и милиардите от банките, за да дава на Зеленски, а през това време Киро тъпото се кълнеше, че чрез въвеждане на еврото ще станем по-богати. В действителност всички обедняха със 100%. А сега Радевия бюджет им бил крив.

    Коментиран от #34, #40

    10:03 28.10.2026

  • 33 Ами

    5 1 Отговор
    Вижте Джефри Сакс какво е казал вчера ,не пишман икономисти с пеньоари:))

    10:04 28.10.2026

  • 34 Недей да лъжеш Пинокио

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "истината":

    Прасе да обеднее? Корумпирано прасе да обеднее, бизнес олигарх да обеднее? Знаеш ли що сланина носи?

    10:05 28.10.2026

  • 35 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 3 Отговор
    Като Радев крие като мишка бюджета за 2027 в който ще коли народа с бедност за след изборния ден на балотажа то АЗ и семейството ми ще идем за всеки случай да гласуваме заедно за ГЮРОВ ей така преди бюджета да се застраховаме да го натряскаме на ДС Радев олигархията за всеки случай та после да не ме е яд !! Йотовица не трябва в никакъв случай да спечели! Гюров е зло - факт неоспорим,но е по малкото зло

    10:05 28.10.2026

  • 36 Шапкаря

    3 2 Отговор
    Тоя юнак кого праши?Видяхме колко вие вътъка така, че свободно.

    10:08 28.10.2026

  • 37 Зеления

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Уааау":

    "Приехме еврото при Правителството на Желязков-ГЕРБ,БСП и ИТН.Еасилев няма нищо общо с това.А БСП е партията на Йотова и я подкрепя."

    Не лъжи !
    ППДБ имаха основна роля да гласуват в парламента за еврото и да отхвърлят провеждането на референдум за запазване на лева !

    10:13 28.10.2026

  • 38 Радев за пет месеца взе

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "ДрайвингПлежър":

    Много повече кредити от Василев.Но БИЩ о Но НИЩО не даде на хората.При 100% инфлация.

    10:16 28.10.2026

  • 39 Тоя Пухчо

    2 1 Отговор
    Тоя Пухчо харчИ като изоглавен докато беше на власт , без да произвежда, а сега гьонсурат ръси мозък.

    10:20 28.10.2026

  • 40 Да,бе.Бюджетът на Василев беше прегодини

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "истината":

    Преди пет години.Оттогава имаше два бюджета на Гълъб,два на Главчев и един на Желязков.Но на некадърните Асен им е виновен.Не Асен ,а Теменужка Петкова беше финансов министър,когато ни приеха в ЕЗ.И БСП,които са поддръжници на Йотова.

    Коментиран от #45, #46

    10:20 28.10.2026

  • 41 батСали

    2 0 Отговор
    АсАнчо е боклук!

    10:20 28.10.2026

  • 42 Този

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоз пък":

    трябва в затвора да отиде за лъжите, дето ги изцвъка сутринта!

    например лъжите, че Москва щяла да стои без парно,
    и че Украйна побеждавала и затова трябва да и даваме още пари...

    10:26 28.10.2026

  • 43 Жорко

    1 0 Отговор
    Абе смотаняк аверчето какво викаше,че няма категорично да обеднеем,а напротив,смешници гнусни!

    10:26 28.10.2026

  • 44 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Аааа, не!

    Вече сме в "клубът на богатите"! 😂

    Всичко е "цветя и рози", както ни го обещахте! 😂

    10:27 28.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 не чети уикипедия

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Да,бе.Бюджетът на Василев беше прегодини":

    Уикипедия не е обновена, затова се подлъгваш ...

    Погледни на сайта на МФ: 06.06.2023 - 08.04.2024 г.

    10:31 28.10.2026