Симеон Ставрев: Девет удара за по-малко от месец. Правителството все още не знае кой е виновен!

Девет удара за по-малко от месец. Правителството все още не знае кой е виновен. Днес в 12:46 ч. три морски дрона удариха контейнеровоза CONTSHIP JET на 21 мили от Шабла, в изключителната икономическа зона на България. Екипажът се евакуира на спасителни салове. От началото на октомври това е деветият удар срещу кораби край нашия и румънския бряг. Има потънали кораби, има изчезнали и загинали моряци.
Това припомня във "Фейсбук" общинският съветник от София Симеон Ставрев
Какво казва правителството? „Логиката“ сочела към Русия. Само че никой не смее да го каже направо. Дни преди това премиерът Радев упрекна Румъния, че била посочила Русия „без доказателства“, и Букурещ трябваше да му напомня, че има в ръцете си отломки от руски дронове.
Със Starlink е същото. На 8 октомври двама 19-годишни идват с „Туарег“, палят антена след антена в базата край Плана и още същата вечер напускат страната. МВР мълчи, докато депутат не изнася случая. Сега премиерът ни обяснява, че са мълчали, „за да не избягат извършителите“. Те обаче вече бяха в Германия. Службите е трябвало да са предупредени поне седмица по-рано. Вторият такъв обект получи охрана, но чак след палежа.
А когато парламентът ги вика да обяснят, кворум няма, защото мнозинството е заето с кампанията за втория тур.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:44 28.10.2026
2 Правителството не само знае кой
Коментиран от #8, #9
14:45 28.10.2026
3 А, мерси
14:45 28.10.2026
4 Знае
14:45 28.10.2026
5 Велко Вълчев
14:46 28.10.2026
6 ПО ТОЧНО
14:46 28.10.2026
7 Сатана Z
14:47 28.10.2026
8 Мдаа
До коментар #2 от "Правителството не само знае кой":Всички знаят, че са фанатиците на Зелката, ама си траят!
Коментиран от #12
14:47 28.10.2026
9 Правителството не само знае кой
До коментар #2 от "Правителството не само знае кой":стои зад атаките, но и го защитава и подкрепя, без значение какво ще коства това на икономиката ни, хазната, безработица, фалити,стандарта на живот и т.н.
14:47 28.10.2026
10 същото
Какво сочи логиката за замитането на следите при нападенията?
14:47 28.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Да, сигурно заради това
До коментар #8 от "Мдаа":Радев извика на чаша чай Митрофанова, а не украинският посланик.
14:49 28.10.2026
13 Дика
14:52 28.10.2026
14 Мда
14:52 28.10.2026
15 Соломон
14:54 28.10.2026
16 Перничанин
14:56 28.10.2026
17 Путин е убиецът
14:58 28.10.2026
18 Мдааа
14:58 28.10.2026
19 безпартиен
15:05 28.10.2026
20 Знаем
15:05 28.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Тихо предател, Путин ни е приятел
Коментиран от #25
15:07 28.10.2026
23 Опа
15:07 28.10.2026
24 да ве
15:07 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пламен
Коменданта, интенданта, артелчика, старШините и каките от,, Секретна секция за какъв фий вземат дебели заплати?!
15:12 28.10.2026
27 Тутууу
А за жълтопаветниците доказателства не са нужни, те и слънцето като залязва подскачат и крякат "Русия е, Русия е".
15:13 28.10.2026
28 Даааааааа
15:13 28.10.2026
29 Иванов
15:13 28.10.2026