Симеон Ставрев: Девет удара за по-малко от месец. Правителството все още не знае кой е виновен!

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Девет удара за по-малко от месец. Правителството все още не знае кой е виновен. Днес в 12:46 ч. три морски дрона удариха контейнеровоза CONTSHIP JET на 21 мили от Шабла, в изключителната икономическа зона на България. Екипажът се евакуира на спасителни салове. От началото на октомври това е деветият удар срещу кораби край нашия и румънския бряг. Има потънали кораби, има изчезнали и загинали моряци.

Това припомня във "Фейсбук" общинският съветник от София Симеон Ставрев

Какво казва правителството? „Логиката“ сочела към Русия. Само че никой не смее да го каже направо. Дни преди това премиерът Радев упрекна Румъния, че била посочила Русия „без доказателства“, и Букурещ трябваше да му напомня, че има в ръцете си отломки от руски дронове.

Със Starlink е същото. На 8 октомври двама 19-годишни идват с „Туарег“, палят антена след антена в базата край Плана и още същата вечер напускат страната. МВР мълчи, докато депутат не изнася случая. Сега премиерът ни обяснява, че са мълчали, „за да не избягат извършителите“. Те обаче вече бяха в Германия. Службите е трябвало да са предупредени поне седмица по-рано. Вторият такъв обект получи охрана, но чак след палежа.

А когато парламентът ги вика да обяснят, кворум няма, защото мнозинството е заето с кампанията за втория тур.