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Симеон Ставрев: Девет удара за по-малко от месец. Правителството все още не знае кой е виновен!

Симеон Ставрев: Девет удара за по-малко от месец. Правителството все още не знае кой е виновен!

28 Октомври, 2026 14:41 678 29

  • калиакра-
  • дрон-
  • кораб-
  • руска агресия-
  • война-
  • украйна

Какво казва правителството? „Логиката“ сочела към Русия

Симеон Ставрев: Девет удара за по-малко от месец. Правителството все още не знае кой е виновен! - 1
Снимка: БГНЕС
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Девет удара за по-малко от месец. Правителството все още не знае кой е виновен. Днес в 12:46 ч. три морски дрона удариха контейнеровоза CONTSHIP JET на 21 мили от Шабла, в изключителната икономическа зона на България. Екипажът се евакуира на спасителни салове. От началото на октомври това е деветият удар срещу кораби край нашия и румънския бряг. Има потънали кораби, има изчезнали и загинали моряци.

Това припомня във "Фейсбук" общинският съветник от София Симеон Ставрев

Какво казва правителството? „Логиката“ сочела към Русия. Само че никой не смее да го каже направо. Дни преди това премиерът Радев упрекна Румъния, че била посочила Русия „без доказателства“, и Букурещ трябваше да му напомня, че има в ръцете си отломки от руски дронове.

Със Starlink е същото. На 8 октомври двама 19-годишни идват с „Туарег“, палят антена след антена в базата край Плана и още същата вечер напускат страната. МВР мълчи, докато депутат не изнася случая. Сега премиерът ни обяснява, че са мълчали, „за да не избягат извършителите“. Те обаче вече бяха в Германия. Службите е трябвало да са предупредени поне седмица по-рано. Вторият такъв обект получи охрана, но чак след палежа.

А когато парламентът ги вика да обяснят, кворум няма, защото мнозинството е заето с кампанията за втория тур.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 5 Отговор
    И като разбере какво?

    14:44 28.10.2026

  • 2 Правителството не само знае кой

    10 8 Отговор
    е извършителят, но и го подкрепя и защитава с всички сили.

    Коментиран от #8, #9

    14:45 28.10.2026

  • 3 А, мерси

    11 5 Отговор
    Умнокрасивият ще ни дава акъл. Да си гледа Петрохан.

    14:45 28.10.2026

  • 4 Знае

    2 4 Отговор
    се разбира се, не само от правителствотто, ами от всички по веригата нагоре. Въпросът е, че е полти неугодно да се сподели. Както се казава политиката е мръсна игра, и правителсствтото е само една пионка на дъската.

    14:45 28.10.2026

  • 5 Велко Вълчев

    4 2 Отговор
    Носят се слухове , че са били байрактар дроновете, но само слухове!

    14:46 28.10.2026

  • 6 ПО ТОЧНО

    7 4 Отговор
    А КОЙ ЗНАЕ КОИ СА , АЗ ПЪК МИСЛЯ ЧИ СА АЗОВЦИ

    14:46 28.10.2026

  • 7 Сатана Z

    9 4 Отговор
    Жълтокопитният съветник Симеон да хваща чемодана и да заминава в Украйна,за Къв КР е още тук?

    14:47 28.10.2026

  • 8 Мдаа

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Правителството не само знае кой":

    Всички знаят, че са фанатиците на Зелката, ама си траят!

    Коментиран от #12

    14:47 28.10.2026

  • 9 Правителството не само знае кой

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Правителството не само знае кой":

    стои зад атаките, но и го защитава и подкрепя, без значение какво ще коства това на икономиката ни, хазната, безработица, фалити,стандарта на живот и т.н.

    14:47 28.10.2026

  • 10 същото

    2 2 Отговор
    -------Какво казва правителството? „Логиката“ сочела към Русия------------
    Какво сочи логиката за замитането на следите при нападенията?

    14:47 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Да, сигурно заради това

    2 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мдаа":

    Радев извика на чаша чай Митрофанова, а не украинският посланик.

    14:49 28.10.2026

  • 13 Дика

    4 2 Отговор
    Абе, някой има ли доказателства, че ракетите падащи в Киев са руски ...?

    14:52 28.10.2026

  • 14 Мда

    8 0 Отговор
    Симеон Ставрев e oбщински съветник от пп/дб. Нарочно ли се пропуска този факт?

    14:52 28.10.2026

  • 15 Соломон

    4 2 Отговор
    Изгонете матроната Митрофанова в едно със всичките и готвачи

    14:54 28.10.2026

  • 16 Перничанин

    1 1 Отговор
    С чуждопоклонниците толкова. Много месии не оправдаха ореола около себе си, но всичко ще дойде на мястото си.

    14:56 28.10.2026

  • 17 Путин е убиецът

    4 2 Отговор
    Русия е агресор!

    14:58 28.10.2026

  • 18 Мдааа

    3 0 Отговор
    А аз си мисля, че са превозвали контейнери с тахан халва.

    14:58 28.10.2026

  • 19 безпартиен

    2 0 Отговор
    Нали има назначени в службите лица отговарящи за тези неща!Заплати за този месец взеха ли?Взеха! Свършиха ли нещо за да си заслужат заплатите?Или всички навън и нови хора които искат и могат да работят или .......Абе,на кого му пука за мнението ми? Всичко е сбъркано още в началото на т.нар."преход"!

    15:05 28.10.2026

  • 20 Знаем

    0 0 Отговор
    Кой пуска морски дронове и правителството знае, ама си мълчи като германското, като му гръмнаха потоците. И все пак е в международни води нали

    15:05 28.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Тихо предател, Путин ни е приятел

    0 1 Отговор
    Руският президент Владимир Путин предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси. А ЕК и ЕС само ни грабят. Руснаците ли ни вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ни граби предатели ? А?

    Коментиран от #25

    15:07 28.10.2026

  • 23 Опа

    2 0 Отговор
    Правителството много добре знае, но е обвързано в олигархични зависимости.

    15:07 28.10.2026

  • 24 да ве

    0 1 Отговор
    Много добре знаят, но някак си не е много евроатлантическо да го кажат, защото милиарди му дават за това! Мълчат си, а укротерориста става все по-нагъл и нагъл!

    15:07 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пламен

    1 0 Отговор
    И всичко туй пред ПВО-полигона в Шабла...
    Коменданта, интенданта, артелчика, старШините и каките от,, Секретна секция за какъв фий вземат дебели заплати?!

    15:12 28.10.2026

  • 27 Тутууу

    0 1 Отговор
    Много е лесно да посочиш, обаче трябва да имаш доказателства.
    А за жълтопаветниците доказателства не са нужни, те и слънцето като залязва подскачат и крякат "Русия е, Русия е".

    15:13 28.10.2026

  • 28 Даааааааа

    0 0 Отговор
    Морски надводни дронове-английско производство, ползват се от украйна, дори в Средиземно море. Русия има , но несъм чел информация да ги е ползвала. Та за туй е мълчанието Ставрефффффф.

    15:13 28.10.2026

  • 29 Иванов

    1 0 Отговор
    Тоя пък кой е, та цвили?

    15:13 28.10.2026