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Вътрешните разделения в Европейския съюз са лишили блока от възможността да формулира собствена позиция за конфликта с Русия, независима от позицията на Киев. Това заяви пред ТАСС депутатът в Европейския парламент Фернан Картхайзер.

Според него липсата на общ европейски мандат ще постави бъдещия преговарящ на ЕС в изключително трудна ситуация. Картхайзер посочи председателя на Европейския съвет Антониу Коща като най-вероятния кандидат за тази роля и допусна, че той може да бъде подкрепян от екип съветници.

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„Володимир Зеленски иска право да одобрява или отхвърля избора на Европейския съвет за този преговарящ. Само това показва, че Европейският съюз е загубил автономията си дори в отношенията си с Украйна“, заяви Картхайзер.

По думите му бъдещият пратеник няма да разполага с достатъчно гъвкавост, ясен мандат, авторитет и автономия. „Подозирам, че и Съединените щати, и Русия са напълно наясно с това и ще се отнасят към него по съответния начин“, каза евродепутатът.

Длъжността още не е създадена

Темата за европейски пратеник за мирния процес беше включена в дневния ред на неформалната среща на лидерите на ЕС в Дъблин. Според ТАСС обсъждането е насочено към структурата и мандата на бъдещата длъжност, докато изборът на конкретен кандидат се очаква да бъде оставен за следваща среща през декември.

Европейската политическа общност проведе срещата си в Дъблин на 12 ноември, а на 13 ноември лидерите на държавите членки обсъдиха въпроси, свързани със сигурността на Европа и войната в Украйна. Във форума участваха представители на повече от 40 европейски държави, сред които и украинският президент Володимир Зеленски.

Разногласията пречат на обща линия

Картхайзер свърза липсата на преговарящ, мандат и ясно определена позиция с дълбоките разногласия между европейските държави по въпросите за Русия и войната в Украйна.

„Европейците са дълбоко разделени по много въпроси, свързани с Русия и конфликта в Украйна, а вътрешните разломи продължават да се задълбочават. Ситуацията се усложнява допълнително от нефункционирането на европейските институции и нарастващото недоверие между ключови участници“, каза той.

Според евродепутата в резултат на тези проблеми ЕС се е ограничил до подкрепа за позицията на Украйна, без да може да изработи собствена съществена позиция за евентуални преговори.

Картхайзер определи това като „провал“ на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, която в продължение на години е била важен инструмент за интеграцията на съюза.

Източници: tass.com, apnews.com