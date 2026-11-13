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Боян Рашев: Германия отбелязва старта на COP31 с рекордна работа на фосилните ТЕЦ

Боян Рашев: Германия отбелязва старта на COP31 с рекордна работа на фосилните ТЕЦ

13 Ноември, 2026 16:00 284 5

  • германия-
  • тец-
  • въглища-
  • енергетика-
  • зелена енергия

Първо, тези рекорди се поставят в условията на най-ниските нива на запълнение на газохранилищата в Германия и ЕС

Боян Рашев: Германия отбелязва старта на COP31 с рекордна работа на фосилните ТЕЦ - 1
Снимка: Profimedia.bg
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Боян Рашев Боян Рашев анализатор
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Тези дни започна поредната годишна среща на върха за климата - COP31 в Турция. Случайно или не, началото ѝ съвпадна с първото голямо Dunkelflaute - тихо и мрачно време - за сезона в Европа. В резултат първите три дни на текущата седмица поставиха исторически рекорди по производство на електричество от газови ТЕЦ в Германия. Това обаче съвсем не е всичко.

Първо, тези рекорди се поставят в условията на най-ниските нива на запълнение на газохранилищата в Германия и ЕС. Зимата още не е започнала, а газохранилищата се изчерпват с бясна скорост като Германия днес отчита запълняемост от само 57,7%. Заплахата от екстремно високи цени и даже потенциален недостиг при студена зима става напълно реална.

Второ, рекордите на газовите ТЕЦ вървят в съчетание с работа на пълна мощност на лигнитните ТЕЦ (около 95% от капацитета им) и силно натоварване и на ТЕЦ на черни въглища (втората графика). Общо централите на изкопаеми горива дават около 80% от цялото производство на електричество в Германия в първите три денонощия на текущата седмица като в някои часови пояси приносът им надхвърля 90%.

Трето, цялата тази масивна работа на ТЕЦ не помага особено много и Германия се явява мащабен нетен вносител на електроенергия през въпросните три денонощия. В моментите на високо потребление говорим за нетен внос от 14-16 GW или около 20% от потреблението на системата.

Четвърто, това се отразява на цените на електричеството не само в Германия, а на почти целия Европейски съюз и всеки ден отчитахме пореден годишен рекорд.

Всичко това свърши с идването на силния вятър, който засили хилядите турбини. Точно по този начин са работили и средновековните платноходи, помпи и мелници преди появата на задвижваната от въглища индустриална парна машина. Само казвам...


София / България
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