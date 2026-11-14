Стафан Тафров: България фактически не подкрепя декларацията от Дъблин

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България фактически не подкрепя декларацията от Дъблин заради резервите, изразени от премиера Румен Радев към нейния преамбюл. Това заяви бившият заместник-министър на външните работи Стефан Тафров в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA.

Тафров настоя правителството да публикува пълния текст на възраженията, за да стане ясно кои конкретни формулировки не приема българската страна.

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„Много е важно правителството да публикува пълния текст на възраженията на българския министър-председател срещу преамбюла. Той твърди, че те са приложени, че са протоколирани. Значи такъв текст има“, заяви Тафров.

По думите му в преамбюла се говори за руската агресия срещу Украйна, хибридните кампании на Москва и опитите ѝ да подкопае подкрепата за Киев. Тафров подчерта, че още в първото изречение се прави позоваване на принципите на международното право.

Той припомни, че според член 24 от Конституцията българската външна политика се основава на международното право. Според Тафров обществото все още не знае какво точно е поискал премиерът да бъде променено. Той отбеляза, че във френската официална информация за декларацията не са посочени български резерви.

Декларацията за ключовите принципи на европейската сигурност беше приета на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин. Около текста са се обединили 39 държави, а инициативата е свързвана с френския президент Еманюел Макрон.

На въпрос дали България подкрепя целия документ, след като премиерът е заявил подкрепа, но е изразил резерви към преамбюла, Тафров отговори отрицателно.

„На практика не. Преамбюлът в един текст, в една политическа декларация като този, е мястото, където са заложени основните принципи и подходът, около който се обединяват страните“, каза той.

Според бившия дипломат, ако една държава не приема основата на документа, трудно може да заяви, че подкрепя останалата му част.

Тафров коментира и възможната тристранна среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин. По думите му тя ще бъде по-скоро символична и няма да доведе до съществена промяна в международната обстановка.

„Нищо не очаквам. Защото това ще бъде една снимка, в която Путин и Тръмп, които губят, впрочем“, заяви Тафров.

Той допусна, че на срещата може да бъде обсъдено ядрено разоръжаване, но посочи, че Китай няма особен интерес към задълбочаване на тези разговори, тъй като увеличава ядрения си потенциал.