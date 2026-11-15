Сунак: Лондон да покаже на Путин, че не е господар на Арктика

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Великобритания трябва да демонстрира, че Русия не може да установи контрол над Арктика, тъй като регионът има ключово значение за сигурността на Запада. Това заявява бившият британски министър-председател Риши Сунак в коментар за The Sunday Times, в който очертава необходимостта от по-активна британска роля в сдържането на руското военно влияние в Далечния север.

Според Сунак би било опасно да се предполага, че заплахите за сигурността на Великобритания и останалата част от Европа ще намалеят в обозримо бъдеще. Тази реалност се проявява особено ясно в Арктика, където климатичните промени, нарастващата икономическа активност и военното присъствие на големите сили постепенно превръщат региона в една от ключовите зони на геополитическо съперничество.

Бившият премиер обръща внимание на ускоряващото се затопляне на Арктика, което според изложените от него данни протича приблизително четири пъти по-бързо от средното за планетата. Този процес променя достъпа до региона, отваря нови морски маршрути и засилва конкуренцията за природни ресурси.

По оценки, цитирани от Сунак, в Арктика се намират около 13% от все още неоткритите световни петролни запаси и 30% от неоткритите запаси на природен газ.

Наред с енергийните ресурси все по-голямо значение придобива и корабоплаването. Сунак посочва, че между 2023 и 2025 г. броят на контейнерните превози през Арктика, извършвани от китайски оператори, се е удвоил. Арктическият маршрут може да съкрати приблизително наполовина времето за морски транспорт между Китай и Европа в сравнение с традиционния път през Суецкия канал.

Така регионът придобива значение не само за военната сигурност, но и за бъдещата структура на международната търговия, енергийните доставки и стратегическите транспортни коридори.

Руското военно присъствие и значението на Северния флот

В центъра на аргументацията на Сунак стои руското военно присъствие в Арктика. Той припомня, че Москва отдавна е съсредоточила значителна част от ядрения си военен потенциал в северните части на страната.

Географското положение на региона осигурява на Русия стратегическа дълбочина и достъп до Северния Атлантик. В същото време климатичните промени постепенно променят условията за военни операции, корабоплаване и икономическа дейност.

Според Сунак руският президент Владимир Путин все по-често проверява реакциите на Запада, като тества отбранителните му способности и се опитва да установи доколко бързо Москва може да разшири влиянието си.

Особено внимание бившият британски премиер отделя на Северния флот на Русия, чиято стратегическа тежест нараства на фона на ограниченията пред руските военноморски сили в Балтийско и Черно море.

Основните военноморски и стратегически съоръжения на Северния флот са съсредоточени в района на Колския полуостров, близо до границите на Норвегия и Финландия. Това превръща района в особено чувствителна зона за сигурността на НАТО.

За Сунак Арктика е естествената врата към Северния Атлантик. Ето защо всяка стратегия на Алианса за защита на Атлантическия регион трябва да включва способност за наблюдение и контрол на северните морски пространства.

Той определя възпирането на Русия в Далечния север като едно от най-значимите направления, в които Великобритания може да допринесе за европейската сигурност през следващото десетилетие.

Великобритания и НАТО: засилване на отбраната в Далечния север

Сунак подчертава, че по-активната британска роля в Арктика съответства както на националните интереси на Обединеното кралство, така и на очакванията на неговите съюзници в Европа и САЩ.

Като конкретен пример той посочва обявената британска инвестиция от 90 милиона паунда за изграждането на нова система за подводно наблюдение.

Инициативата е свързана с програмата Atlantic Net, която предвижда използването на автономни системи, безпилотни платформи, сензори и технологии с изкуствен интелект за откриване и проследяване на подводни заплахи в Северния Атлантик.

Според британското Министерство на отбраната системата трябва да подобри способностите на Кралския флот за откриване на руски подводници и защита на критичната подводна инфраструктура, включително комуникационни кабели и енергийни мрежи.

Инвестицията беше официално обявена на 10 ноември 2026 г. и е част от по-широката програма Atlantic Bastion за модернизиране на британските военноморски способности.

Друг важен елемент от стратегията е задълбочаването на военното сътрудничество с Норвегия.

През август 2025 г. Осло избра Великобритания за стратегически партньор в придобиването на нови фрегати Type 26. Предвижда се Норвегия да закупи най-малко пет такива кораба, които да действат съвместно с осемте британски фрегати от същия клас.

Така се оформя общ флот от най-малко 13 противолодъчни фрегати, предназначени да укрепят отбраната на северния фланг на НАТО и наблюдението на руската военноморска активност в Северния Атлантик.

Споразумението за сътрудничество между двете държави предвижда също координация при обучението, развитието на военните технологии и съвместното използване на отбранителни способности.

За Сунак този проект показва, че Великобритания разполага със съюзници в Арктика, които са готови да инвестират в отбраната и подкрепят по-активното британско лидерство в региона.

Колският полуостров – ключов елемент от стратегията за възпиране

Най-същественият и потенциално най-спорен аспект от позицията на Сунак е свързан с необходимостта Великобритания да демонстрира способност да застраши руските военни бази на Колския полуостров в случай на въоръжен конфликт.

Според бившия премиер Москва трябва ясно да разбере, че военната инфраструктура в Арктика не е извън обсега на западните съюзници.

Сунак изтъква и ролята на британските специални сили, които според него притежават необходимия опит за действия в специфичните климатични и географски условия на региона.

В неговата концепция това е важна част от възпирането: Русия трябва да бъде убедена, че евентуална ескалация би поставила под риск не само западните интереси, но и собствената ѝ военна инфраструктура.

Тук обаче се очертава и съществен въпрос за сигурността на региона – доколко демонстрирането на военни способности може да предотврати конфликт, без същевременно да увеличи риска от погрешна преценка и ескалация.

Сунак разглежда тази готовност като необходим елемент от защитата на британските и съюзническите интереси.

Арктика като част от бъдещата архитектура на европейската сигурност

Посланието на бившия британски премиер надхвърля конкретните предложения за военноморско сътрудничество и инвестиции в отбранителни технологии.

То поставя Арктика в центъра на по-широкия въпрос за бъдещата архитектура на европейската и трансатлантическата сигурност.

Регионът има стратегическо значение за защитата на подводната инфраструктура, свободата на корабоплаване, военната мобилност между Северна Америка и Европа и възможностите на НАТО да реагира на кризи в Северния Атлантик.

В този контекст британската позиция е свързана и с отношенията със САЩ. Сунак подчертава, че сигурността в Арктика е общ интерес на съюзниците от двете страни на Атлантическия океан.

В заключение той предупреждава, че Владимир Путин ще продължи да търси слабости в европейската отбрана и да проверява докъде може да стигне, без да срещне решителен отговор.

Според Сунак Великобритания и нейните съюзници трябва да покажат, че разполагат с необходимите способности да противодействат на подобни действия и при необходимост да нанесат реални щети на руските военни възможности.

Основният му извод е, че Северният Атлантик винаги е бил от ключово значение за британската отбрана, но в настоящата стратегическа обстановка сигурността на Атлантическия океан не може да бъде гарантирана без осигуряване на сигурността в Арктика.