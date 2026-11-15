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Руско-украинската война трябва да бъде завършена, а не просто спряна, и това може да стане само при условията на Русия, заяви режисьорът Никита Михалков в интервю за ТАСС.

„Войната трябва да бъде завършена. Завършена, а не спряна. Това са различни неща. И трябва да я завършим при нашите условия“, каза Михалков, цитиран от руската агенция.

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Той добави, че според него Русия не е започнала войната и повтори руската версия за събитията в Донбас. По думите му там са загивали граждани с руски паспорти. Тези твърдения са позиция на Михалков и на руската страна.

Коментарът е след преговорите в Абу Даби

Изказването беше направено във връзка с тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ, проведени в Абу Даби на 10 и 11 ноември. Срещата беше организирана в американски посреднически формат и беше посветена на възможностите за уреждане на войната и на гаранциите за сигурност.

Руската делегация беше оглавена от помощника на руския президент Владимир Медински, а украинската - от Рустем Умеров. Москва предварително заяви, че европейски представители няма да участват пряко на масата за преговори, тъй като форматът е договорен като тристранен.

След края на срещата не беше обявено окончателно мирно споразумение. ТАСС съобщи, че сред очакваните резултати е обмен на пленници между Русия и Украйна.

Михалков е руски режисьор, народен артист на РСФСР и художествен ръководител на театър „Мастерская „12“. Той е сред публичните фигури в Русия, които подкрепят официалната позиция на Кремъл за войната и за условията, при които Москва би приела нейния край.

Източници: tass.ru