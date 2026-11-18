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Оттук нататък родните медии вероятно ще покриват атаките срещу кораби в Черно море в жанра „герои спасители“ - летци, моряци, военни. И нито дума за това чии са дроновете, коя е заплахата, каква е целта? Спасителните операции са важни и заслужават признание. Но вече става гротескно да разказваме за последствията, без да назоваваме причината и заплахата. Все още нямаме категорично официално признание, че морските дронове са руски. Цял свят знае, само нашите политици на върха не знаят.

Сякаш е извършена спешна лоботомия на главните български действащи лица.

Проблемът е много по-сериозен от поредния потънал кораб. Въпреки щраусовата политика България търпи и ще продължи да търпи все по-големи щети. Има праг на обществената и икономическата поносимост. Не може безкрайно да се демонстрира безразличие към заплаха, която засяга пряко националната сигурност, корабоплаването, енергийната инфраструктура и туризма.

Щетите не са само преки и косвени икономически загуби. Става дума и за превръщането на нашата политика на снишаване в отказ от реално участие в колективните формати на НАТО и ЕС за противодействие на руската заплаха. С нашите решения влияем върху сигурността на Румъния, Молдова, Украйна. Това, че гарнираме нашето бездействие с обилни приказки за мир не променя по никакъв начин базисния факт, че ние реално помагаме на Русия.

Докато други държави, включително Румъния, преминават от наблюдение към активно неутрализиране на заплахите, България продължава да "наблюдава" безучастно. Да припомня: Румъния има стратегически газов проект в Черно море - Neptun Deep. На 20 август румънските ВВС унищожиха с F-16 морски дрон, носещ експлозиви, в непосредствена близост до платформата Neptun Alpha, в румънската ИИЗ. Букурещ не изчака дронът да достигне платформата или да атакува кораб. Прецени заплахата и действа.

В България дори не успяваме да превърнем съюзническата помощ в ефективен механизъм за защита на корабоплаването в нашата ИИЗ и териториалните води. Вместо ясна оперативна координация с Румъния и Турция, вместо общи процедури за откриване, проследяване и неутрализиране на морски дронове, виждаме институционално прехвърляне на отговорност и политическо снишаване.

Най-тревожният аспект е, че последните потънали кораби са пътували към румънски пристанища с нормални търговски товари. Няма публични данни те да са превозвали военна техника или въоръжение. Натоварил в Египет LPG, разтоварва в Констанца. Когато атаките срещу тях се извършват в българската ИИЗ, а България не демонстрира готовност да противодейства, последиците не се ограничават до нашата територия. Те засягат и сигурността на съюзна държава.

Какъв сигнал изпращаме тогава? Удряйте кораби, които пътуват към Румъния, в българската ИИЗ - ние няма да се намесим и няма да позволим на други да ви попречат? А в Москва смятат - да ги ударим в българската ИИЗ, тъй като ако влязат в румънската там не е безопасно за нашите морски дронове.

Това вече не е просто пасивност. Това е стратегическо отсъствие от собствената ни зона на отговорност. И то подкопава доверието в България като съюзник. Дори е спорно дали е неутралитет - тъй като реално и пряко се подпомага агресора.

Какъв член 5, каква колективна сигурност, ако не сме готови да защитим свободата на корабоплаване и сигурността на съюзниците в непосредствена близост до собствените ни брегове?

Не твърдя, че България юридически става съучастник на Русия. То и няма как да бъде оформено официално. Твърдя, че политическото и съучастие е не по-малко опасно: с продължителната си пасивност тя рискува да се превърне в удобен коридор за руското въздействие върху сигурността на съседни съюзни държави.