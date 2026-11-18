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Коментар на Мина Киркова:

Два кораба бяха ударени в изключителната икономическа зона на България през тази седмица - един на 40 мили от нос Калиакра и втори на 50 мили от Бяла. Екипажите и на двата плавателни съда бяха спасени. И в двата случая моряците заявиха, че плавателните им съдове са били поразени от дронове.

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Българските институции мълчат по темата. Вече трети ден няма нито дума нито от министър-председателя Румен Радев, нито от президентката Илияна Йотова.

Вместо отговори за ударите - премия за Карлос Насар

В Народното събрание опозицията поиска премиерът Румен Радев да бъде изслушан по темата. Управляващото мнозинство отказа.

От ГЕРБ, "Продължаваме промяната” и "Демократична България” поискаха президентът да свика Консултативния съвет по национална сигурност. От Илияна Йотова и Румен Радев обаче продължава да не е дошъл никакъв коментар за случващото се в Черно море.

По-рано днес премиерът Румен Радев имаше възможност да говори пред медиите по въпроса, засягащ националната сигурност на страната, преди началото на заседанието на Министерския съвет. Вместо това той избра да покани българския олимпийски, световен и европейски шампион Карлос Насар и да обяви, че Насар ще получи специална премия от държавата, а в спорта ще се инвестират допълнителни средства.

Това е важна и похвална инициатива, но усещането, че вниманието се отвлича от големия въпрос, който в същото това време занимава България, остава.

Откъде и защо идват "съмнителните обекти" в Черно море?

Макар вчера пресцентърът на Министерския съвет да изпрати съобщение, в което споменава, че екипажът на GAS HUSKY е спасен, в решенията на Министерския съвет от днес няма дори споменаване на заплахата, пред която е изправена България в Черно море.

Има единствено одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи от 700 000 евро. Те са за закупуване на дизелово гориво "с цел обезпечаване на задачи, свързани с контрол и охрана на морските граници, участие в операции по търсене и спасяване, действия при получени сигнали за съмнителни обекти на повърхността на морето, съпровождане на кораби, заподозрени за незаконна дейност, противодействие на асиметрични заплахи и охрана на критична инфраструктура", пише в съобщение от Министерския съвет.

Изглежда МВР осъзнава спешната нужда от допълнителни средства за обезпечаване на спасителни мисии като тези в последните дни. Какви точно са тези спасителни мисии, асиметрични заплахи и съмнителни обекти и откъде идват - не става ясно.

Йотова отиде в Камбоджа, където осъдиха руската агресия

Президентката Илияна Йотова не само не е коментирала поредните атаки срещу кораби в Черно море, но не каза нито дума и за верижната катастрофа на магистрала "Тракия" от миналата седмица, когато 13 души загинаха. Йотова прекъсна планираното си посещение в Париж и се прибра в България по спешност заради трагичния инцидент. Какви действия е предприела след завръщането си в страната така и не стана ясно.

Президентката дори не изказа публично съболезнования на близките на загиналите. За сметка на това няколко дни по-късно г-жа Йотова замина за Камбоджа, където взе участие в Срещата на върха на Франкофонията. Там президентката е участвала в дискусии на тема "реинвестиране в мира за споделен просперитет и трайна стабилност", каквато беше и темата на форума.

В рамките на форума държавите членки на Организацията на Франкофонията са приели три документа - сред тях е и Резолюция относно кризисни ситуации, преодоляване на кризи и укрепване на мира. В нея са изброени позициите на общността по редица конфликти, включително войната, която Русия води срещу Украйна. "Осъждаме продължаващите и засилващи се атаки на Руската федерация срещу цивилни, цивилни обекти и критична инфраструктура и пристанища", пише в декларацията. Такива думи от г-жа Йотова в България не се чуват. Всъщност от две седмици почти не се чуват никакви.

Катастрофата расте, тишината също

Когато през октомври в българската икономическа зона бяха атакувани няколко кораба, България отказа да обвини пряко Русия за ескалацията в Черно море - нещо, което направиха и Румъния, която е изправена пред абсолютно същия проблем, и Европейският съвет, в който иначе участва и премиерът. Сега управляващите в България не просто не обвиняват Москва за ескалацията и ударите по товарни кораби в Черно море, а дори не удостояват темата с внимание.

Вицепремиерът Иво Христов в свое телевизионно участие се опита да внуши, че след края на президентските избори в България заплахата за Черно море е едва ли не отминала. Само че не е така. При тази ескалация липсата на коментар от премиер и президент на две нападения на по-малко от 50 мили от бреговете на България е меко казано тревожна.

А докато премиерът и президентът мълчат, в Черно море могат да се излеят 3403 тона пропан - товарът на газовоза GAS HUSKY, който потъна вчера на 50 мили от Бяла. Това би довело не само до екологична катастрофа, но и до тежък удар за туризма по българското Черноморие.

Много българи навярно биха искали да чуят какво прави държавата, за да ограничи мащаба на катастрофата. Но тя явно е твърде заета с друго.