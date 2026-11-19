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Украйна се нуждае от големи количества евтини ракети, които да могат да се произвеждат серийно и да се използват срещу руски ракети и безпилотни летателни апарати. Това заяви Валерий Зарубин, главен изпълнителен директор на украинската отбранителна технологична компания BlueBird Tech, в интервю с Дария Шчербакова.

По думите му украинските производители трябва да обединят инженерните, финансовите и производствените си възможности, вместо всяка компания да се опитва сама да изгради пълен производствен цикъл.

„За да балансираме ситуацията, според мен ни трябват големи количества евтини ракети. Колкото повече украински компании започнат да произвеждат такива ракети, толкова по-бързо ще можем да постигнем определено равнище на паритет“, заяви Зарубин.

Той обясни, че различните предприятия разполагат с различни ресурси. Едни имат инженерни екипи и капацитет за разработка, други могат да осигурят финансиране, а трети разполагат с мощности за серийно производство. Според Зарубин това разделение може да ускори създаването на ракетни системи и да намали времето до масовото им производство.

„Някои компании имат повече инженерни ресурси, други разполагат с повече средства, а трети имат възможности за серийно производство. По-добре би било да обединим тези способности и още днес да започнем да произвеждаме стотици хиляди ракети, вместо всеки да се опитва да прави всичко сам“, каза той.

Зарубин посочи, че BlueBird Tech е отворена за сътрудничество с други украински производители. Той свърза подобна кооперация с възможността украинската отбранителна индустрия по-бързо да увеличи производството и да отговори на нуждите на армията.

Роботи вместо хора на бойното поле

В интервюто Зарубин говори и за развитието на роботизираните системи. Според него роботизацията постепенно ще обхване различни сфери, включително отбраната. Той допуска, че в бъдещите конфликти хуманоидни роботи могат да започнат да изпълняват задачи, които днес се поемат от военнослужещи.

„Пълната роботизация идва на цялата планета по един или друг начин. Възможно е съдбата ни като украинци да е да бъдем сред движещите сили на този процес“, заяви Зарубин.

Той посочи, че хуманоидни роботи вече работят в производствени предприятия, а развитието им в Китай показва посоката, в която може да се движи технологията. По думите му следващата стъпка е тези системи да навлязат и в отбранителния сектор.

Зарубин прогнозира, че следващ етап от войната може да включва бойни сблъсъци между хуманоидни роботи. В изказването му обаче не се посочва конкретен срок, в който подобни машини ще започнат самостоятелно да изпълняват бойни мисии вместо хората.

Вижте пълното интервю на Зарубин: