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Коментар на Емилия Милчева:

По какво инициативата на управляващите “Регионите говорят” си прилича с Бойкоборисовата “Пари от джипката”? По това, че парите на данъкоплатците носят политически дивидент на този, който ги обещава.

Кметовете получават шанс за водопровод, път или пеещ фонтан, министърът - благодарност и прессъобщение. За нова партия като “Прогресивна България”, която още не е слязла от гърба на Румен Радев, това е кампания преди същинската кампания за местните избори през 2027 г. Ако формацията на Радев не успее да се вкорени в местната власт, доминирана сега от ГЕРБ и ДПС, рискува предсрочни избори.

На обиколки из страната

Като премиер лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов превърна обиколките си из страната в сцена, на която държавното финансиране изглеждаше като лично благоволение. Пред него кметовете излагаха нуждите си и нему благодаряха за отпуснатите средства. Сега се срещат с регионалния министър Иван Шишков, депутати от ПБ от региона, и областните управители. Участват и представители на Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) и ВиК сектора.

Шишков обяви „Регионите говорят“ на 12 август, на четвъртия месец след спечелването на изборите. Целта, както се разбра, е да установи на място проблемите с водата и инфраструктурата и да прецени къде, как и колко трябва да се помага. Още тогава той свърза кампанията с възобновяване на инвестициите в общините и подписване на забавени споразумения. Обеща прозрачност, проверки и справедливост при разпределението на средствата.

Старт на нови, рестарт на блокирани проекти

Досега регионалният министър е провел срещи в поне 12 големи областни центъра и по-малки общини - от Добрич, Шумен и Плевен през Варна и Русе до Хасково, Кърджали, Враца, Ботевград, Видин, Монтана и Пазарджик…Във Варна се включи министърът на туризма Илин Димитров, в Кърджали - на МВР Иван Демерджиев.

В Пещера Шишков и кметът на БСП Йордан Младенов направиха първа копкана довеждащ водопровод за над 1,8 млн. със срок на изпълнение 90 дни. Съоръжението има история отпреди „Регионите говорят“. Проектът фигурира в правителствен списък още през 2022 г. Споразумението с МРРБ е подписано на 22 октомври тази година. Четири години чакане се побират в един кадър с настоящите управляващи.

В Пазарджик, управляван от издигнатия от ПП-ДБ Петър Куленски, Шишков обещава работата по моста над Марица да започне до два-три месеца. Проект за ремонт е възложен още през 2019 г. Междувременно решението е станало по-радикално - старото съоръжение да бъде премахнато и заменено с ново. Договорът за проектиране и строителство е подписан на 31 октомври 2024 г. за 14,376 млн. лева с ДДС. Две години по-късно министърът отново обявява ново начало. За изборната 2027 г. Шишков обещава завършването на Мездра-Ботевград и на нулевия лот край Видин. И двата обекта са забавени от проблеми с проектната документация, а при Мездра-Ботевград се добавят свлачище и бавна реакция на държавата, която министърът признава.

До края на следващата година регионалният министър увери, че ще приключат и два пътни ремонта в община Генерал Тошево за общо около 24 млн. евро. Кмет на общината за трети пореден мандат е Валентин Димитров, издигнат от “БСП за България”.

Далечен хоризонт

Но в някои общини, управлявани от ДПС, обещанията за проекти са с по-дълъг живот от предстоящата кампания. А проектът за магистрала до Маказа е пътувал много преди министъра. През ноември 2022 г. самият Шишков обявява започнало проектиране. Следват още обещания за възлагане при регионалните министри Андрей Цеков и Иван Иванов. През септември 2026 г. Шишков пристига в Кърджали с нов срок - още година и половина до готовност за концесия.

Към това обещание вече е прикачен и дългоочакваният обход на Кърджали. За него има технически проект от 2017 г., който се нуждае от преработване, и решение по ОВОС от 2013 г., изгубило действие. Сега властта предлага бъдещата магистрала до Маказа да поеме и транзитния трафик край града. За магистрала „Хемус“ Шишков обещавадо 2029 г. тя да стигне Велико Търново, а година по-късно да е готова изцяло. Но за най-близката година - 2027-а, допуска да не бъде завършен нито един нов участък заради забавено строителство, преработване на планове и нерешени правни казуси.

Колкото по-далеч е срокът, толкова по-сигурно е обещанието

В Русе, управляван от кмета на БСП Пенчо Милков, обещанието получава и сценичен реквизит. На срещата от „Регионите говорят“ на 31 август Шишков връчва на заместник-кмета Енчо Енчев символичен чек за 3,8 млн. евро по европейската програма „Развитие на регионите“ за градска мобилност.

Изглежда, че сред кметовете, които получават повод да се похвалят с инвестиции, се открояват тези на БСП - в Пещера, Генерал Тошево и Русе. Обиколката обаче предлага политически дивиденти и отвъд левицата. В София Шишков обяви 282 млн. евро европейско финансиране за общината, управлявана от Васил Терзиев, избран с подкрепата на ПП, ДБ и „Спаси София“.

Пакетът включва 75 тролейбуса, 50 електробуса, 16 метровлака, разширение на метрото и възстановяване на разходи за вече построени участъци от булевардите „Тодор Каблешков“ и „Рожен“. Това е най-големият договор на Столична община по европейската програма “Развитие на регионите” от 2007 г. насам. Обиколката има и контролна страна. В Хасково, управляван от Станислав Дечев от ГЕРБ, Шишков нарежда проверка на ремонта на художествената галерия „Атанас Шаренков“, но обещава и съдействие за съфинансирането на ВиК проекта.

В Шумен, където кметът Христо Христов е от БСП, министърът обяви проверка на довеждащия водопровод и намерение да сезира прокуратурата. За евентуалното изграждане на втори водопровод не посочи нито сума, нито срок. Христов е сред учредителите на инициативния комитет на Илияна Йотова, а м.г. предизвика недоволство с назначението на местния лидер на ДПС-Ново начало Бейнур Ахмед за заместник-кмет по финансите.

В спор за 1 милиард евро

На този фон избухна спорът за допълнителния милиард евро за МРРБ в бюджета за 2027 г. Депутатът Мартин Димитров (ДБ) определи като „празен чек“ разликата между първоначалния проектобюджет и внесения в парламента вариант. Сериозно е завишен таванът за поемане на нови ангажименти от МРРБ за 2027 г. - от около 1,51 на 2,51 млрд. евро. Това позволява в годината на местни избори да се сключат повече договори, чиито плащания ще продължат и през следващите години.

Шишков отговори с още обекти. Посочи околовръстните пътища на София и Пловдив, Аспаруховия мост във Варна и ВиК инфраструктура. За двата околовръстни пътя обяви начало на строителството през 2027 г. Аргументът му е, че големите ремонти изискват договори, които надхвърлят една бюджетна година. МРРБ обяви още в края на октомври планове за проектиране на около 1300 км пътища за 2027 г. Но регионалният министър не обясни защо този допълнителен милиард липсваше във варианта за обществено обсъждане. Договорите за инфраструктура ще продължат да се плащат и след изборите, но политическите дивиденти ще се събират в аванс.

Децентрализация на общините?

В България дори София с най-високата брутна средна заплатаот 1932 евро не може да осигури необходимите услуги и големи инвестиции само със собствените си приходи. Зависимостта от държавното финансиране държи кметовете пред вратите на министерствата, независимо от коя партия са. Финансовата децентрализация би отслабила тези зависимости, тъй като общините ще разполагат с повече собствени средства.

Шишков обяви „изключително амбициозни приоритети и мерки“ за децентрализацията. Засега те включват подготовка на „Зелена книга“ и възобновяване на съвет, докато общините настояват за 20% от подоходния и 10% от корпоративния данък.

Засега властта предлага морковите. Тоягата вероятно ще се появи догодина, когато кметовете ще избират под чии партийни знамена да се явят.