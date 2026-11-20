ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако за Владимир Путин тристранната среща в китайския град Шънджън беше възможност да покаже, че Русия не е международно изолирана, за Си Дзинпин тя имаше още по-голямо значение. Китайският президент не просто участваше в разговорите с Доналд Тръмп и руския лидер. Той беше домакинът, инициаторът и човекът, около когото беше организирана дипломатическата среща.

Точно така я представиха и китайските държавни медии.

Докато западните коментатори се съсредоточиха върху това кой къде стои на общите снимки и дали Тръмп не предоставя прекалено големи дипломатически дивиденти на Путин, в Пекин акцентът беше съвсем различен: Китай е държавата, която може да събира най-могъщите световни лидери и да предлага правила за отношенията между тях.

За китайското ръководство това е особено важно послание в момент, когато отношенията със САЩ остават белязани от търговски ограничения, технологическо съперничество и напрежение около Тайван.

Китайските медии: Си Дзинпин е човекът, който събра тримата големи

Официалните китайски медии представиха срещата като значимо дипломатическо събитие с положителни перспективи за международната сигурност.

Държавната информационна агенция Синхуа публикува оценката на Си Дзинпин, че разговорите са били положителни, конструктивни и плодотворни.

Особено показателно беше отразяването на партийния вестник Global Times, свързан с официалния орган на Китайската комунистическа партия – People's Daily.

Изданието публикува материал със заглавие „Си Дзинпин формулира четири предложения за отношенията между големите държави“.

В центъра на китайското послание бяха поставени четири принципа:

Взаимно уважение между големите държави.

Мирно съвместно съществуване.

Сътрудничество и диалог вместо конфронтация.

Уважение към суверенитета и вътрешнополитическия избор на отделните държави.

Global Times определи срещата като събитие с „пробивно значение“, като акцентира върху способността на Си Дзинпин да създава условия за разговор между държави с различни интереси.

Китайската международна телевизия CGTN публикува пълния текст на съвместната декларация на тримата лидери.

Така официалната китайска интерпретация беше изградена около една основна идея: Пекин не е просто участник в новата международна политика, а държава, която предлага нейния дипломатически език и принципи.

Особено показателен детайл: Кой посрещна Тръмп и кой – Путин?

Един от най-обсъжданите епизоди в западните медии беше дипломатическият протокол при пристигането на двамата президенти в Шънджън.

Си Дзинпин лично посрещна Доналд Тръмп на летището. При пристигането на Владимир Путин тази роля беше изпълнена от Цай Ци – един от най-влиятелните представители на китайското партийно ръководство и началник на кабинета на Си.

На пръв поглед това може да изглежда като демонстрация на по-голямо внимание към американския президент.

Но анализът на Associated Press предупреждава да не се правят прибързани заключения. Според Доминик Чиу от Eurasia Group различният протокол е част от дипломатическите сметки на Пекин и не означава непременно, че Китай се дистанцира от Москва в полза на Вашингтон.

Този детайл е важен, защото показва колко внимателно Си Дзинпин балансира между двете сили.

От една страна, Китай не може да си позволи да загуби стратегическото партньорство с Русия. От друга, икономическите и технологичните отношения със САЩ остават от изключително значение за китайското развитие.

Си не избира между Тръмп и Путин. Той се стреми да запази възможността да разговаря и с двамата от позицията на силния домакин.

Пекин представя Китай като алтернатива на американския модел

Още преди пристигането на Тръмп Си Дзинпин отправи послание срещу търговския протекционизъм и едностранните ограничения.

В речта си преди срещата той защити свободната и отворена международна търговия и призова за по-широко сътрудничество между държавите.

Това не беше случайно.

Вашингтон продължава да ограничава достъпа на Китай до определени високотехнологични компоненти, включително усъвършенствани полупроводници, а търговското съперничество между двете икономики остава сериозно.

Пекин се опитва да представи себе си като предвидим икономически партньор, който защитава свободната търговия, инвестициите и многостранните международни отношения.

В този контекст срещата с Тръмп и Путин придоби допълнително значение. Китай демонстрира, че може да разговаря с Вашингтон по икономическите въпроси, докато едновременно запазва стратегическите си отношения с Москва.

Това е дипломатическа позиция, която е особено привлекателна за много държави от т.нар. Глобален юг – страни, които не желаят да бъдат принуждавани да избират между американския и китайския център на влияние.

Какво казват китайските анализатори?

Китайските официални коментари поставиха акцент върху ролята на Си като посредник и домакин.

Но международните анализатори, които наблюдават китайската външна политика, виждат и по-сложна картина.

Един от основните въпроси е дали Китай действително печели от сближаването между Тръмп и Путин.

От една страна, тристранният формат затвърждава международното значение на Пекин. Си Дзинпин получава възможност да демонстрира, че Китай е необходим участник във всяка сериозна дискусия за глобалната сигурност.

От друга страна, евентуално подобряване на отношенията между Вашингтон и Москва може да промени баланса в триъгълника на големите сили.

Китай има интерес Русия да остане стратегически партньор и да не се върне изцяло в западната политическа и икономическа орбита. Но същевременно Пекин не желае да бъде въвлечен в прекалено скъпа конфронтация със САЩ заради руските интереси.

Анализаторите обръщат внимание и на още един важен момент: Китай няма намерение да поема ангажименти, които биха ограничили свободата му на действие в международната политика.

Следователно дипломатическото сближаване с Москва не означава автоматично съвпадение на стратегическите интереси.

Украйна: Китай не се присъедини към руската позиция

Особено показателно е отношението на Пекин към войната в Украйна.

В съвместната декларация на тримата лидери темата не беше спомената изрично.

Путин заяви след срещата, че е припомнил на своите колеги руската интерпретация за началото на конфликта. Но китайската страна не пое конкретни ангажименти в подкрепа на руските искания.

Това е съществен детайл.

Китай продължава да поддържа стратегическото си партньорство с Москва, но не желае да бъде възприеман като страна във войната. Пекин се стреми да запази отношенията си с Европа, с развиващите се икономики и с останалите международни партньори.

Официалната китайска позиция традиционно акцентира върху териториалната цялост, суверенитета и необходимостта от политическо уреждане на конфликта.

В този смисъл Пекин получи дипломатическите дивиденти от домакинството на срещата, без да се ангажира с руските териториални претенции.

Тайван: Истинската червена линия на Си Дзинпин

Докато Украйна отсъстваше от съвместната декларация, Тайван остана една от най-чувствителните теми в отделните разговори между Си и Тръмп.

Според китайското съобщение за двустранната среща Си е призовал Вашингтон да продължи да се придържа към досегашните си ангажименти по тайванския въпрос и да избягва действия, които биха могли да предизвикат сериозно влошаване на отношенията.

Темата е особено важна за Пекин, който разглежда Тайван като част от собствената си територия и категорично се противопоставя на независимостта на острова.

В съобщението на китайската страна се посочва и че Тръмп е заявил, че Вашингтон не подкрепя независимостта на Тайван.

Това е важен дипломатически сигнал за Китай, но не трябва да се бърка с промяна на американската политика по отношение на острова.

Пекин очевидно иска да използва личния контакт между двамата президенти, за да ограничи риска от ескалация в най-чувствителната точка на американо-китайските отношения.

Какво реално постигна Китай?

Съвместната декларация съдържа четири основни направления:

Реформиране на Организацията на обединените нации.

Разширяване на производството и доставките на рафинирани петролни продукти.

Уважение към имунитета на държавните представители и ограниченията върху международната наказателна юрисдикция.

Диалог за намаляване на ядрените рискове и предотвратяване на разпространението на ядрени оръжия.

За Китай особено важно е, че декларацията подкрепя идеята за реформа на ООН и подчертава принципа на суверенното равенство.

Това съответства на дългогодишната китайска дипломатическа линия, според която международният ред трябва да отразява по-добре нарасналото влияние на незападните държави.

Но има и ограничения.

Не беше постигнато конкретно споразумение за ядрено разоръжаване. Няма и обвързващи ангажименти по украинския конфликт или по други основни международни кризи.

Следователно Китай спечели преди всичко политическо и дипломатическо влияние, а не конкретни стратегически отстъпки.

Основните изводи: Китай беше най-добре позиционираният участник

От китайската перспектива могат да бъдат направени пет основни извода.

Първо – Си Дзинпин затвърди образа си на глобален дипломатически лидер.

Китайският президент събра двамата други лидери и демонстрира способност да организира разговор между най-могъщите държави.

Второ – Пекин успя да балансира между Москва и Вашингтон.

Китай не застана безусловно зад Русия, но и не направи стратегически завой към САЩ.

Трето – Китай използва срещата, за да популяризира собствената си визия за международния ред.

Свободна търговия, суверенитет, многостранност и диалог бяха основните понятия в китайската официална реторика.

Четвърто – Тайван остава приоритет номер едно в отношенията със САЩ.

Пекин използва срещата, за да напомни на Тръмп, че за Китай този въпрос не подлежи на компромис.

Пето – Китай спечели символично повече, отколкото реално.

Дипломатическата видимост и ролята на домакин са значителни постижения, но засега няма конкретни резултати, които да променят съотношението на силите.

Си Дзинпин не просто събра двама президенти. Той показа кой иска да бъде Китай в новия свят

Може би най-важното в срещата в Шънджън не беше какво си казаха тримата лидери, а как Китай представи самото събитие пред света.

За Москва това беше доказателство, че Русия не е изолирана. За Тръмп – възможност да демонстрира лична дипломатическа мощ. За Си Дзинпин – възможност да покаже, че Китай може да бъде център на международната политика, без да се отказва от собствените си интереси.

Има една съществена разлика между тримата участници. Путин и Тръмп се опитват да постигнат конкретни политически резултати чрез личната дипломация. Си Дзинпин има и друга задача – постепенно да наложи представата, че международният ред трябва да бъде организиран около по-голяма роля на Китай и на незападните сили.

Това не означава, че Пекин вече е спечелил съревнованието със САЩ. Американската икономическа, технологична и военна мощ продължава да бъде огромна.

Но китайският президент демонстрира нещо важно: не е необходимо да победиш съперника си на всяка среща. Понякога е достатъчно да бъдеш този, който организира срещата, определя дневния ред и предлага правилата на разговора.

Путин получи място на масата. Тръмп получи възможност за дипломатически спектакъл. А Си Дзинпин получи нещо, което може да се окаже по-ценно и от двете – възможността да представи Китай като център на един нов, многополюсен световен ред.