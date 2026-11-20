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В Брюксел посрещнаха тристранната среща между Доналд Тръмп, Владимир Путин и Си Дзинпин с демонстративна предпазливост. Европейската комисия предпочете да не влиза в директен спор с американския президент, но реакцията ѝ разкрива сериозно безпокойство от дипломатическите последици на срещата.

Особено показателно беше поведението на говорителите на Комисията по време на редовния брифинг на 19 ноември. Журналистите поставиха въпроса какво означава срещата за Европа и как Брюксел оценява факта, че Тръмп нарече Путин свой приятел.

Отговорите бяха внимателно премерени.

„По принцип не коментираме приятелства“

Тази кратка реплика на главния говорител на Европейската комисия Паула Пиньо се превърна в най-запомнящия се момент от европейската реакция.

Попитана как Брюксел възприема определението „приятел“, с което Доналд Тръмп се обърна към Владимир Путин, тя отговори:

„По принцип не коментираме приятелства.“

Това беше дипломатически начин Комисията да избегне публичен сблъсък с Вашингтон.

Но следващото изказване на говорителя по външните работи Кристиан Виганд показа, че Брюксел не възнамерява да остави впечатлението за нормализиране на отношенията с Москва без отговор.

„Русия под командването на Владимир Путин продължава безмилостните си атаки срещу цивилни граждани и гражданска инфраструктура в Украйна. Разбира се, ние подкрепяме всички усилия за прекратяване на това“, заяви Виганд.

Посланието беше ясно: личните отношения между президентите са тяхна работа, но европейската оценка за руската политика не се е променила.

Брюксел отказа да коментира резултатите от срещата

Още по-показателен беше отговорът на Виганд на въпроса как Европейската комисия оценява съвместната декларация на тримата лидери.

Той заяви, че срещата току-що е приключила и Комисията ще продължи да следи информацията за разговорите. Поради това на този етап не би навлизал в подробности.

Тази реакция може да изглежда рутинна, но в нея има и политически смисъл.

Брюксел не искаше да легитимира предварително резултатите от разговор, в който Европейският съюз не участва, но който може да има отражение върху неговата сигурност.

Особено чувствителен е въпросът за Украйна. Ако Вашингтон, Москва и Пекин започнат да договарят параметрите на бъдещото европейско устройство, без да включват европейските държави, това би поставило ЕС в изключително неудобна позиция.

ООН и Международният наказателен съд: Брюксел очерта червена линия

По-конкретна беше европейската реакция по две от точките в съвместната декларация.

Първата засяга реформата на ООН. Тук Виганд напомни, че Европейският съюз е силен поддръжник на организацията и че ЕС и държавите членки заедно са най-големият финансов приносител в системата на ООН.

Той подчерта и подкрепата на Брюксел за реформаторската програма на генералния секретар Антониу Гутериш.

Втората тема беше Международният наказателен съд.

В декларацията на Тръмп, Путин и Си се съдържа формулировка, според която Международният наказателен съд не трябва да злоупотребява със своята юрисдикция.

Това е особено чувствителен въпрос за Европа, тъй като срещу Владимир Путин има издадена заповед за арест от съда в Хага.

Отговорът на Брюксел беше недвусмислен. Виганд припомни официалната позиция на ЕС:

„Европейският съюз потвърждава непоколебимия си ангажимент към международния ред, основан на правила, от който Международният наказателен съд е основополагаща част.“

Това е най-конкретната политическа реакция на Комисията към съдържанието на декларацията.

С други думи, Брюксел не приема критиките към Международния наказателен съд като основание за отслабване на международното правосъдие.

Най-голямото притеснение: Европа да не се окаже извън голямата игра

Зад внимателните формулировки на Европейската комисия стои по-сериозен стратегически проблем.

Трите държави, които се срещнаха в Китай, са САЩ, Русия и Китай – три от най-влиятелните световни сили. Две от тях са ядрени суперсили, а третата е най-големият стратегически конкурент на Вашингтон.

Европейският съюз разполага с огромна икономическа тежест, но не притежава единна външнополитическа и военна мощ, сравнима с тази на отделните големи държави.

Това създава риск от разминаване между икономическото значение на Европа и реалното ѝ влияние върху глобалните решения.

За Брюксел особено опасен би бил сценарий, при който Вашингтон и Москва постигнат договорености за Украйна и европейската сигурност, а ЕС бъде поставен пред необходимостта да ги приема като свършен факт.

Именно затова европейските представители постоянно повтарят принципа, че не може да има решения за Европа без Европа и за Украйна без Украйна.

Какво показва реакцията на Брюксел?

Отговорите на Европейската комисия разкриват три основни приоритета.

Първо, Брюксел не желае да влиза в открит конфликт с администрацията на Тръмп. Европейските институции разбират, че САЩ остават незаменим фактор за сигурността на континента и за евентуалното прекратяване на войната в Украйна.

Второ, ЕС няма намерение да променя позицията си по отношение на Русия и международното правосъдие само защото Путин отново участва в разговори на най-високо равнище.

Трето, Европа иска да запази мястото си в процеса на формиране на новия международен ред.

Това е същинският проблем, който срещата в Китай постави пред Брюксел.

Европейската комисия не може да забрани на Тръмп, Путин и Си да разговарят. Но не може и да приеме, че бъдещето на европейската сигурност може да бъде решавано без европейско участие.

Дипломатическа сдържаност, стратегическо безпокойство

Реакцията на Брюксел не беше нито открито възмущение, нито одобрение. Тя беше опит да се запази балансът между необходимостта от сътрудничество със САЩ и отказа Европа да бъде изтласкана от голямата геополитическа игра.

Показателно е, че най-силните послания на Комисията бяха свързани не с личните отношения между тримата президенти, а с международното право, Украйна и ролята на европейските институции.

В крайна сметка срещата в Китай постави пред ЕС въпрос, който става все по-труден за избягване: може ли Европа да претендира за ролята на глобален политически фактор, ако не разполага с достатъчно единство и инструменти, за да участва равноправно в решенията на големите сили?

Брюксел засега не даде категоричен отговор. Но дипломатическата предпазливост на Европейската комисия не бива да се бърка с липса на тревога.

В Китай тримата президенти разговаряха за бъдещето на света. В Брюксел най-важният въпрос беше дали Европа ще има място в това бъдеще.