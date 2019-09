Оголена омраза или днешните човекоядци

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Вчера за няколко минути гледах Грета Тунберг в ООН и на мига разбрах, че никой не я използва, нито тя е невинно, но болно дете. Тези мнения сякаш са от нейните скрити или явни поддръжници, т.е. отразяват само едната страна. Ето какво видях: оголена омраза към всички хора, несъгласни със затоплистите. Това коментира в профила си във „Фейсбук“ Огнян Дъскарев.

Т. е. дошло е време съдбовно – или ние, или вие! Тази личност може да е болна, но никак не е невинна, нито пък някой я използва. Видях личност, кипяща от огнена ненавист, която, обаче спокойно знае какво прави. Тя иска:

1/ Да плаши враговете си, т. е. нормалните хора, с урагани, всякакви природни бедствия да ги направи колебливи, несигурни в живота им и бъдещето. Така най-лесно се командват стотици милиони хора, вижте миналия век за такова милионно подчинение и страшните последици. Тук и помагат хиляди „учени” с много големи кавички, лакоми за милиардите на наивните западни данъкоплатци.

2/ Тя е ляв радикал, като родителите си /тримата са поддръжници на про-комунистическата черна група в САЩ – Antifa/. Ето защо втората цел на Тунберг и затоплистите е антикапиталистическа, анти-индустриална, налагането на нови, огромни екоданъци, заробващи регулации, които ще превърнат стотици милиони в бедняци, ще ги подчинят допълнително и ще напълнят хазната на левичарските правителства. Крайната им цел е да разрушат икономиката на САЩ и Западна Европа – в името на антикапиталистическата идея. /Странно, обаче, не съм ги чул да протестират против колосалното промишлено замърсяване във Виетнам, Куба, Русия, Сев. Корея, Китай/.

3/ Поразително е сходството между Ленин и Тунберг – те искат ниска раждаемост, умерен канибализъм /шведският комунист Магнус Зьодерлунд, съмишленик на Тунберг, призова да ядем хора, за да спасим климата. Ленин с ленинския глад, 1921-22, ПРЕДИ Гладомора уби около пет милиона души и причини вълна от човекоядство/. Но има и разлики – Ленин все пак искаше съветска власт плюс електрификация, а Тунберг дори ток не иска, както коли и самолети.

Днес прочетох позорното мнение на българския евродепутат от „десните” с големите кавички, който налудничаво сравнява Тунберг с Тръмп. Без коментар, но не и за това:

„Десните” с големите кавички тук изведнъж се озоваха в една лодка със своята Nemesis – президентът Радев. Оказа се, че президентът и „десните” са съмишленици що се отнася до така нар. климатични промени и с техния идол – Тунберг.

Малоумията на Тунберг не заслужават внимание, но това заслужава, заради особеното си малоумие, впрочем наградено с ръкопляскания от световните „лидери”:

„Дори при един градус затопляне, виждаме неприемлива загуба на живот и имущество”.

Следва графика на загиналите в периода 1920-2017 от климатични бедствия /урагани, бури, наводнения, суша, крайни температури/ и загиналите от не-климатични бедствия /земетресения, цунами, вулкани/. Загиналите са по десетилетие и е видно: въпреки, че населението на земята в периода се е увеличило четири пъти, жертвите на климатичните бедствия са намалели с 98.9% . Миналата 2018 са загинали най-малко хора, след 1986. Жертвите на не-климатичните бедствия са постоянни за последния век, което заслужава внимание. Източник: https://wattsupwiththat.com/…/inconvenient-data-fewer-and-…/

Вчера в ООН Тръмп и Тунберг случайно се разминаха. Поразителен е записът на това събитие – Тръмп небрежно я подминава /шефът на ООН, Обама, Меркел и Макрон продължително се лигавиха с Тунберг/, тя в първия миг се стъписва, но сетне лицето и се разкривява от неистова, не-детска омраза.

Както Питър Гейбриъл пееше в добрите, стари времена : If looks could kill, they probably will.

Именно този запис казва всичко за нормалните хора.

И за ненормалните.

На сним. графика за жертвите 1920-2017

