Euvsdisinfo.eu: Посланията, които носи преизбирането на Путин (Putin’s re-election and the messages it brings)

За така наречените президентски избори в Русия на 15-17 март вече се изнесе много информация. Нямаше изненади, а реакциите на ЕС и на други страни бяха в духа на категорично осъждане на предизвестения резултат. Повторната коронация на Путин е насрочена за 7 май – дата, която е удобно близо до ежегодните деветомайски тържества. Едно е да претендираш за победа с 87,28 процента. Друго е да твърдиш, че избирателната активност е била рекордно висока – 77,44 на сто. Като се има предвид политическата апатия сред големи части от руското общество, тези числа вероятно са свидетелство за изборна манипулация на качествено ново ниво. Руската дума „враньё“ (на български: лъжи) въплъщава идеята: всички знаят, че лъжете, но никой не го е грижа.

Аве, Цезар!

В контролираното от Кремъл информационно пространство възхвалата на лидера достигна висоти, близки до култ към личността. Някои примери в публичното говорене илюстрират тази тенденция. Ръководителят на свързаната с Кремъл социологическа агенция ВЦИОМ Валерий Фьодоров видя в резултатите от изборите знак за „консолидация на избирателите“, довела до „супер-мнозинство“ за Путин. „Московский комсомолец“, рупорът на Кремъл с най-голям печатен тираж, написа, че „дори радикалната и напълно несистемна опозиция признава – ако не на думи, то на дела – легитимността на изборите… [които] демонстрират безпрецедентната консолидация на обществото… Путин получи гигантски мандат на доверие, който му дава право на абсолютно всякакви политически действия, всякакви политически инициативи и всякакви политически маневри – както в страната, така и в чужбина“.

Ако сте безработен мъж на военна възраст от етнически неруска провинция, където тече активна мобилизация, сега е моментът да изрецитирате поздрава на римските гладиатори: „Ave Caesar, morituri te salutant“ т.е. „Аве, Цезаре, тези, които ще умрат, те поздравяват“.

Какво разкриват изборните резултати

Резултатите от изборите разкриват една сурова реалност, изцяло по вкуса на дезинформаторите и манипулаторите: реалността на завладяното общество. „1984“ на Джордж Оруел е художествена измислица, която се превърна в действителност. Когато лъжеш, лъжи на поразия и лъжи постоянно. Размий представите за граница между истина и неистина. Дори високо образованите общества с цялото им изкуство, литература, театър, вяра и религия могат да бъдат покорени. Тънка е разделителната линия между цивилизованото поведение и варварството. Страхът е решаващият фактор, който кара гражданите да се подчиняват. Страх за живота, от тормоз, мъчения, затвор или загуба на обществено положение. Подклаждането на страх от външна сила може да служи за отвличане на вниманието от страха от вътрешна репресия. И така, нека погледнем към „Запада“…

САЩ като големия лош вълк

С наближаването на изборите се появиха нови варианти на класическия наратив, че „Западът обкръжава Русия“. Последните примери включват: Западът опорочава изборите чрез кибератаки за по-ниска активност, чрез хакерски действия и чрез манипулиране на машините за гласуване с помощта на пета колона от вътрешни саботьори. Представа за това как действа този наратив ни дава силно нарасналият брой руснаци, НПО и независими медии, които се обявяват за „чуждестранни агенти“ и за „нежелани“. Според наратива САЩ са главният герой, а ЕС и Украйна са предали суверенитета си на Вашингтон. Както разкрива проучване на общественото мнение на „Левада-Център“, в Русия в момента преобладава негативно отношение към САЩ – 68% от респондентите изразяват неодобрение към тази страна. Данните за отношението към ЕС огледално отразяват отношението към САЩ. От висок рейтинг на одобрение от близо 80 на сто в средата на 2010 г., днес картината е почти обратна. Последното проучване показва, че 64% от анкетираните имат отрицателно отношение към ЕС.

Инвазия на НАТО

По същия начин твърденията, че Западът ще нахлуе в Русия през Калининград, ще атакува през Беларус или ще нападне страната под претекст на военно учение, са нараснали значително. За да притъпим страха от нахлуване, препоръчваме съветниците и мозъчните тръстове на Кремъл да погледнат трезво разположението и логистиката на въоръжените сили, както и да се заслушат в днешния политически дебат в европейските страни. Колко политически лидери всъщност се застъпват за ядрени удари или нахлуване в Русия? Нито един. През последните седмици кремълските манипулатори продължиха да преиначават дискусията за възможно разполагане на войски от страните от НАТО, представяйки я едва ли не като начало на инвазия на НАТО. Този наратив възроди класическото кремълско послание, че уж Западът обкръжава Русия.

Кордон за сигурност в Източна Украйна – нов-стар евфемизъм

На 18 март прессекретарят на Путин Дмитрий Песков публично повтори неотдавнашното изказване на руския лидер за създаване на буферна зона, която да включва големия украински град Харков. Перифразирайки Путин, Песков заяви, че Русия се нуждае от санитарен кордон по границата с Украйна, за да гарантира сигурността на руската територия срещу украински обстрел. Според тази добре звучаща от юридическа гледна точка, но всъщност измамна логика, колкото по-дълго Украйна се защитава от руски атаки, толкова по-дълга и по-обширна трябва да бъде тази зона. В крайна сметка най-добрият начин за предпазване на руските региони е да се сложи край на войната и силите на руската инвазия да бъдат изтеглени. Винаги трябва да бъдем нащрек, когато се натъкваме на подобни съмнителни „предложения за мир“.

Други теми в тазседмичния преглед от EUvsDisinfo:

Авария на реактор в украинска АЕЦ заради американско гориво

Не. Извършено е ръчно спиране на втори реакторен блок в Хмелницката АЕЦ, за да се отстрани проблем с турбинен вал. Инспекторите на МААЕ на място потвърдиха – „ядрената безопасност и сигурност не са засегнати заради този случай“. Сюжетите за Хмелницката АЕЦ често присъстват в дезинформационната мрежа на Кремъл с цел да се насажда страх от мащабни и опустошителни последици – особено в европейските страни. Тази тактика включва чести твърдения, че Украйна подготвя атаки с американски химически боеприпаси. Към тревогата от химически, биологични, радиационни и ядрени рискове спорадично се добавят и заплахи, че Русия ще използва ядрено оръжие. В контекста на Хмелницката АЕЦ, с това конкретно твърдение се прави нов опит за смесване на общественото отвращение от САЩ със страха от ядрени инциденти. Медиите на Кремъл постоянно пишат, че Украйна атакува цели в близост до Запорожката АЕЦ. В много случаи това послание цели да прикрие как самите руски военни използват районите около централата за свои цели.

Дезинформационната кампания „Doppelgänger“ е постановка, дирижирана от САЩ

Това е дребнав опит за бягане от отговорност по логиката „не бях аз!“, когато някой бъде хванат „в крачка“ да извършва нещо нередно. През юни 2023 г. френското външно министерство заклейми кампанията „Doppelgänger“: „Тази кампания се състои от поредица елементи, сред които създаване на фалшиви уеб страници, кражба на онлайн-самоличност на национални медии и правителствени уебсайтове, както и създаване на фалшиви акаунти в социалните мрежи.“ Германските власти също разкриха хиляди фалшиви онлайн акаунти, които наводняват информационното пространство и манипулират обществения дневен ред.

НАТО унищожи подводни кабели в Червено море, както при „Северен поток“

Типичен трик на Кремъл е да подхранва конспирации, за да отклони вниманието от нещо друго. Тактиката този път взема за основа ракетните атаки от страна на хутите срещу кораби в Червено море и – без доказателства и на базата на чисти спекулации – претопля случая със „Северен поток“. Съществуват предположения, че хутите умишлено са повредили кабелите – преди време групировката е обсъждала такава операция в един „Телеграм“-канал.

EUvsDisinfo/ превод: Представителство на Европейската комисия в България