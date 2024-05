Иван Бакалов: Какво се вижда наоколо? Половин София е на село и в Гърция. Колко много места за паркиране

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Христос воскресе!

Какво се вижда наоколо?

Половин София е на село и в Гърция. Колко много места за паркиране.

Уж всички боядисват яйца и правят козунаци, а в супермаркетите ометоха боядисаните яйца още на Разпети петък. Някъде даже и козунаците свършиха.

Няма есемеси, хората се поздравяват през Фейсбук, Вайбър и др. А преди години мобилните оператори се задръстваха, брояха колко милиона са изпратени по нощите. И есемесите идваха със закъснение.

Утре закъснелите доставки с яйца и козунаци ще излязат по рафтовете, а "създателите на дигитално съдържание" ще отговарят на поздрави още 3 дни.

Отговаря се "Воистина воскресе" - в смисъл наистина.

Christ is risen! He is risen indeed!

Така е на всички езици. Не Во истине (демек възкръснал в името на истината).

А воистину е архаично "наистина" с падеж.

Коментарът на автора е публикуван на страницата му във Фейсбук