Какво означава фразата All Eyes on Rafah

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Световната общност участва активно в мащабен флашмоб, наречен All Eyes On Rafah („Всички очи са вперени в Рафах“). В социалните мрежи се появиха стотици хиляди публикации под съответния хаштаг. Кампанията има за цел да привлече вниманието към ситуацията в ивицата Газа, съобщават световните медии.

Инициативата се състои в активно разпространение на снимка, изобразяваща слогана на кампанията на фона на палатки за бежанци.

По този начин международната общност призовава да се обърне внимание на ситуацията в Рафах (град в южната част на ивицата Газа), където днес 1,5 милиона души са принудени да търсят спасение.

„Хората живеят в палатки за бежанци и имат остра нужда от хуманитарна помощ, но не могат да я получат в достатъчни количества“, съобщават международни издания.

Кампанията набира скорост в социалните мрежи в различни страни, но най-много в Европа, Австралия и Индия, пише сп. Forbes.

Кога и защо започна всичко

Според изследователите слоганът се е появил след коментар на Рик Пиперкорн, служител на Световната здравна организация (СЗО). Той изрече фразата през февруари, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди план за евакуация на град Рафа преди унищожаването на предполагаемите останали обекти на Хамас.

Организации, които подкрепят хората от ивицата Газа, като Save the Children, Oxfam, Americans for Justice in Palestine, Jewish Voice for Peace и Palestine Solidarity Campaign, също използват слогана.

Ситуацията в Рафах

Вечерта на 26 май Израел нанесе въздушни удари по лагер за разселени лица северозападно от град Рафах. Тогава загинаха най-малко 50 души, включително жени и деца.

Премиерът Бенямин Нетаняху призна, че израелският удар срещу град Рафах в Ивицата Газа, при който загинаха цивилни, е "трагична грешка".

„Въпреки всичките ни усилия да сведем до минимум щетите за цивилните, се случи трагична грешка. Ще разследваме и ще открием причините за случилото се, защото това е нашата политика", каза Нетаняху пред израелския парламент.

Мнения на международни лидери

След въздушен удар, при който загинаха най-малко 50 души, Европейският съюз реши да преразгледа отношенията си с Израел. Външните министри на Съюза се срещаха в Брюксел, докато израелската армия обстрелваше райони на ивицата Газа, където бяха настанени семейства. Ден преди това Международният съд постанови, че Израел трябва незабавно да спре военната си офанзива в Рафах.

Към тези призиви се присъединиха Саудитска Арабия, Йордания, Катар, Египет и Обединените арабски емирства.

Малко по-рано международният съд на ООН призова Израел да спре офанзивата си срещу Рафах в Газа.

Според Би Би Си съдът постанови, че Израел трябва незабавно да спре военната си офанзива и други дейности в Рафах поради „непосредствена опасност“ за палестинския народ.

Президентът на Международния съд Науаф Салам каза, че ситуацията крие риск от непоправима вреда за правата на жителите на Газа.