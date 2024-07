Тръмп вече е преизбран, гледаме финалните надписи

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тръмп беше преизбран в мига, в който с окървавено лице се изправи, вдигна юмрук и извика три пъти: Борете се!

Филмът свърши. Това, което ще гледаме до ноември са дългите финални надписи.

За разлика от повечето разбирачи в бг мрежата съм живяла и в Луизиана, и в Ел Ей, имам преки наблюдения върху студената гражданска война, която тече в Америка от десетилетия.

Още първия ден, когато отидох в Луизианския щатски университет колежанчета ме попитаха две неща: от къде е този симпатичен акцент и вярваш ли в Господ.

Тръмпистката Америка вече е убедена, че сам Господ е извърнал главата на Тръмп миг преди куршумът да му пръсне мозъка. Той е избраният и няма сила, която да ги разубеди. Из мрежата тръгна видео на Доналд в ролята на Киану Рийвс, който лови куршумите като капнали джанки и бори Матрицата в лицето на агента с очилата… Байдън. Тръмп вече е легенда и никаква цветнокожа празнодума кариеристка не може да го спре. Камала е не просто безлична и непопулярна сред самите демократи, тя е полумеката резервна гума, която извадиха от багажника, след като колата вече се беше обърнала в дерето.

Самият факт, че оставиха Байдън да стигне до тук е потресаващо доказателство за бруталните лъжи, смразяващи манипулации, отвратителна надменност и непростима глупост на демократите, които до последно вярваха, че ще успеят да излъжат не просто верните си избиратели, а целия свят. Не без любезното съдействие на съответните медии, разбира се.

В Лосанджелиския ми балон сега ще започват да помпат образа на Камала като гениалната цветнокожа силна работеща боркиня за правата на жените и прочее либерастки клишета. Но вече е твърде късно. Тръмп is the one. С целия му осемдесетарски мачистки егоманиакален риалити кич. Тръмп е избраният от съдбата и малоумното самодоволство на демократите. Казвам го не без тревога за някои изконни права на жените, като това да решават сами какво да правят с телата си. Понеже знам, че в профила ми се стичат тръмписти. Нека сте наясно… една немалка част от избирателите на Тръмп искрено вярват, че дори момиче изнасилено от баща си няма право на аборт, защото Господ така е решил. Една от вътрешните кандидатки на републиканците за вице президент, губернаторката на Аляска Сара Пейлин, роди дете със синдром на Даун и обикаляше Америка на предизборни срещи с него. Дъщеря ѝ пък забременя на 17 и роди още тийнейджърка. Защото Бог така е решил. Не, това не е филм на ужасите, а американската действителност. А демократите не можаха да измислят нищо по-добро от това да отворят границите си и да чакат Господ. Та и аз като заклета атеистка казвам: Господ да ни е на помощ, Тръмп ще е следващият президент.