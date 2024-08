Триумфът на Симон Байлс - през тръни към звездите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На Берси Арена в Париж звучат първите акорди на хитовата песен на Тейлър Суифт "Are you ready for it" и Симон Байлс се заслушва в музиката за секунди, очевидно съсредоточена. След това 27-годишната гимнастичка започва на нейния фон последното си съчетание във финала на многобоя.

Преди това олимпийската шампионка в многобоя от Рио 2016 вече се бе представила на скока на височина с двойно салто "Юрченко", наречено така в чест на съветската гимнастичка Наталия Юрченко. Байлс го усложни допълнително и сега новият вариант носи нейното име.

"Златото значи всичко за мен”

На земята Байлс отново показа защо я смятат за най-добрата гимнастичка в света. Още при първия си скок тя се издигна на два-три метра във въздуха и се завъртя няколко пъти, преди да се приземи. Широката ѝ усмивка и бурните аплодисменти от трибуните показаха, че скокът е бил перфектен.

Последваха още виртуозни изпълнения и накрая Байлс бе възнаградена с олимпийското злато в многобоя. "Това злато днес означава всичко за мен", каза тя. "Супер горда съм от представянето си, това е прекрасно преживяване". Това бе вторият триумф на Байлс на Олимпийските игри в Париж, след като спечели златото в отборното състезание.

Тъмната страна в историята на Байлс

Всички са единодушни - Симон Байлс издигна гимнастиката на ново ниво. Кралицата на гимнастиката събира всички погледи - включително на холивудски звезди, които я подкрепят от трибуните. Сред тях са актьорът Том Круз, рапърът Снууп Дог, певиците Лейди Гага и Ариана Гранде. Дори бившият президент на САЩ Барак Обама заяви, че останал без дъх, докато гледал изпълнението ѝ в дома си.

Байлс обаче е толкова популярна не само заради спортните си постижения - историята на гимнастичката има и тъмна страна. На Олимпийските игри в Токио през 2021-а година Симон Байлс трябваше да добави още златни медали към колекцията си от четири победи в Рио през 2016-а, но тогава по време на един от скоковете гимнастичката загуби ориентация. И всичко се обърка.

Байлс се отказа от по-нататъшното си участие в Токио заради психически проблеми, след което и още две години не се е състезавала, за да се възстанови. Поглеждайки назад, Байлс казва, че е усетила нещо като предзнаменование. "Вероятно съм знаела, че ще изпадна в депресия. Но някакъв механизъм в мен блокираше това усещане."

"Беше твърде много"

"Ако се погледне през какво съм преминала в последните седем години, не би трябвало да се връщам в олимпийския отбор", казва по-късно шампионката пред "New York Magazine". "Трябваше да спра много преди Токио." През януари 2018-а година Симон Байлс заяви публично, че е била сексуално насилвана от бившия лекар на отбора - Лари Насар. Байлс и стотици други гимнастички подадоха колективен иск срещу Насар. Всичко това ѝ се е отразило неизбежно, споделя гимнастичката. "Беше твърде много. Но нямаше просто да му позволя да ми отнеме това, за което съм работила още откакто бях на шест години." Бившият лекар на отбора бе осъден на общо 175 години затвор.

"Пак ще се изправя"

След двегодишна пауза Байлс се завърна на световната сцена. Сега тя е абсолютен идол в женската гимнастика и отново блести по-ярко от всички свои конкурентки. След като вече спечели два златни медала в Париж, 27-годишната атлетка няма никакво намерение да спира - чакат я още медали в още дисциплини. Байлс си е татуирала своето житейско мото - на лявата ѝ ключица е изписано "Пак ще се изправя". Това е стих от поемата на чернокожата писателка и правозащитничка Мая Анджелоу, починала през 2014-а година. Думи на вдъхновение, издръжливост, възкресение. Байлс ги изпълва с живот.

Автор: Томас Клайн