Илиян Василев: Пеевски използва столичния транспорт за рекет

Пеевски "стимулира" по неговия традиционен начин "Подкрепа" да организират протест и да блокират столичния автотранспорт, който както знаете се намира под директното управление на назначени от ГЕРБ и ДПС началници, уж временно. Пълен рекет и няма нищо общо с интересите на шофьорите.

За това предупреди във "Фейсбук" Илиян Василев.

Но както често в миналото и днес профсъюзите под наем работят стачка в полза на Пеевски и Борисов. Важното е кметът и общината да бъдат поставени на колене, за да може възмущението на софиянци от спрения електротранспорт да се излее на изборите срещу ППДБ, чийто кандидат бе кмета Терзиев. Да, ама не. Защото може и да стане точно обратното. Никой не обича бруталните атаки и то от Корпулентния.

Помните ли скандала със сметищата?! И там следата е Пеевски. По разследване на АКФ, цитирано от Свободна Европа се оказа, че всичко е ставало със съдействието на хора с политически протекции и един от тях е трябвало да контролира сметищата и да не допуска нелегални такива. Свободна Европа посочват и конкретното име - Николай Кючуков началник сектор „Контрол на замърсяване от строителството“.

Вместо да спира, той „покровителства, фирмите, превозващи строителни отпадъци“. Грижата на Кючуков "се изразява в това да осигури безпроблемното придвижване на камионите с отпадъци", както и нерегламентираното им изсипване на удобни за тях терени.

Познайте къде е лицето в днешните избори? Познахте, в листата на Пеевското "Ново Начало". Листите на Пеевски са Who is Who? Кой кой? в българската мафия - от ексминистър на МВР в Бургас, до ъндерграунд, който купува избори, до хора, готови за затвора. Не мислете, че лицето Кючуков ще влезе в Парламента, след като е пети в листата и точно в София. Но така демонстрира, че е човек на Пеевски, който ще продължава да го протекционира и да не позволява да бъде уволнен и разследван.

Хората все повече ще симпатизират на Терзиев и екипа му, независимо от прокситата на Пеевски и Борисов.