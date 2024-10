ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на RomaniaInform

Западните държави очакваха, че налагането на строги санкции на Русия ще осакати нейната отбранителна промишленост, като забави производството на модерни оръжейни системи, които са от решаващо значение за войната в Украйна.

Централно място в тази стратегия заемаше спирането на високотехнологичното оборудване – прецизни инструменти и стоки с двойна употреба, на които Русия разчита при производството на най-съвременна военна техника. Въпреки това Китай се превърна в основен партньор на Русия, като се намеси, за да осигури машините, от които тя отчаяно се нуждае.

Китайският износ на металообработващи машини за Русия достига удивителните 390 млн. долара през 2023 г., в сравнение с едва 94 млн. долара през 2022 г. Компании като G-WEIKE TECH CO. LTD доставят машини за лазерно рязане, използвани в производството на руските системи за противовъздушна отбрана S-400, а ZHEJIANG ZHENHUAN CNC MACHINE TOOL CO. LTD достави усъвършенствани стругове за производството на технологии за електронна война.

Тези доставки на високотехнологично оборудване са от решаващо значение за поддържането на руския военно-промишлен комплекс, дори когато западните санкции целят да го задушат. Характерът на тези стоки с двойна употреба позволява на Китай да оправдае продължаването на износа, въпреки глобалните призиви за изолиране на Русия. Това сътрудничество се оказа от решаващо значение за поддържането на руската военна машина в действие, като ѝ позволява да продължи да произвежда модерни оръжия и да поддържа военните си операции в Украйна.

Задълбочаващото се партньорство между Китай и Русия представлява значителна геополитическа промяна. Тъй като Китай помага на Русия да заобиколи последиците от западните санкции, той също така се утвърждава като глобална сила, способна да оспори икономическото господство на Запада. Тези отношения не само поддържат отбранителните способности на Русия, но и усложняват глобалните усилия за оказване на натиск върху Москва да прекрати агресията си срещу Украйна.

Източник: far-bg.com