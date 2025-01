Божидар Чеков: Докато Бойко Борисов се накани, Джеф Безос настигна Илон Мъск!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Редовно се питам – само безпаричието ли е причина български управляващи да купуват влакове втора употреба, които се горят като къщите в Лос Анжелес?

Докато намеря отговор, ракетата New Glenn, кръстена на името на първият американски космонавт изстрелян в орбита на Земята през 1962 година, се изправи на площадката Кейп Канаверал във Флорида и чака подходящи климатични условия за полет.

Това коментира във "Фейсбук" Божидар Чеков.

С нея създателят на "Амазон", милиардерът

Джеф Безос се опитва да настигне конкурента си Илон Мъск.

Ракетата е висока 98 метра, което е височината на 30 етажна сграда. Тя е два пъти по-мощна от пряката си конкурентка – New Sheperd на собственика на Tesla и е част от групата на тежките ракетоносители. Способна е да носи до 45 тона товар в ниска орбита: търговски и военни сателити, астронавти и космически обитаеми жилища. Първата цел на настоящият изстрел е пращането на New Glenn в орбита. След изпълнение на плануваните мисии, част от New Gleen трябва да се приземи, за да бъде ползвана повторно. Постижение което ще намали значително цената на следващите полети в Космоса.

Досега ракетите на Безос осъществяваха „екскурзии“ на богати туристи до космоса и обратно. За напред милиардера предприема стратегическо сближаване на компаниите си с цел индустриално присъствие с цифрови услуги за евентуалните потребители.

Методиката му е в противоречие с конкурента Илон Мъск, който предпочита да щурмува космоса с неговата

свръх тежка ракета Starship висока 120 метра, която би трябвало да носи 74 тона тяга. Изстреляна от базата в Тексас тя експлодира два пъти. Първия път при тръгване, втория път при връщане. Въпреки тези временни неуспехи, собственикът на Tesla остава оптимист и планува да прати човек на Луната през 2025 година. В случай на успех, на хоризонта му е Марс.

Не случайно американският седмичник „TIME" го обяви за Мъж на годината.

Съперничеството между Джеф Безос и Илон Мъск не само, че не вреди на американското общество, но е полезно за цялото човечество, защото дърпа напред научните познания и премахва дори границите на човешкото въображение.

Щастливо американско общество! Добре че не зависи от хатъра политици като Бойко Борисов!

Божидар Чеков/ Париж