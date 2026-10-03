Ландо Норис недоволен от Макларън: „Просто сме бавни, колата не е достатъчно добра“

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис остана разочарован от представянето на Макларън в квалификацията за Гран при на Бахрейн на пистата „Сепанг“.

Британецът даде шесто време, на шест десети от секундата зад Макс Верстапен, който спечели полпозишъна. Норис обаче ще стартира пети заради наказанието на Исак Хаджар, който беше санкциониран и ще потегли от осма позиция вместо от трета.

Норис откровено коментира проблемите на своя болид след квалификацията.

„Просто сме бавни. Колата не е достатъчно добра тук“, заяви пилотът на Макларън.

Според него характеристиките на пистата са оказали сериозно влияние върху разпределението на силите между отборите.

„Тази писта е много различна от много други, на които сме били тази година. Затова мисля, че Mercedes се затрудняват повече, а Red Bull е по-бърз от обичайното. Силите ще се променят малко. Ние се затрудняваме повече, отколкото очаквахме, заради настилката“, обясни Норис.

Британецът остана доволен от последната си квалификационна обиколка и смята, че е извлякъл максимума от автомобила си. Въпреки това той призна, че Макларън има сериозен дефицит в скоростта.

„Ясно е, че сме далеч от темпото. Колата ми губи скорост на правите и ни липсваше общо темпо през целия уикенд. Така че стартирането от пето място не е изненада. Не очакваме никакви чудеса и очевидно Red Bull е в собствена лига тук“, добави той.

Съотборникът му Оскар Пиастри остана седми в квалификацията, но заради наказанието на Хаджар ще стартира шести, непосредствено зад Норис.

„Не беше съвсем сесията, която искахме. Затрудняваме се малко с темпото тук, но като цяло бях сравнително доволен от представянето си“, каза Пиастри.

Австралиецът допълни, че Макларън ще трябва да разчита до голяма степен на стратегията в състезанието.

„Още една десета от секундата щеше да ни бъде от полза. За съжаление, просто не бяхме достатъчно бързи. Това ще бъде състезание, в което можем да направим много със стратегията, а след това ще се надяваме да намерим необходимото темпо“, заяви Пиастри.