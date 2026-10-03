Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Донски претърпя поражение във финала на двойки в Порто

Александър Донски претърпя поражение във финала на двойки в Порто

3 Октомври, 2026 21:36 433 0

  • александър донски-
  • вицешампион-
  • тенис-
  • турнир-
  • чалънджър-
  • порто-
  • португалия

28-годишният българин игра в тандем с Филип Пиечонка от Полша

Александър Донски претърпя поражение във финала на двойки в Порто - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Александър Донски стана вицешампион на двойки на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125" в Порто (Португалия), който е с награден фонд 203 900 евро.

28-годишният българин и Филип Пиечонка (Полша), поставени под №3 в схемата, отстъпиха на финала пред Стефан Латинович (Сърбия) и Мили Поличак (Хърватия) с 3:6, 4:6 за 62 минути игра.


Донски и Пиечонка изостанаха с 0:3 в първия сет и не успяха да наваксат пасива си, като загубиха частта с 3:6. Във втория сет българинът и полякът допуснаха пробив в петия гейм, който се оказа достатъчен на съперниците им да стигнат до победата.


С поредното си силно представяне Александър Донски заработи 75 точки за световната ранглиста на ATP при двойките, в която през тази седмица заема 84-ото място.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове