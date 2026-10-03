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Бразилия разгроми Индия в Колката

Бразилия разгроми Индия в Колката

3 Октомври, 2026 20:14 462 0

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Петкратните световни шампиони наложиха контрол върху срещата още от първите минути

Бразилия разгроми Индия в Колката - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бразилия записа убедителна победа с 4:0 над Индия в приятелска среща, превърнала се в истински футболен празник за домакините. Двубоят се проведе пред препълнените трибуни на стадиона в Колката.

Петкратните световни шампиони, водени от италианския селекционер Карло Анчелоти, наложиха контрол върху срещата още от първите минути и не оставиха съмнения в превъзходството си.

Резултатът беше открит в 28-ата минута, когато младият талант Естевао даде преднина на „Селесао“. Малко преди почивката Педро удвои аванса на бразилците и постави домакините в изключително трудна ситуация.

След почивката Анчелоти направи сериозни промени в състава и даде възможност за изява на редица футболисти, които се състезават в бразилското първенство.

Една от смените се оказа решаваща. Самуел Лино се появи като резерва и бързо се превърна в големия герой на второто полувреме. В 58-ата минута той се разписа за 3:0, а в добавеното време отново намери мрежата, за да оформи крайното 4:0.

Така Бразилия постигна категоричен успех, докато за Индия срещата ще остане специална независимо от тежкото поражение. Домакините имаха възможността да приемат на собствен терен един от най-титулуваните и разпознаваеми национални отбори в историята на футбола.


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