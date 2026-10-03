Ендрик може да напусне Реал Мадрид през зимата – два италиански гранда го искат

Нападателят на Реал Мадрид Ендрик може да продължи кариерата си в друг клуб през зимния трансферен прозорец. Според информация на UOL Esporte 20-годишният бразилец е попаднал сериозно в полезрението на Рома и Милан, като двата италиански клуба имат желание да го привлекат под наем през януари.

„Кориере дело Спорт“ съобщава, че спортният директор на Рома Д'Амико вече е направил крачка напред в разговорите за евентуалното привличане на младия нападател. Самият Ендрик и неговият баща са отворени към възможността той да премине в Рим, където би могъл да се събере със сънародника си Уесли.

Основният фактор зад евентуалното преотстъпване е ограниченото игрово време на бразилеца в Реал Мадрид. От началото на сезона Ендрик е записал едва четири минути в Ла Лига, което поставя под въпрос възможностите му за развитие в настоящия състав на испанския шампион.

Diario AS твърди, че Рома е имал желание да привлече нападателя още през лятото. Тогава обаче Жозе Моуриньо го е убедил да остане в Мадрид и да продължи да се бори за място в състава.

Сега ситуацията може да се промени. Ръководството на Реал Мадрид е готово да разгледа вариант за отдаване на Ендрик под наем, ако това му гарантира по-редовно участие в мачовете и допринесе за развитието му.

Интерес към младия бразилец има и от Англия. Сред клубовете, които следят ситуацията около него, са Арсенал, Ливърпул и Манчестър Юнайтед.

Предстоящият зимен трансферен прозорец може да се окаже решаващ за бъдещето на Ендрик, който ще търси възможност да получава повече игрови минути на най-високо ниво.