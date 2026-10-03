България рухна в Рейкявик! Исландия ни победи тежко в Лигата на нациите

България допусна тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Исландия в двубой от група 4 на Лига C в Лигата на нациите. Срещата се проведе на стадион „Лаугардалсвьолур“ в Рейкявик, а домакините решиха мача с две попадения на Ори Оскарсон и гол на Микаел Елертсон.
Българският тим имаше възможност да поведе в 27-ата минута. Димитър Велковски намери с дълго подаване Лукас Петков, който свали топката към Атанас Илиев. Нападателят обаче не успя да нанесе точен удар от добра позиция и изпрати топката високо над вратата.
Само три минути по-късно Даниел Наумов трябваше да се намесва след мощен изстрел от дистанция на Андри Балдурсон.
Исландия откри резултата в 37-ата минута. Хакон Арнар Харалдсон изведе Ори Оскарсон зад българската защита, а нападателят демонстрира хладнокръвие и с прецизен удар в далечния ъгъл направи 1:0.
В края на първата част България пропусна добра възможност да изравни. Георги Русев се възползва от грешка в исландската защита и отне топката, но вместо да подаде към непокрития Атанас Илиев, реши да стреля. Вратарят Валдимарсон обаче успя да избие в корнер.
Неприятна новина за селекционера бе, че Лукас Петков и Димитър Велковски получиха жълти картони. Това бе второ официално предупреждение за двамата в турнира и те ще пропуснат следващото гостуване на Люксембург.
След почивката Исландия продължи да бъде по-опасният отбор. В 53-ата минута след грешка на Русев Торстехнсой проби в наказателното поле и намери Оскарсон, но нападателят не успя да уцели вратата от близка дистанция.
Седем минути по-късно обаче Оскарсон не сгреши. Микаел Андерсон го намери с отлично подаване, а нападателят на Реал Сосиедад завърши атаката с точен удар за 2:0.
В 82-ата минута домакините получиха и дузпа, след като Атанас Илиев игра с ръка в наказателното поле. Оскарсон застана зад топката с възможност да оформи своя хеттрик, но Даниел Наумов разгада посоката и спаси удара.
България обаче така и не успя да се върне в мача. В последната минута на редовното време Оскарсон изведе Микаел Елертсон сам срещу Наумов, а той с прецизен изстрел оформи крайното 3:0.
През второто полувреме националите ни създадоха твърде малко в предни позиции. Вратарят на Исландия трябваше да се намесва едва при далечен удар на Марин Петков, който не го затрудни сериозно.
След поражението България остава на последното място в групата с едва една спечелена точка. Исландия е начело със 7 пункта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Втората част на второто полувреме като понатиснехме исландците и те често пращаха топки в тъчове.
20:58 03.10.2026
2 Кучето на Мими 🐕
20:58 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Последния Софиянец
21:00 03.10.2026
5 слайбет тиква
21:00 03.10.2026
6 Сзо
Коментиран от #17
21:00 03.10.2026
7 Е па
21:01 03.10.2026
8 Позор
Коментиран от #19, #25
21:02 03.10.2026
9 Кучето на Мими 🐕
21:03 03.10.2026
10 Герги
21:04 03.10.2026
11 Ха ха
21:04 03.10.2026
12 О, Морес
21:05 03.10.2026
13 гост
21:06 03.10.2026
14 Добре, де, ясно
Коментиран от #20
21:08 03.10.2026
15 наша гордост
21:09 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 чансърка демек случайница
До коментар #6 от "Сзо":Копаем ама дъно йок
21:13 03.10.2026
18 срам и позор
21:14 03.10.2026
19 Новичок
До коментар #8 от "Позор":Та те колкото ЖК.Люлин от 1 до 10ти микрорайон бре.Пфу...
21:15 03.10.2026
20 Рибарски
До коментар #14 от "Добре, де, ясно":Не са ме завели ама аз кълва и на суха кука
Коментиран от #22, #26
21:16 03.10.2026
21 мдааааа
Коментиран от #39
21:19 03.10.2026
22 Шарански
До коментар #20 от "Рибарски":Рибарски , Амурски , Платиков - все тая .
21:21 03.10.2026
23 Гост
21:22 03.10.2026
24 Гуцката
21:23 03.10.2026
25 Някой
До коментар #8 от "Позор":Исландия няма 400 000 население.
Люксембург няма 700 000 население.
Естония няма 1.4 милиона население.
Сумарно са в пъти по-малко население от нас.
И трите държави никога не ни бяха били на футбол. Устискахме равенство с Естония, а другите 2 ни биха.
21:23 03.10.2026
26 Шарански
До коментар #20 от "Рибарски":Рибарски , Амурски , Платиков - все тая .
21:32 03.10.2026
27 Жорко
21:33 03.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 НИЩО МУ НЯМА
НАЛИ СЕГА СЕКОЕ(.....) Тренира
Още от детската градина...🤔
21:40 03.10.2026
30 Един не-трол
21:42 03.10.2026
31 Държава с 300 хиляди население
Изобщо трябва да се спрат всички бюджетни средства за футбола. Да купувате африканци клубовете и дано никой не ходи да им гледа тъпите мачове.
21:43 03.10.2026
32 Чаках нещо
21:49 03.10.2026
33 Футболер
21:49 03.10.2026
34 Гонзу
21:52 03.10.2026
35 Зеления
Не мога да разбера защо всички държави се мъчат да ни бият, след като няма никакъв шанс да ни изместят от последното място на последната група....
21:53 03.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Иван
21:58 03.10.2026
38 Възраждане
21:59 03.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Ццц
22:06 03.10.2026
41 Хаха
22:08 03.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 1111
22:32 03.10.2026
44 Артилерист
22:35 03.10.2026