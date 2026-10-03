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България рухна в Рейкявик! Исландия ни победи тежко в Лигата на нациите

България рухна в Рейкявик! Исландия ни победи тежко в Лигата на нациите

3 Октомври, 2026 20:54 1 551 44

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  • ори оскарсон-
  • даниел наумов-
  • лукас петков-
  • димитър велковски-
  • атанас илиев-
  • марин петков-
  • люксембург-
  • български футбол

Националите загубиха гостуването с 0:3

България рухна в Рейкявик! Исландия ни победи тежко в Лигата на нациите - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България допусна тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Исландия в двубой от група 4 на Лига C в Лигата на нациите. Срещата се проведе на стадион „Лаугардалсвьолур“ в Рейкявик, а домакините решиха мача с две попадения на Ори Оскарсон и гол на Микаел Елертсон.

Българският тим имаше възможност да поведе в 27-ата минута. Димитър Велковски намери с дълго подаване Лукас Петков, който свали топката към Атанас Илиев. Нападателят обаче не успя да нанесе точен удар от добра позиция и изпрати топката високо над вратата.

Само три минути по-късно Даниел Наумов трябваше да се намесва след мощен изстрел от дистанция на Андри Балдурсон.

Исландия откри резултата в 37-ата минута. Хакон Арнар Харалдсон изведе Ори Оскарсон зад българската защита, а нападателят демонстрира хладнокръвие и с прецизен удар в далечния ъгъл направи 1:0.

В края на първата част България пропусна добра възможност да изравни. Георги Русев се възползва от грешка в исландската защита и отне топката, но вместо да подаде към непокрития Атанас Илиев, реши да стреля. Вратарят Валдимарсон обаче успя да избие в корнер.

Неприятна новина за селекционера бе, че Лукас Петков и Димитър Велковски получиха жълти картони. Това бе второ официално предупреждение за двамата в турнира и те ще пропуснат следващото гостуване на Люксембург.

След почивката Исландия продължи да бъде по-опасният отбор. В 53-ата минута след грешка на Русев Торстехнсой проби в наказателното поле и намери Оскарсон, но нападателят не успя да уцели вратата от близка дистанция.

Седем минути по-късно обаче Оскарсон не сгреши. Микаел Андерсон го намери с отлично подаване, а нападателят на Реал Сосиедад завърши атаката с точен удар за 2:0.

В 82-ата минута домакините получиха и дузпа, след като Атанас Илиев игра с ръка в наказателното поле. Оскарсон застана зад топката с възможност да оформи своя хеттрик, но Даниел Наумов разгада посоката и спаси удара.

България обаче така и не успя да се върне в мача. В последната минута на редовното време Оскарсон изведе Микаел Елертсон сам срещу Наумов, а той с прецизен изстрел оформи крайното 3:0.

През второто полувреме националите ни създадоха твърде малко в предни позиции. Вратарят на Исландия трябваше да се намесва едва при далечен удар на Марин Петков, който не го затрудни сериозно.

След поражението България остава на последното място в групата с едва една спечелена точка. Исландия е начело със 7 пункта.

България рухна в Рейкявик! Исландия ни победи тежко в Лигата на нациите


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    24 3 Отговор
    Играхме с 3 отбора които никога не бяха печелили срещу България! Резултата е устискано равенство с Естония и загуби от Люксембург и Исландия.
    Втората част на второто полувреме като понатиснехме исландците и те често пращаха топки в тъчове.

    20:58 03.10.2026

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    42 1 Отговор
    Единствената хубава новина от БГ футболот е,че Инженер Георги Иванов наскоро взе второ висше образование!⚽️🥳🤣👍

    20:58 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Последния Софиянец

    34 5 Отговор
    Достойна загуба срещу много класен съперник.

    21:00 03.10.2026

  • 5 слайбет тиква

    15 1 Отговор
    всичко е много добре

    21:00 03.10.2026

  • 6 Сзо

    33 1 Отговор
    Копаем, копаем, копаем.....

    Коментиран от #17

    21:00 03.10.2026

  • 7 Е па

    47 1 Отговор
    Защо ходиха до Исландия ,можеше и служебно да си получат 3 те гола

    21:01 03.10.2026

  • 8 Позор

    29 0 Отговор
    Населението на Исландия е около 394 500 души по данни за 2025 година.

    Коментиран от #19, #25

    21:02 03.10.2026

  • 9 Кучето на Мими 🐕

    29 0 Отговор
    Еххххх,а преди половин година разгромихме Соломоновите острови с 10:2!⚽️🦧🤣🦧⚽️

    21:03 03.10.2026

  • 10 Герги

    34 0 Отговор
    Някой да е очаквал нещо друго...закривай националният отбор и до като не дойдат по отговорни футболисти,да не се харчат нервите на хората...В кое силно европейско първенство играе наш футболист,та да се надяваме на нещо...Закривай.

    21:04 03.10.2026

  • 11 Ха ха

    34 0 Отговор
    Егати поколението футболисти имаме.За първи път загубихме от Люксембург,едвам се отървахме от естонците,сега за първи път ни опука и Исландия.То все някога щеше да се случи,но тези направо къртят мивките.Ако има още някой футболен "гигант"( Папуа,Фиджи,Андора,Куба и т.н.),който да не ни е бил - да заповяда.Гонзо и сие са много дашни.

    21:04 03.10.2026

  • 12 О, Морес

    17 0 Отговор
    Незабавни реформи ! Капитан на отбора на потъващия кораб - "директора " Гонзо с номер 9 ! Да поведе четата с окървавена глава ! Останалите десет-тленните останки на българските царе ! По добре ще играят от днешните льохмани.

    21:05 03.10.2026

  • 13 гост

    34 0 Отговор
    Да се измитат и футболисти и БФС...вижда се че и от едните и от другите НИЩО НЕ СТАВА.

    21:06 03.10.2026

  • 14 Добре, де, ясно

    19 0 Отговор
    Поне Рибарски на риболов заведоха ли исландците?

    Коментиран от #20

    21:08 03.10.2026

  • 15 наша гордост

    23 1 Отговор
    Може и да падаме с 3 гола от Исландия, но за сметка на това пък нямаме нужда от детско юнешески отбори, понеже професионалните клубове (за сега с български наименования) на територията на страната с лекота може да си внесат всеки чуждестранен футболист.

    21:09 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 чансърка демек случайница

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сзо":

    Копаем ама дъно йок

    21:13 03.10.2026

  • 18 срам и позор

    18 0 Отговор
    Поредната излагация - Исландия има население колкото Пловдив...

    21:14 03.10.2026

  • 19 Новичок

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "Позор":

    Та те колкото ЖК.Люлин от 1 до 10ти микрорайон бре.Пфу...

    21:15 03.10.2026

  • 20 Рибарски

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Добре, де, ясно":

    Не са ме завели ама аз кълва и на суха кука

    Коментиран от #22, #26

    21:16 03.10.2026

  • 21 мдааааа

    9 1 Отговор
    Вероятно нашите национали са били от Самуиловите бойци ... слепи

    Коментиран от #39

    21:19 03.10.2026

  • 22 Шарански

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "Рибарски":

    Рибарски , Амурски , Платиков - все тая .

    21:21 03.10.2026

  • 23 Гост

    10 0 Отговор
    Новини за българският национален отбор по футбол да има само при класиране на някакво първенство. Щото само "експерти" в лъскави студия ръсят "мозък" с часове. Не! Никакви новини. Вече сме отбор от ранга на Лихтенщайн и Сан Марино, така че както има новина за някой ентусиаст, който се е класирал на първото си първенство по стрелба с лък, в края на емисията, тако и за българският футболен отбор...

    21:22 03.10.2026

  • 24 Гуцката

    13 0 Отговор
    Беззъби сме, гол не можем да вкараме. Краев, Турицов и Чандъров бяха като ливадно парти. Исландия ни биха на ходом. Треньорът няма съществена вина при липсата на качество на терена. Хърватия върви по нашия път- отнесоха седморка. Не сме единствените футболни идиоти.

    21:23 03.10.2026

  • 25 Някой

    11 0 Отговор

    До коментар #8 от "Позор":

    Исландия няма 400 000 население.
    Люксембург няма 700 000 население.
    Естония няма 1.4 милиона население.
    Сумарно са в пъти по-малко население от нас.
    И трите държави никога не ни бяха били на футбол. Устискахме равенство с Естония, а другите 2 ни биха.

    21:23 03.10.2026

  • 26 Шарански

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Рибарски":

    Рибарски , Амурски , Платиков - все тая .

    21:32 03.10.2026

  • 27 Жорко

    9 0 Отговор
    Аз ,пък предлагам да Си платят разноските до Исландия!!! Тези майстори в националния, най добрите 🤔🤮

    21:33 03.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НИЩО МУ НЯМА

    5 0 Отговор
    АВЕ КААК ТАКА НЯМА ФУТ БОЛИСТИ
    НАЛИ СЕГА СЕКОЕ(.....) Тренира
    Още от детската градина...🤔

    21:40 03.10.2026

  • 30 Един не-трол

    8 0 Отговор
    Рибата се вмирисва откъм главата, а тази глава е една и съща откакто смениха Батето. Сега само са и сменили Аватара. Преди три години имаше хора с желание за промяна ама собствениците на повечето отбори предпочетоха да продължат по стария ефбет път. Ами честито.

    21:42 03.10.2026

  • 31 Държава с 300 хиляди население

    6 0 Отговор
    Не бие като маче у дирек. Няма такъв позор.
    Изобщо трябва да се спрат всички бюджетни средства за футбола. Да купувате африканци клубовете и дано никой не ходи да им гледа тъпите мачове.

    21:43 03.10.2026

  • 32 Чаках нещо

    2 1 Отговор
    за лъвовете... Ей, редакцията, пропуснахте любимия си лаф...

    21:49 03.10.2026

  • 33 Футболер

    4 1 Отговор
    Нищо сега ще разпуснем в някоя чалготека и ще се напием от мъка

    21:49 03.10.2026

  • 34 Гонзу

    2 2 Отговор
    Абе ме правете трагедия ,следващия мач е с Андора може и да бием

    21:52 03.10.2026

  • 35 Зеления

    6 0 Отговор
    От следващото издание на лигата на нациите УЕФА премахва група D и сегашната група С, където България е на последно място остава последна група.

    Не мога да разбера защо всички държави се мъчат да ни бият, след като няма никакъв шанс да ни изместят от последното място на последната група....

    21:53 03.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Иван

    0 4 Отговор
    Какво ви е виновен Гонзо че играчите не стават но ние все търсим виновен и виновните са футболистите не треньорът а само те така че като не стават да си събират багажа и да търсят нови

    21:58 03.10.2026

  • 38 Възраждане

    1 1 Отговор
    Карай, поне си върнахме някакви кости

    21:59 03.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ццц

    2 0 Отговор
    Още преди два дена написах, че ако не идат, пак ще им пишат служебна загуба с 3:0, но поне пари да не харчат! Докато на тия ливади не им купите по един таблет, да включат Waze, за да се ориентират на терена, нашите все ще пипат топката само кано бият център след гол!

    22:06 03.10.2026

  • 41 Хаха

    3 0 Отговор
    Нима се изненадва някой от резултатите на поколението на провалените връзкари в българския футбол!? Меринджеи докарват чрез клипове от ютюб "невероятни" чуждоземни неможачи по А, вече и в Б група! В отборите от А група остава място в титулярните състави за не повече от 2, 3-ма българи и то кои се уреждат - синчетата на Чандъров, Вальо Илиев, Джангъра, Вуцата, Краев.... останалите и те едва ли са случайни "таланти", видяхме че е възможно с добри меринджеи да се уреди трансфер дори във висшата лига на посредствен футболист /Груев/! Талантливите биват пращани по В и окръжните групи, където са принудени да се откажат след сериозни наритвания, дори бой по селата! Това е истината, а не че нямаме таланти, готови да дадат всичко от себе си и да се докажат в елита! Но нямат шанс, заради чужди неможачи и родни връзкарчета! И за това дередже са виновни всички - собственици на клубовете, ръководство на клубове и БФС, меринджеи, треньори и безкритични журналисти и бивши футболисти, някои дори "легенди"! Не са виновни децата и младежите, които имат жажда за изява, а гореизброените!

    22:08 03.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 1111

    1 0 Отговор
    Продължаваме напред!!!

    22:32 03.10.2026

  • 44 Артилерист

    0 0 Отговор
    Така формулирано заглавието означава, че преди този мач България е била бодра, изправена и е жънела успех след успех, ама точно на тази среща нещо извънредно се е случило и отбора "рухнал". Което концептуално не е вярно защото отбора се смъква постоянно надолу след естественото прекратяване на активния футбол на играчите от поколението, класирало България на 4-то място в света през 1994г. След това потъването прогресивно се увеличава, за да стигне дъното през последните години при новата управа на БФС. С риск да ме изтрият ще го кажа в прав текст-според мен Георги Иванов-Гонзо няма управленски капацитет да ръководи футбола в България. По теория в такъв случай заместниците в ръководния орган, колкото и да са кадърни, не могат да реализират потенциала си. Реформата в българския футбол ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ОТ ГЛАВАТА...

    22:35 03.10.2026

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