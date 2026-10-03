България рухна в Рейкявик! Исландия ни победи тежко в Лигата на нациите

България допусна тежко поражение с 0:3 при гостуването си на Исландия в двубой от група 4 на Лига C в Лигата на нациите. Срещата се проведе на стадион „Лаугардалсвьолур“ в Рейкявик, а домакините решиха мача с две попадения на Ори Оскарсон и гол на Микаел Елертсон.

Българският тим имаше възможност да поведе в 27-ата минута. Димитър Велковски намери с дълго подаване Лукас Петков, който свали топката към Атанас Илиев. Нападателят обаче не успя да нанесе точен удар от добра позиция и изпрати топката високо над вратата.

Само три минути по-късно Даниел Наумов трябваше да се намесва след мощен изстрел от дистанция на Андри Балдурсон.

Исландия откри резултата в 37-ата минута. Хакон Арнар Харалдсон изведе Ори Оскарсон зад българската защита, а нападателят демонстрира хладнокръвие и с прецизен удар в далечния ъгъл направи 1:0.

В края на първата част България пропусна добра възможност да изравни. Георги Русев се възползва от грешка в исландската защита и отне топката, но вместо да подаде към непокрития Атанас Илиев, реши да стреля. Вратарят Валдимарсон обаче успя да избие в корнер.

Неприятна новина за селекционера бе, че Лукас Петков и Димитър Велковски получиха жълти картони. Това бе второ официално предупреждение за двамата в турнира и те ще пропуснат следващото гостуване на Люксембург.

След почивката Исландия продължи да бъде по-опасният отбор. В 53-ата минута след грешка на Русев Торстехнсой проби в наказателното поле и намери Оскарсон, но нападателят не успя да уцели вратата от близка дистанция.

Седем минути по-късно обаче Оскарсон не сгреши. Микаел Андерсон го намери с отлично подаване, а нападателят на Реал Сосиедад завърши атаката с точен удар за 2:0.

В 82-ата минута домакините получиха и дузпа, след като Атанас Илиев игра с ръка в наказателното поле. Оскарсон застана зад топката с възможност да оформи своя хеттрик, но Даниел Наумов разгада посоката и спаси удара.

България обаче така и не успя да се върне в мача. В последната минута на редовното време Оскарсон изведе Микаел Елертсон сам срещу Наумов, а той с прецизен изстрел оформи крайното 3:0.

През второто полувреме националите ни създадоха твърде малко в предни позиции. Вратарят на Исландия трябваше да се намесва едва при далечен удар на Марин Петков, който не го затрудни сериозно.

След поражението България остава на последното място в групата с едва една спечелена точка. Исландия е начело със 7 пункта.