Англия унижи Хърватия в Риека

Англия записа разгромна победа със 7:0 над Хърватия в мач от Лига А, група 3 на Лигата на нациите. Двубоят в Риека се превърна в истински кошмар за домакините, които бяха напълно надиграни от състава на Томас Тухел.

„Трите лъва“ започнаха срещата изключително агресивно и откриха резултата още в 8-ата минута. Хари Кейн бе изведен сам срещу Доминик Ливакович и не пропусна да даде аванс на англичаните.

Само 13 минути по-късно преднината на гостите вече бе удвоена. Джуд Белингам се възползва от отличната игра на Англия в предни позиции и направи 2:0.

Хърватия така и не успя да намери отговор на атаките на съперника. В 39-ата минута Антъни Гордън се разписа с глава, а секунди преди почивката Букайо Сака сложи точка на спора още през първото полувреме, завършвайки бърза контраатака за 4:0.

След паузата картината на терена не се промени. Англия продължи да контролира напълно събитията, докато хърватите трудно стигаха до противниковото наказателно поле.

В 53-ата минута Кейн отбеляза втория си гол в мача, след като засече центриране на Елиът Андерсън и направи резултата 5:0.

Английската атака продължи да тормози защитата на домакините. В 68-ата минута Кейн намери непокрития Сака в наказателното поле, а крилото с великолепно изпълнение реализира второто си попадение за вечерта – 6:0.

Крайното 7:0 бе оформено три минути преди края на редовното време. Джуд Белингам изведе Морган Роджърс очи в очи с Ливакович, а халфът не сгреши и довърши наказателната акция на „трите лъва“.

Хърватия завърши срещата с едва един точен удар към английската врата, докато гостите демонстрираха пълно превъзходство в Риека.

След разгрома Англия заема второто място във временното класиране на групата, докато Хърватия е на трета позиция.