Испания удари Чехия и продължава без грешка в Лигата на нациите

Испания записа трета поредна победа в група 3 на Лига А в Лигата на нациите. „Ла Фурия Роха“ се наложи с 3:1 над Чехия на стадион „Карлос Тартиере“ в Овиедо в двубой, ръководен от гръцкия съдия Василиос Фотиас.

Домакините започнаха силно и откриха резултата още в 6-ата минута. Дани Олмо намери Ламин Ямал, който се освободи от защитата и с прецизен удар с левия крак в далечния ъгъл реализира за 1:0.

Испанците продължиха да диктуват темпото и в 33-ата минута бяха близо до второ попадение. След отлично разиграване Педри изведе Олмо на добра позиция, но атакуващият футболист стреля право във вратаря Антонин Кински.

Само две минути по-късно Чехия отново капитулира. Родри намери Педри, който напредна с топката, но след намеса на защитата тя попадна обратно в краката на капитана на Испания. Родри не се поколеба и с първото си докосване изпрати топката във вратата за 2:0.

Превъзходството на испанците през първата част беше категорично. Те отправиха 13 удара към вратата на съперника, седем от които бяха точни. Чехия пък стигна само до един неточен изстрел.

На почивката Луис де ла Фуенте предприе няколко промени, като извади Ламин Ямал и Алекса Баена, а впоследствие даде почивка и на Дани Олмо и Педри.

След паузата темпото спадна значително и Испания изглеждаше спокойна за аванса си. В 69-ата минута обаче Чехия се върна в мача. Адам Хложек намери Иржи Слама отляво, а той завърши атаката с удар в далечния ъгъл – 2:1.

Гостите опитаха да се възползват от моментния спад на испанците, но задачата им стана още по-трудна в 85-ата минута. Капитанът Ладислав Крейчи получи втори жълт картон, след като демонстративно задържа Роберто Фернандес Хаен, и Чехия остана с човек по-малко.

Испания пропусна възможност да реши мача в 87-ата минута, когато Виктор Муньос получи топката на отлична позиция в наказателното поле, но стреля неточно.

Само две минути по-късно Муньос отново се озова в центъра на събитията. Той проби в наказателното поле и стреля, Кински успя да спаси, но топката попадна в Микел Мерино. Халфът не сгреши от близка дистанция и оформи крайното 3:1.

С успеха Испания събра 9 точки и продължава да е лидер в групата. Чехия остава на последното четвърто място без спечелена точка.