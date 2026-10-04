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Билич пое вината след 0:7 от Англия: Нямам оправдания

Билич пое вината след 0:7 от Англия: Нямам оправдания

4 Октомври, 2026 05:09 444 0

  • славен билич-
  • хърватия-
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  • испания

Селекционерът на Хърватия определи разгрома като „пълен колективен срив“. Тимът ще търси реакция срещу Испания.

Билич пое вината след 0:7 от Англия: Нямам оправдания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Славен Билич пое цялата отговорност за тежката загуба на Хърватия с 0:7 от Англия в Лигата на нациите. Селекционерът призна, че трудно намира думи след разгрома и определи представянето на тима като „пълен колективен срив“.

„Изключително трудно е да кажа нещо смислено след подобен мач. Разочарован съм, мъчно ми е за публиката, за децата, които дойдоха, и за самите играчи“, заяви Билич.

По думите му Англия е превъзхождала Хърватия във всички ключови компоненти на играта. „Англичаните бяха по-добри от нас във всяко отношение – по-бързи, по-агресивни, по-настоятелни“, каза треньорът. Той добави, че хърватският отбор е загубил концентрация, постоянно е губел единоборствата и често е връщал топката към собствения си вратар.

Билич: Поемам цялата отговорност

Селекционерът подчерта, че Англия не е изненадала Хърватия с тактиката си. Според него съперникът е играл по същия начин, както в предишните си срещи с Испания и Чехия.

„Поемам цялата отговорност и никога не съм търсил оправдания. Знаехме как ще атакуват, но без енергия в спорта и в живота няма как да постигнеш успех“, заяви Билич.

Той разкри, че още на почивката е очаквал резултатът да достигне 0:4 заради психологическото състояние на двата отбора. Единствената задача пред Хърватия след това е била да се събере, да покаже характер и да спре допускането на нови голове, но тимът не е успял да го направи.

Следва Испания

Хърватия ще има възможност да реагира в следващия си двубой срещу Испания. Билич определи предстоящия мач като изпитание, в което отборът трябва да покаже истинското си лице.

„Лесно е, когато всичко върви гладко, но именно в такива моменти трябва да покажем какъв характер притежаваме. Аз лично не се съмнявам в себе си, ала няма да е лесно да се вдигнем. Очаква ни истинско изпитание – двубой, в който сме длъжни да потърсим изкупление“, каза селекционерът.

Източници: Фокус


Хърватия
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