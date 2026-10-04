Исторически срам: Лука Модрич с разтърсваща изповед след 0:7 от Англия

Капитанът на хърватския национален отбор по футбол Лука Модрич направи изключително тежка равносметка след разгромната загуба с 0:7 от Англия в мач от Лигата на нациите на УЕФА, изигран в Риека. 41-годишният ветеран призна, че за първи път в 20-годишната си кариера за представителния тим се чувства истински засрамен.

Селекцията на Англия, водена от Томас Тухел, тотално надигра домакините, като водеше с 4:0 още до почивката. Хари Кейн и Букайо Сака се разписаха по два пъти, а останалите попадения бяха дело на Джуд Белингам, Антъни Гордън и Морган Роджърс. Това се превърна в най-изразителната победа за Англия срещу отбор от топ 50 на световната ранглиста на ФИФА от 1992 г. насам, както и в най-тежкото поражение в цялата история на хърватския футбол.

Модрич, който бе заменен в 57-ата минута на своя мач номер 205 с националната фланелка, не спести нищо в емоционалното си изявление след последния съдийски сигнал:

„Без единоборства, без агресия, без фалове, без единодушие. В националния отбор съм от 20 години и за първи път след мач изпитвам срам. Можеш да загубиш, съперникът може да е по-добър, но да загубиш по такъв начин и да съсипеш репутацията си... това е недопустимо.“

Въпреки огромното разочарование и тежкия удар по репутацията на тима, легендарният полузащитник призова съотборниците си да останат обединени в този труден момент и да не сочат виновници.