Още осем мача от четвъртия кръг на Лигата на нациите ще се изиграят днес

Осем мача от четвъртия кръг на груповата фаза на Лигата на нациите ще се изиграят днес, 4 октомври. Срещите са разпределени в три часови пояса – 16:00, 19:00 и 21:45 часа българско време.

Най-голям интерес предизвиква двубоят от Лига А между Португалия и Норвегия. „Мореплавателите“ са лидери в групата с пълен актив от девет точки след победите над Уелс с 1:0, Норвегия с 2:1 и Дания с 4:2.

Норвежците започнаха с успех 3:2 над Дания, но след това допуснаха поражения от Португалия и Уелс и остават с три точки. Нов успех за домакините на „До Драгао“ практически ще им гарантира първото място в групата.

В другия мач от групата Уелс приема Дания. Двата отбора са с по три точки, което превръща срещата в директна битка за позиция зад лидера Португалия. Уелс се върна в борбата след успеха над Норвегия, докато Дания ще търси реакция след тежката загуба от португалците.

Във втора група на Лига А Гърция посреща Германия. „Елините“ са начело със седем точки след победа над Сърбия, успех над Германия и равенство с Нидерландия. Бундестимът има пет точки и се нуждае от нов силен резултат, за да запази шансовете си за първото място.

Нидерландия пък приема Сърбия в другия двубой. „Лалетата“ все още нямат поражение, но двете равенства оставят отбора без право на нова грешка. Сърбите са последни без спечелена точка след три последователни загуби.

В Лига B Косово приема Австрия в мач от трета група. Австрийците са лидери със седем точки, докато домакините имат четири. В другата среща Република Ирландия ще се изправи срещу Израел. Ирландците са с пет точки, а Израел има само една и все още няма победа.

Програмата започва още в 16:00 часа с двубоя от Лига D между Азербайджан и Литва. Литовците са начело във втора група с четири точки, докато Азербайджан има две.

От 19:00 часа Малта приема Андора в мач от първа група на Лига D. Малтийците са лидери с четири точки, Гибралтар има две, а Андора е с една.

Програмата за 4 октомври:

16:00 часа

Азербайджан – Литва

19:00 часа

Косово – Австрия

Малта – Андора

21:45 часа

Португалия – Норвегия

Уелс – Дания

Гърция – Германия

Нидерландия – Сърбия

Република Ирландия – Израел