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Спорт, интеграция и сбъднати мечти: България е домакин на първото Балканско първенство по футбол за хора с интелектуални затруднения

Спорт, интеграция и сбъднати мечти: България е домакин на първото Балканско първенство по футбол за хора с интелектуални затруднения

4 Октомври, 2026 12:02 459 3

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В шампионата участват представителни тимове на четири държави

Спорт, интеграция и сбъднати мечти: България е домакин на първото Балканско първенство по футбол за хора с интелектуални затруднения - 1
Снимка: БНР
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

България се превърна в център на социалния и адаптиран спорт, ставайки домакин на историческото първо Балканско първенство по футбол за спортисти с интелектуални затруднения. В шампионата участват представителни тимове на четири държави – България, Северна Македония, Сърбия и Хърватия. Оспорваните двубои се провеждат на територията на Военната академия „Георги С. Раковски“, която за пореден път оказва пълна подкрепа на инициативите, организирани от Федерацията по адаптирана физическа активност (ФАФА).

Пред БНР, президентът на федерацията Слав Петков изрази силното си удовлетворение от реализирането на турнира и подчерта неговата обществена и спортна стойност:

„Радвам се, че успяхме да обединим Балканите. Това първенство е прецедент за България, за спорта и за футбола за хора с интелектуални затруднения. Надявам се през следващата година към нас да се присъедини и Турция. Ние сме дебютанти и все още не се занимаваме професионално с футбол. Ще разчитаме много на Българския футболен съюз за подкрепа и за развитието на този спорт. Ние сме професионалисти в работата с хора с увреждания, но не сме професионалисти във футбола. Затова ще разчитаме на тяхната преценка и напътствия. Победата е важна, но по-важно е отношението между тези спортисти. За тези хора е абсолютно важно да могат да бъдат активни, да им даваме условия за спорт и условия за техните мечти.“

Страната ни затвърждава позицията си на водещ организатор на подобни мащабни събития, след като през миналия юни събра световния елит за планетарния шампионат за спортисти със синдром на Даун в пет различни дисциплини.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мисля че

    1 0 Отговор
    Като специални гости трябва да поканят националния отбор !

    12:56 04.10.2026

  • 3 Добре ще е

    1 0 Отговор
    Наште национали да отидат на събитието да почерпят гостите с различни вещества, на фона на лека чалга !

    13:01 04.10.2026

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