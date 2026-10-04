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На 40 години от анонимност до номинация за "Яшин" – приказката на Возиня и Кабо Верде покори света

На 40 години от анонимност до номинация за "Яшин" – приказката на Возиня и Кабо Верде покори света

4 Октомври, 2026 14:26 464 0

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  • футбол

Вратарят никога не е обличал екипа на водещ европейски клуб

На 40 години от анонимност до номинация за "Яшин" – приказката на Возиня и Кабо Верде покори света - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От почти непознат за широката публика страж преди началото на Световното първенство по футбол, Возиня се превърна в едно от най-коментираните имена на Мондиала в Северна Америка. С екипа на Кабо Верде той изживя истински футболен ренесанс.

40-годишният вратар, който през цялата си кариера никога не е обличал екипа на водещ европейски клуб и за чийто трансфер никога не е била заплащана сума, се оказа централна фигура в един от най-емоционалните сюжети на турнира. В груповата фаза Возиня бе непробиваем и изигра ключова роля за запазването на вратата си срещу грандове като Испания и Уругвай, както и срещу тима на Саудитска Арабия. Благодарение на неговите спасявания малкият островен тим сензационно се класира за елиминационната фаза.

Приказката продължи и на 1/16-финалите, където Кабо Верде бе на косъм да сътвори най-голямата изненада в историята на световните финали. Отборът на Возиня удържа световния шампион Аржентина начело с Лионел Меси и прати двубоя в продължения, преди да отпадне героично.

Силните изяви на Мондиала не останаха незабелязани. Още през лятото Возиня осъществи мечтания трансфер и подписа с чилийския колос Коло-Коло, а през миналия месец дойде и най-голямото признание – името му попадна сред десетте номинирани за престижния трофей "Яшин", който се връчва за най-добър вратар на годината. Негов настоящ притежател е стражът на Манчестър Сити Джанлуиджи Донарума.

В интервю за France Football ветеранът коментира с голяма доза скромност и изненада новината за номинацията си.

"Много хора ще кажат, че не е честно да съм в този списък, и до известна степен и аз мисля така. Когато ми съобщиха, реших, че някой се шегува с мен", призна откровено Возиня.

"Казвам това, защото изпитвам огромно уважение към всички онези велики вратари, които се състезават всяка седмица в най-силните първенства и защитават цветовете на най-големите клубове. За мен тази номинация е преди всичко награда за цялата държава Кабо Верде. В този момент от моята кариера и от моя живот я приемам като подарък от Вселената. Затова искам да благодаря на всички, които ме включиха сред номинираните", завърши той.


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