Драма в дъжда: Макс Верстапен спечели хаотичната надпревара на „Сепанг“

Макс Верстапен спечели изключително драматичното и дъждовно състезание за Гран При на Бахрейн, проведено на пистата „Сепанг“ в Малайзия. Надпреварата се забави с около час и половина заради тропическа буря и последвал софтуерен проблем в системата за проследяване на болидите на ФИА. Въпреки че четирикратният световен шампион не направи добър старт, той разчете страхотна стратегия в хода на състезанието и доминира след началните турове, за да спечели с лекота пред Кими Антонели с Мерцедес. Трети, след катастрофално начало и забележителен щурм, завърши седемкратният първенец Люис Хамилтън с Ферари.

Стартът бе даден зад кола за сигурност върху коварно мокрото трасе. Още в първата обиколка Пиер Гасли изпусна контрола над своя болид и излезе извън пистата, но успее да продължи. Големият провал в началото сполетя Ферари – Шарл Льоклер и Люис Хамилтън заложиха на гуми за сухо трасе (сликове), което се оказа патална грешка. Без никакво сцепление двамата се сринаха в класирането и трябваше принудително да влязат в бокса. От това се възползваха пилотите на Мерцедес – Кими Антонели и Джордж Ръсел, които оглавиха колоната, а Естебан Окон спечели 10 позиции до седмото място.

В 6-ата обиколка Верстапен изпревари Ръсел на правата, а в 13-ата, след серия от атаки от вътрешната и външната страна в три последователни завоя, надделя и над лидера Антонели, поемайки пълния контрол над състезанието.

В същото време Люис Хамилтън започна впечатляващо изкачване от 15-а позиция. Британецът последователно изпревари Арвид Линдблад и Естебан Окон, си проби път напред заедно с Оскар Пиастри и Шарл Льоклер, а Фернандо Алонсо влезе в топ 10 след изпреварване срещу Нико Хюлкенберг. Въпреки че в един момент Хамилтън заяви по радиото: „Не мога да карам по-бързо от това“, той продължи ожесточения си натиск.

Инцидент с Валтери Ботас, който заседна с неговия Кадилак в чакъла през 10-ата обиколка, изкара първата кола за сигурност. В 22-ата обиколка Антонели си върна втората позиция от съотборника си Ръсел, но истинският хаос се завърна в 43-ата обиколка, когато Алекс Албон разби своя Уилиямс в стената. Последва режим на виртуална кола за сигурност, а малко след това и реална кола за сигурност, която заличи 8-секундната преднина на Верстапен.

Пет обиколки преди края Джордж Ръсел отпадна от състезанието, а Ландо Норис излезе от пистата и едва избегна сблъсък с колегата си Оскар Пиастри. Колата за сигурност се прибра в 51-вия тур, а в оставащото време Макс Верстапен удържа атаките за победа №72 в кариерата си, докато Хамилтън изтръгна третото място с късно изпреварване срещу Исак Хаджар.