Ето всички двойки в 1/16 финалите за Купата на България

Байерн, Реал Мадрид и Арсенал се наредиха на опашка за Кенан Йълдъз

Кенан Йълдъз се превърна в трансферна цел на три от европейските грандове. Според Corriere dello Sport Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Арсенал следят вни ...