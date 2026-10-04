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Ето всички двойки в 1/16 финалите за Купата на България

Ето всички двойки в 1/16 финалите за Купата на България

4 Октомври, 2026 20:30 630 0

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  • пирин благоевград-
  • марек-
  • берое-
  • локовотив пловдив-
  • несебър-
  • спартак плевен-
  • нефтохимик-
  • арда

Мачовете ще се изиграят между 17 и 20 октомври

Ето всички двойки в 1/16 финалите за Купата на България - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Купа на България
1/16 финали:

Етър Велико Търново - Спартак Варна
Локомотив Горна Оряховица - Септември Сф
Спартак Пловдив - Кърджали
Фратрия - Ботев Враца
Нефтохимик Бургас - ЦСКА 1948
Вихрен Сандански - Локомотив София
Академик Свищов - Славия
Янтра Габрово - Локомотив Пловдив
Рилски спортист - Дунав Русе
Берое Стара Загора - Лудогорец
Черноморец Бургас - Ботев Пловдив
Спартак Плевен - Левски
Марек Дупница - Черно море Варна
Несебър - ЦСКА
Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик
Добруджа Добрич - Монтана

Мачовете ще се изиграят в периода 17 - 20 октомври 2026г.


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