Ето всички двойки в 1/16 финалите за Купата на България

Купа на България
1/16 финали:
Етър Велико Търново - Спартак Варна
Локомотив Горна Оряховица - Септември Сф
Спартак Пловдив - Кърджали
Фратрия - Ботев Враца
Нефтохимик Бургас - ЦСКА 1948
Вихрен Сандански - Локомотив София
Академик Свищов - Славия
Янтра Габрово - Локомотив Пловдив
Рилски спортист - Дунав Русе
Берое Стара Загора - Лудогорец
Черноморец Бургас - Ботев Пловдив
Спартак Плевен - Левски
Марек Дупница - Черно море Варна
Несебър - ЦСКА
Пирин Благоевград - Хебър Пазарджик
Добруджа Добрич - Монтана
Мачовете ще се изиграят в периода 17 - 20 октомври 2026г.
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