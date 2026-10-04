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Байерн, Реал Мадрид и Арсенал се наредиха на опашка за Кенан Йълдъз

Байерн, Реал Мадрид и Арсенал се наредиха на опашка за Кенан Йълдъз

4 Октомври, 2026 21:23 567 0

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И трите клуба търсят подсилване по десния фланг на атаката

Байерн, Реал Мадрид и Арсенал се наредиха на опашка за Кенан Йълдъз - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кенан Йълдъз се превърна в трансферна цел на три от европейските грандове. Според Corriere dello Sport Байерн Мюнхен, Реал Мадрид и Арсенал следят внимателно звездата на Ювентус и обмислят възможността да отправят оферта за него.

И трите клуба търсят подсилване по десния фланг на атаката, а 21-годишният турски национал е сред набелязаните футболисти.

Любопитен детайл е, че Йълдъз е продукт на школата на Байерн. През лятото на 2022 година обаче той напуска баварците и преминава в Ювентус със свободен трансфер.

Ръководството на „бианконерите“ няма намерение лесно да се разделя с един от най-важните си играчи. От клуба са поставили цена от минимум 100 млн. евро за турския талант, който в момента се възстановява от контузия.

Йълдъз вече има 132 мача с екипа на Ювентус, в които е реализирал 27 попадения и е записал 21 асистенции.

Предстои да стане ясно дали някой от трите европейски колоса ще предприеме конкретни действия за привличането му.


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