Напрежение в Смолян! Несебър се измъкна след продължения, фенове нахлуха на терена

Несебър се класира за 1/16-финалите на Sesame Купа на България, след като елиминира Родопа Смолян с 3:1 след продължения. Двубоят в Смолян обаче бе белязан от сериозно напрежение и няколко спорни съдийски решения.

В редовното време двата отбора не успяха да излъчат победител, а ключовият момент настъпи в 90-ата минута. Главният съдия Николай Запрянов отсъди дузпа в полза на Несебър, което предизвика бурна реакция по трибуните.

Напрежението ескалира, като към терена полетяха бутилки и бомбички, а фенове нахлуха на игрището, за да търсят обяснение от съдийската бригада. Наложи се полиция да влезе на терена и да предприеме действия за овладяване на ситуацията. Входът на стадиона също бе затворен за определен период.

След последния съдийски сигнал обстановката отново се изостри. Част от привържениците отново нахлуха на терена, а от трибуните се чуха тежки закани по адрес на съдията. Запрянов бе преследван от футболисти и се наложи да напусне терена бързо, за да избегне физически сблъсък.

В крайна сметка Несебър успя да се възползва от възможностите си в продълженията и да стигне до победата с 3:1, с която си осигури място в следващия кръг на турнира.

Срещата в Смолян със сигурност ще остане в полезрението и на дисциплинарните органи заради инцидентите по време на и след мача.