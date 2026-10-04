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Нидерландия измъкна победа над Сърбия и оглави групата

Нидерландия измъкна победа над Сърбия и оглави групата

4 Октомври, 2026 23:40 445 0

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  • национални отбори-
  • айндховен

"Лалетата" са лидери с 8 точки

Нидерландия измъкна победа над Сърбия и оглави групата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Нидерландия постигна домакински успех с 2:1 над Сърбия в двубой от група 2 на Лига А в Лигата на нациите. Срещата се проведе на стадион „Филипс“ в Айндховен.

„Лалетата“ поведоха в 31-ата минута. Теун Коопмайнерс изпълни отлично пряк свободен удар и с прецизен изстрел изпрати топката във вратата на гостите.

Сърбия обаче реагира бързо и само четири минути по-късно възстанови равенството. Алекса Терзич центрира в наказателното поле, където Михайло Цветкович бе най-съобразителен и с глава реализира за 1:1.

След почивката Нидерландия отново излезе напред. Нападателят на Манчестър Юнайтед Джошуа Зиркзее, който се появи в игра на полувремето, се разписа в 72-ата минута и донесе трите точки на домакините.

След победата Нидерландия оглавява групата с актив от 8 точки. Сърбия остава на последното четвърто място без спечелена точка.


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