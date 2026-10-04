Португалия обърна Норвегия и си осигури място в плейофите на Лигата на нациите

Португалия постигна обрат срещу Норвегия и спечели с 2:1 в двубой от група 4 на Лига А в Лигата на нациите, игран в Порто.

Норвегия първа стигна до гол. В 36-ата минута Мартин Йодегор центрира от далечен пряк свободен удар, а Кристофер Айер овладя топката на границата на наказателното поле и с мощен изстрел я изпрати във вратата за 0:1.

Радостта на гостите обаче продължи само две минути. Нуно Мендеш изпълни дълъг тъч, след което топката стигна до неговия съименник Нуно Мендеш, който с великолепен удар от въздуха възстанови равенството – 1:1.

Португалия стигна до пълния обрат в 79-ата минута. Витиня изведе отлично Жоао Феликс зад отбраната, а нападателят продължи топката към Гонсало Рамош. Футболистът на Милан бе оставен на няколко метра от вратата и без проблеми реализира за 2:1.

Португалия е едноличен лидер в групата с 12 точки и вече си гарантира участие в плейофите на Лигата на нациите. Норвегия остава на последното четвърто място с 3 точки.