Клоп похвали Германия след нулите в Солун

Португалия стана първият отбор, който си осигури място на четвъртфиналите в Лигата на нациите. Европейският шампион спечели с 2:1 срещу Норвегия в Порто и записа четвърта победа от четири мача в група A4.

Норвегия поведе с впечатляващ удар от воле на Кристер Аер, но Жоао Кансело изравни само две минути по-късно. Гонсало Рамос донесе успеха на домакините в 79-ата минута след комбинация с Жоао Феликс. Португалия завърши срещата с човек по-малко след втори жълт картон на Франсиско Консейсао. Рамос вече има два гола в първите си четири мача от турнира.

След мача селекционерът Жорже Жезус остави отворена вратата за Кристиано Роналдо, който не беше в състава за срещата. Треньорът заяви, че капитанът може да се върне в националния отбор, когато пожелае. Испанският спортен всекидневник AS акцентира върху ролята на Жоао Феликс и Гонсало Рамос при обрата, както и върху факта, че Португалия продължава без загуба под ръководството на Жезус.

Зиркзее реши мача в Айндховен

Нидерландия победи Сърбия с 2:1 и се изравни с Гърция на върха в група A2. Теун Koopmeiners откри резултата в 31-ата минута с пряк свободен удар, който премина през стената и рикошира сред играчите в наказателното поле. Михайло Цветкович изравни с глава, но Джошуа Зиркзее донесе победата на домакините в 72-ата минута.

Зиркзее влезе на почивката и се превърна в решаващата фигура за Нидерландия, която остава непобедена след четири мача под ръководството на Шави Ернандес. Отборът има две победи и две равенства, а следващият му мач в групата е домакинство на Гърция на 13 ноември.

Клоп: Представянето беше на много високо ниво

Гърция и Германия завършиха 0:0 в Солун. Домакините отправиха първия опасен удар чрез Йоргос Масурас, но Германия създаде 15 опита само през първото полувреме. Вратарят на Гърция Константинос Цолакис спаси удар на Давид Раум, а след почивката двата отбора не стигнаха до гол.

„Много съм впечатлен от отбора и представянето. Играта и движението бяха на много високо ниво“, заяви германският селекционер Юрген Клоп. Флориан Вирц определи пропуснатите възможности като разочароващи, но подчерта, че тимът може да бъде доволен от много елементи в играта си. Германия е трета в група A2 с пет точки, а Гърция и Нидерландия имат по осем.

Хойлунд донесе успеха на Дания

Дания спечели с 1:0 като гост на Уелс след дузпа на Расмус Хойлунд. Нападателят се разписа след грешка на уелския вратар Дани Уорд и отбеляза третия си гол в последните четири мача на Дания в турнира. Уелс започна активно, но гостите постепенно поеха контрола върху мача.

В останалите срещи от деня Австрия завърши 1:1 с Косово, Ирландия и Израел направиха 1:1, Малта победи Андора с 1:0, а Азербайджан спечели срещу Литва със същия резултат. В група B3 Австрия остана начело, докато Азербайджан излезе лидер и единствен непобеден отбор в група D2. На 5 октомври предстоят осем мача, сред които Франция – Белгия, Италия – Турция и Украйна – Унгария. Следващият кръг от груповата фаза е през ноември.

Източници: АС