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Кристиано Роналдо може да се завърне в португалския национален отбор

Кристиано Роналдо може да се завърне в португалския национален отбор

5 Октомври, 2026 06:13 722 3

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Селекционерът на Португалия заяви, че 41-годишната звезда може да се завърне, ако самият той пожелае

Кристиано Роналдо може да се завърне в португалския национален отбор - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Кристиано Роналдо може да се завърне в националния отбор на Португалия, ако самият той пожелае. Това обяви селекционерът Жорже Жезус след победата над Норвегия, която осигури на португалците място на четвъртфиналите в Лигата на нациите.

Конфликтът започна миналата седмица, когато Жезус остави Роналдо на пейката при първата победа над Норвегия. Впоследствие 41-годишният нападател напусна лагера на националния отбор, след като разбрал, че няма да бъде титуляр срещу Дания.

„За мен Кристиано, ако играе за Ал Насър, ще бъде футболист, който може да бъде повикан за следващия лагер. Ако иска, ще се върне в националния отбор“, заяви Жорже Жезус. Той допълни, че двамата могат да разговарят преди следващите мачове през ноември, но окончателното решение ще бъде на самия Роналдо.

„Кристиано трябва да сложи край на времето си в националния отбор по начина, по който той иска. Той ще реши как да стане това“, каза още селекционерът. Жезус разкри, че още преди първия си лагер начело на Португалия е казал на Роналдо, че има нужда от него – независимо дали играе или не.

Роналдо е рекордьорът по голове и мачове за Португалия и дебютира за националния отбор през 2003 година. Нападателят вече заяви, че 2026-а вероятно ще бъде последната година в кариерата му, а при отсъствието му Португалия стана първият отбор, който си осигури място на четвъртфиналите в турнира.


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  • 1 Ейййййййй

    4 1 Отговор
    Истинска велосипедна част ....

    Коментиран от #3

    07:16 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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