В Швейцария ще строят стадион с 15 000 места за 492 милиона евро с увеселително влакче

Модерният футбол отдавна ни привикна към смели архитектурни проекти и мултифункционални съоръжения, но ФК Сион се готви да преобрази изцяло концепцията за спортно развлечение. Швейцарският клуб направи решителна официална крачка по проекта за своя нов и футуристичен дом, наречен Сервен Колизеум, като детайлът, който изненадва спортния свят, е интегрирането на увеселително влакче в самата структура на стадиона.

Новата арена ще разполага с капацитет от 15 000 места и е част от стратегическия план Сион 2030. Общата инвестиция се оценява на около 450 милиона швейцарски франка — приблизително 492 милиона евро —, като съоръжението ще замени историческия стадион „Турбийон“, където ФК Сион играе от 1968 година.

Вдъхновен от величието на Алпите и с гледка към заобикалящите планински масиви, комплексът е проектиран да функционира като туристически и развлекателен център през всички 365 дни в годината.

Атракционното влакче ще се вие около трибуните и по външния периметър на комплекса, давайки възможност на феновете и посетителите да се насладят на изпълнено с адреналин преживяване с уникална гледка към терена и алпийския пейзаж.

Проектът за Сервен Колизеум вече е внесен в органите на кантон Вале и община Сион за първата фаза на техническа оценка и осъществимост. Очакванията на клубните шефове и инвеститорите са общественото обсъждане да се проведе в средата на 2027 година, давайки старт на изграждането на един от най-уникалните и зрелищни стадиони в европейския футбол.