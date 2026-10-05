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В Швейцария ще строят стадион с 15 000 места за 492 милиона евро с увеселително влакче

В Швейцария ще строят стадион с 15 000 места за 492 милиона евро с увеселително влакче

5 Октомври, 2026 07:45 841 5

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  • увеселително влакче-
  • футбол

Съоръжението ще замени историческия стадион „Турбийон“, където ФК Сион играе от 1968 година

В Швейцария ще строят стадион с 15 000 места за 492 милиона евро с увеселително влакче - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Модерният футбол отдавна ни привикна към смели архитектурни проекти и мултифункционални съоръжения, но ФК Сион се готви да преобрази изцяло концепцията за спортно развлечение. Швейцарският клуб направи решителна официална крачка по проекта за своя нов и футуристичен дом, наречен Сервен Колизеум, като детайлът, който изненадва спортния свят, е интегрирането на увеселително влакче в самата структура на стадиона.

Новата арена ще разполага с капацитет от 15 000 места и е част от стратегическия план Сион 2030. Общата инвестиция се оценява на около 450 милиона швейцарски франка — приблизително 492 милиона евро —, като съоръжението ще замени историческия стадион „Турбийон“, където ФК Сион играе от 1968 година.

Вдъхновен от величието на Алпите и с гледка към заобикалящите планински масиви, комплексът е проектиран да функционира като туристически и развлекателен център през всички 365 дни в годината.

Атракционното влакче ще се вие около трибуните и по външния периметър на комплекса, давайки възможност на феновете и посетителите да се насладят на изпълнено с адреналин преживяване с уникална гледка към терена и алпийския пейзаж.

Проектът за Сервен Колизеум вече е внесен в органите на кантон Вале и община Сион за първата фаза на техническа оценка и осъществимост. Очакванията на клубните шефове и инвеститорите са общественото обсъждане да се проведе в средата на 2027 година, давайки старт на изграждането на един от най-уникалните и зрелищни стадиони в европейския футбол.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха

    4 3 Отговор
    Сигурно няма да е по-хубав от бижуто на Българска армия.

    08:05 05.10.2026

  • 2 смешници

    10 1 Отговор
    Бацо тулупа за тия пари прави селски стадион с 1000 места. Има още много сол да изядете докато го стигнете в краденето.

    Коментиран от #4

    08:08 05.10.2026

  • 3 Това

    9 0 Отговор
    е идея! Ние може да направим нов национален стадион с цирк заедно. Повечето хора няма да разберат точно на кое присъстват. 😄

    08:23 05.10.2026

  • 4 Мунчо

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "смешници":

    На Баце поне може да видите това, което направи, ама на тия прогресивните, които ги избрахте и им дадохте власт ще ви докарат до просешка тояга.....но пък вие си "подскачайте" против Баце, няма проблем....🤣🤣🤣

    Коментиран от #5

    08:28 05.10.2026

  • 5 така е

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Мунчо":

    виждат му се кражбите от километри…

    08:41 05.10.2026

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