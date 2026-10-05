Селекционерът на Португалия: Решението е изцяло на Роналдо

Селекционерът на Португалия Жорже Жезуш заяви, че именно Кристиано Роналдо трябва да реши дали да се завърне в националния отбор.

„В рамките на една година бях част от това, което футболистът Кристиано символизира и олицетворява, особено за децата. Той е световна икона. Именно затова след мача казах, че няма да се върне в националния отбор, само ако самият той вземе такова решение. Нямам никакви съмнения по този въпрос", сподели наставникът.

"Ситуацията, която възникна между нас, е раздухана много. Голям брой хора се намесиха и я представиха като проблем, въпреки че всъщност такъв не съществуваше."

"Треньор изпрати играч, макар и с такъв висок статут, да загрява, но не го пусна на терена, и от това направиха проблем. Смятате ли, че това е повод символ като Крис толкова рязко да прекрати кариерата си в националния отбор? Аз искам той да остане. Той знае, че кариерата му някога ще приключи, тъй като нищо не трае вечно. Но бих искал той да приключи с националния отбор по начин, по който сам пожелае. Негово е решението. Именно за това си поговорихме."

"При първата му повиквателна в националния отбор му казах: „Ти си ми нужен.“ Независимо дали играеш или не, ти си ми нужен. И сега е същото“, – каза старши треньорът на Португалия.

Наставникът говори след втория успех на португалците след ерата "Кристиано Роналдо". Тимът победи Норвегия с 2:1 в 4-ия кръг на Лигата на нациите.

„Резултатът говори сам за себе си, всичко, което планирахме, проработи. Норвегия разполага с най-добрия нападател в света Холанд, Йодегор е сред най-добрите полузащитници, а самият отбор е изключително мощен, висок и физически здрав. Подобен състав може да бъде победен единствено чрез високо техническо ниво. Спечелихме, макар и да не играхме толкова добре, колкото срещу Дания. Но най-важното е победата и класирането за следващия кръг."

"Много вярвах в отбора, но може би не очаквах, че ще спечелим първите четири мача“, каза Жезуш.