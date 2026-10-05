Бързи действия от УЕФА след скандал с Израел

УЕФА предприе бързи действия, за да предотврати разрастването на скандала между Ейре и Израел, породен преди, по време и след мачовете между двата тима от група 3 на Лига „В“ от Лигата на нациите.

Вчерашният двубой между ирландците и израелците (1:1), който беше домакински за „детелините“, се игра в Бачка Топола (Сърбия). Неутралният терен беше избран, тъй като срещата се считаше за високорискова в Ейре. Островната страна подкрепя Палестина в конфликта с Израел и играчите носеха черни ленти, за да покажат уважение към жертвите на страната. Израелците също бяха черни ленти, но в чест на загиналите от атаките на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

След края на мача УЕФА забрани на двама израелски журналисти да присъстват на пресконференцията. Причината е, че по време на брифинга преди двубоя на ирландския селекционер Хеймир Халгримсон представител на медиите от Израел е обвинил национали на Ейре в расизъм по време на първата среща, играна в Унгария през миналата седмица и спечелена от „детелините“ с 3:0. Островитяните отрекоха и поискаха да бъде проведено разследване, но европейската футболна централа отказа такова, тъй като не е имала свой представител на събитието.

Малко след края на първото полувреме в Бачка Топола пък национал на Израел е наплюл ирландския кондиционен треньор Деймиън Дойли в тунела. Инцидентът е предизвикал кратко напрежение между двата отбора, твърдят световните медии.

Преди началото на срещата пък капитанът на Ейре Кивин Келъхър отказа да се поздрави чрез ръкостискане с израелския си колега Дор Перец при тегленето на жребия за определяне на първоначално владение на топката.

Преди първия мач между двата отбора същото направи и тогавашният капитан Дара О'Шей. Имаше възможност ирландците да не излязат за първата среща, но след гласуване в отбора беше прието двубоят да се проведе. Въпреки това третият вратар Гавин Базуну отказа да играе. Тъй като правилата на УЕФА изискват за мач от Лигата на нациите всеки отбор да има по трима вратари, като такъв беше записан защитникът Джими Дън.

Още на пресконференцията преди първия мач политическата тема беше засегната. На въпрос, дали Ейре не показва някакъв вид подкрепа с излизането си на терена, треньорът Хелмгринсон заяви: „Ние не играем заедно с Израел, а срещу Израел“. Преди двата двубоя ирландските национали слушаха с наведени глави химна на съперника.